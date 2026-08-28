Horoscop weekend 29 – 30 august 2026. Ce au pregătit astrele pentru sâmbătă și duminică

Descoperă care sunt previziunile din horoscopul de weekend pentru 29-30 august 2026 și află ce anunță astrele pentru fiecare zodie.

Descoperă care sunt previziunile din horoscopul de weekend pentru 29-30 august 2026 | sursa foto: Shutterstock/AI

Acest sfârștit de săptămână vine cu vești importante pentru toate cele 12 zodii, așa că descoperă în rândurile de mai jos ce anunță horoscopul weekendului 29-30 august 2026.

Horoscop weekend 29-30 august 2026

Urmează un sfârșit de săptămână interesant din punct de vedere astrologic, cu vești importante pentru toate semnele zodiacale. Află care sunt previziunile pentru 29-30 august 2026, potrivit astrologilor.

Berbec | Horoscop weekend 29-30 august 2026

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Berbecul este plin de ambiție și acest lucru se va vedea din plin în weekendul 29-30 august 2026, potrivit horoscopului. Influența Lunii duce clarificare în viața amoroasă.

Taur | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Taurul este influențat de astre și va simți nevoia să se ocupe mai mult de familie și de persoanele dragi pe care le-a tot neglijat în ultima periodă, arată horoscopul acestui weekend.

Gemeni | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Gemenii vor avea ocazia să se facă remarcat la locul de muncă și să își pună în valoare diferitele abilități, în weekendul 29-30 august 2026, potrivit horoscopului.

Rac | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Racul este încurajat să fie mult mai prezent în viața partenerului de cuplu, căci este un moment foarte bun pentru rezolvarea unor conflicte.

Leu | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Leul are parte de multe zile ce stau sub semnul unei rutine bine stabilite, dar nativul începe să simtă tot mai mult nevoia să călătorească.

Fecioară | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Fecioara trebuie să fie atentă, o poveste sau o problemă mai veche ar putea să apară din nou în discuție, în weekendul 29-30 august 2026, potrivit horoscopului.

Balanță | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Balanța este încurajată să folosească acest weekend pentru a-și face ordine în gânduri și pentru a se organiza mai eficient în viața personală și profesională.

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Scorpion | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Scorpionul începe să realizeze că și pasiunile sunt importante, așa că se dedică mai mutl diferitelor hobby-uri pe care le are, arată horoscopul pentru weekendul 29-30 august 2026.

Săgetător | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Săgetătorul are norocul de partea lui și parcă totul începe să îi meargă bine, arată horoscopul pentru weekendul 29-30 august 2026. Vei avea lecții importante de învățat.

Capricorn | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Capricornul va realiza cât de importante sunt cuvintele și cât de bine trebuie să le analizezi, înainte de a le verbaliza, arată cei de la yourtango.com.

Vărsător | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Vărsătorul se află într-un bun moment pentru a face pace cu persoanele cu care s-a certat. Ești mai optimist și mai deschis, lucruri ce te vor face să te simți mai bine.

Pești | Horoscop weekend 29-30 august 2026

Peștii ar putea avea parte de noutăți în viața lor, așa că nativii sunt încurajați să fie cât mai deschiși, pentru a putea profit a de tot ceea ce viața are de oferit.