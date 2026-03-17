Experții au creat un ceas atât de precis, încât poate schimba secundele. Cum funcționează

Experții au creat un ceas atât de precis încât ar putea redefini conceptul de secundă, ce stă la baza întregului sistem de monitorizare a timpului.

Ceasul nou creat e unul dintre cele mai precise din istorie, capabil să măsoare secundele până la a 19-a zecimală.

Dacă ceasul ar funcționa 30 de miliarde de ani, adică o perioadă dublă față de vârsta actuală a universului, atunci ar putea avea o eroare de aproximativ o secundă, scrie Daily Mail.

Această precizie a fost posibilă datorită avansului semnificativ al tehnologiei și reprezintă un pas important în domeniul ceasurilor optice.

Mai mult, reprezintă un pas important către schimbarea definiției secundei în următorul deceniu.

Experții au creat un ceas atât de precis, încât poate schimba secundele

Echipa de cercetare susține că ceasul „atinge nivelul de precizie necesar pentru planul de redefinire a secundei”. Dincolo de redefinirea secundei, cercetătorii spun că acest ceas ar putea juca un rol important în diverse domenii.

De exemplu, ar putea ajuta la căutarea materiei întunecate și chiar la măsurători precise ale câmpului gravitațional al Pământului.

În trecut, timpul era definit ca o fracțiune dintr-o zi. O secundă reprezenta a 86.400-a parte din 24 de ore. Totuși, din cauza variațiilor vitezei de rotație a Pământului, aceasta nu e o măsurătoare foarte precisă.

Crearea ceasurilor atomice în anii 1950 a permis experților să măsoare timpul mult mai exact. Din 1967, secunda e definită în Sistemul Internațional de Unități (SI) ca 9.192.631.770 de oscilații ale atomului de cesiu-133.

De ce vor experții să schimbe secunda

Deși acest sistem e extrem de precis, există totuși o marjă de eroare, deoarece atomii de cesiu oscilează de aproximativ 9 miliarde de ori pe secundă.

Stronțiul, însă, oscilează la o rată mult mai mare, de aproximativ 700 de cvadrilioane de „ticăituri” pe secundă. Ceea ce îl face o măsură mult mai precisă.

„Această performanță îndeplinește cerința de precizie de 2 × 10⁻¹⁸ pentru un singur ceas, necesară pentru redefinirea secundei SI,” au scris cercetătorii.

Alte 2 ceasuri optice cu stronțiu au atins deja acest prag, susțin experții.

Existența unui al 3-lea înseamnă că suntem cu un pas mai aproape de redefinirea oficială a secundei.

Pentru ca definiția oficială să fie schimbată, e necesar ca cel puțin 3 ceasuri optice bazate pe același tip de „ticăit”, cu un anumit nivel de precizie și stabilitate, să fie utilizate în instituții diferite.

Calendarul pentru redefinirea propusă e stabilit de întâlnirile General Conference on Weights and Measures (CGPM).

Acestea au loc o dată la 4 ani, iar comitetului i s-a cerut „să lucreze la o propunere pentru noua definiție a secundei, care să fie prezentată la cea de-a 29-a reuniune a CGPM”. Aceasta va avea loc în 2030.

„Această realizare oferă o cale tehnologică viabilă pentru dezvoltarea ceasurilor optice portabile și spațiale,” au declarat cercetătorii de la Chinese Academy of Sciences. „Ar putea susține aplicații viitoare, inclusiv testarea legilor fundamentale ale fizicii, sisteme de navigație prin satelit de generație viitoare și crearea unui standard global unificat de timp, ultra-precis.”