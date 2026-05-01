Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 2 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul de 2 mai 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 01 Mai 2026, 10:46 | Actualizat Vineri, 01 Mai 2026, 10:46
Horoscopul zilei de 2 mai 2026, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic 2 mai 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 2 mai 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Berbec

Berbecii găsesc că este foarte ușor să fie generoși cu cei din jur , arată horoscopul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026. E important ca azi să alegi negocieri financiare mai ușoare.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Taur

Taurii sunt opuși Lunii în această perioadă, ceea ce înseamnă că se află într-o perioadă de negocieri, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026. E important să cooperezi cu colegii de muncă și să le arăți ce îți place și ție să faci.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Gemeni

Gemenii caută relațiile bune cu colegii mai mult ca oricând, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026. De fapt, vrei să ai o conversație interesantă, așa cum nu ai mai avut de multă vreme.

Citește și: Ce zodii vor avea parte de o mare bucurie pe 1 mai 2026. Vor curge lacrimi de fericire

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Rac

Racii acceptă cele mai multe dintre invitațiile pe care le primesc astăzi, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026. Dacă vrei să te distrezi cu adevărat, acum este momentul oportun.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Leu

Leii caută căldura oamenilor din jur, mai ales a celor cu care nu au mai vorbit de ceva vreme, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026. Conversațiile se transformă în oportunități de a-și spune punctul de vedere cât mai ușor posibil.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Fecioară

Fecioarele simt că trebuie să-și spună punctul de vedere la locul de muncă, arată horoscopul zilei de 2 mai 2026. Ești interesată să călătorești în cât mai multe locuri noi, arată acest site.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Balanță

Balanțele discută finanțe cu partenerii și vor să vadă dacă își permit să cumpere o casă în această economie mai puțin pregătită pentru schimbări majore, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 2 mai. Nu ezita să îți urmezi planurile.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Scorpion

Scorpionii vor să creeze o atmosferă caldă și ideală în familie, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026. Dacă vrei să-ți planuri de călătorie, acum e momentul.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Săgetător

Săgetătorii au parte de o zi plină de situații mixte, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026. Dacă vrei să explorezi felurite moduri în care să mănânci mai sănătos, știi ce trebuie să faci.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Capricorn

Capricornii încearcă să petreacă cât mai mult timp în preajma artei, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026. Oamenii sunt extrem de prietenoși și te susțin în fiecare idee.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Vărsător

Vărsătorii sunt mult mai clari în exprimare față de obicei, arată horoscopul zilei de sâmbătă 2 mai 2026. Călătoriile legate de muncă trebuie realizate cât mai repede posibil.

Horoscop sâmbătă, 2 mai 2026 Pești

Peștii se simt mai diferiți ca de obicei și își doresc să călătorească în interes de afaceri, arată horoscopul zilei de sâmbătă, 2 mai 2026. O mică escapadă te va face să te bucuri de ceea ce trăiești alături de cei dragi.

Horoscop zilnic 1 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănăt...
Înapoi la Homepage
AS.ro “Nici măcar un cent”. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro &#8220;Nici măcar un cent&#8221;. Văduva victimei lui Mario Iorgulescu a dat cărţile pe faţă după ce a ajuns la o avere de un milion de euro
Observatornews.ro Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică Destinația unică în lume de unde poți vedea în același timp patru țări. A devenit o atracție turistică
Antena 3 Cel mai înalt om din lume a dezvăluit motivul pentru care l-a părăsit soția: „Sunt foarte trist” Cel mai înalt om din lume a dezvăluit motivul pentru care l-a părăsit soția: „Sunt foarte trist”
SpyNews Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!" Florinel de la Chefi la cuțite a răbufnit! Nu o mai suportă pe Bianca Podosu: "Să plece!"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi LIVE meciurile naționalei României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa B în AntenaPLAY! Fii alături de tricolori!
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Horoscop zilnic 1 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 1 mai 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și...
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de Kevin Federline după reuniunea cu cântăreața
Fiul lui Britney Spears, Sean Preston, a renunțat la numele de familie al tatălui său. De ce s-a îndepărtat de... Catine.ro
Ce zodii vor avea parte de o mare bucurie pe 1 mai 2026. Vor curge lacrimi de fericire
Ce zodii vor avea parte de o mare bucurie pe 1 mai 2026. Vor curge lacrimi de fericire
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost surprinși foștii parteneri
William Levy și Elizabeth Gutiérrez, din nou împreună după ce s-a aflat de relația actorului. Unde au fost... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc
Lovitură de proporţii dată de fiul cel mare al lui Ion Ţiriac. Zeci de milioane de euro puse în joc AntenaSport
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în care au făcut marele anunț. Video
Este în culmea fericirii! Îndrăgita actriță și soția ei așteaptă cel de-al doilea copil. Modul inedit în... Elle
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai importantă persoană
Ultimele declarații ale femeii moartă în condiții suspecte în București! A apărut alături de cea mai... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor
Pulpe de pui cu ardei și morcovi, în sos de roșii cu usturoi și rozmarin, la cuptor HelloTaste.ro
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură”
Prima demisie din PSD, din cauza alianței cu AUR. „Am refuzat să semnez moțiunea de cenzură” Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea construcțiilor de autostrăzi!
Ilie Bolojan refuză să demisioneze! Premierul amenință cu sistarea marilor proiecte, inclusiv cu blocarea... BZI
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci
Reportaj: Un nou „Nordis”, dar cu ceva în plus: șoareci Jurnalul
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi...
Călin Donca îl critică dur pe Dorian Popa după nuntă: Nu este un exemplu pentru tinerii din ziua de astăzi... Kudika
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit
Continuă despărțirile în showbizul românesc. O vedetă a anunțat separarea de iubit Redactia.ro
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri
Satul cu cel mai curat aer din Europa a ars complet. Sute de oameni au rămas pe drumuri Observator
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă
Orez vs. quinoa: care cereală este mai nutritivă MediCOOL
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde
Scallion Pancakes. Rețetă de clătite chinezești cu ceapă verde HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante
Cum să îți înveți copilul să își gestioneze emoțiile în situații stresante DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor
Amazon plănuiește lansarea unui nou smartphone după eșecul Fire Phone. De ce revine în industria telefoanelor UseIT
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară
Ciorbă de ștevie cu franjuri de ouă. Rețetă cu arome de primăvară Hello Taste
