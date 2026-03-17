Câți oameni vor muri până în 2050 dacă nu se iau măsuri urgente împotriva încălzirii globale. Numărul îngrijorează experții

Antena Căutare
Experții au prezis câți oameni vor muri până în 2050 dacă nu se iau măsuri urgente împotriva încălzirii globale, care va face ravagii la nivel mondial.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 14:59 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 15:02
Încălzirea globală va duce la numeroase morți premature până în 2050 | Shutterstock

Un nou studiu a calculat câți oameni își vor pierde viața din cauza încălzirii globale și ce pierderi financiare vor fi înregistrate la nivel mondial.

Cercetarea a fost realizată de experți din cadrul Universității Catolice din Argentina, scrie Daily Mail.

Ei au vrut să înțeleagă exact cum încălzirea globală afectează activitatea fizică. Și, ca urmare, cum poate duce la morți premature.

Echipa a analizat date din 156 de țări în perioada 2000 și 2022 pentru a prezice exact cum vor arăta următoarele decenii.

Articolul continuă după reclamă

Câți oameni vor muri până în 2050 dacă nu se iau măsuri urgente împotriva încălzirii globale

În mod îngrijorător, concluziile sugerează că până în 2050, fiecare lună suplimentară cu o temperatură medie peste 27.8 de grade Celsius va crește inactivitatea fizică cu 1.5% la nivel global.

Acest lucru se traduce prin 470.000 până la 700.000 de decese premature suplimentare în fiecare an și pierderi de productivitate de până la 3.68 miliarde de dolari. Pe baza acestor rezultate, cercetătorii cer acțiuni urgente.

„Se preconizează că temperaturile în creștere vor mări prevalența inactivității fizice, ceea ce se va traduce în decese premature suplimentare și pierderi de productivitate, în special în regiunile tropicale,” susțin experții.

„Prioritizarea designului urban adaptat la căldură, a facilităților de exerciții subvenționate și climatizate și a comunicării țintite privind riscurile legate de căldură sunt factori esențiali pentru a reduce aceste noi poveri asupra sănătății și economiei, pe lângă reduceri ambițioase ale emisiilor,” au continuat experții.

Schimbările climatice fac lumea mai fierbinte. Ultimii 3 ani au fost confirmați ca fiind cei mai călduroși înregistrați vreodată. Ca urmare, practicarea exercițiilor fizice în multe părți ale lumii devine din ce în ce mai dificilă.

„Expunerea la căldură impune constrângeri fiziologice prin creșterea solicitării cardiovasculare și a efortului perceput. Ceea ce creează bariere semnificative pentru activitatea fizică în aer liber,” scrie în studiul condus de Christian Garcia–Witulski.

Pentru a înțelege cum ar putea temperaturile în creștere să afecteze capacitatea de a face exerciții, echipa a analizat date din 156 de țări între 2000 și 2022.

Ce țări vor fi cel mai grav afectate

Rezultatele lor conturează o imagine sumbră a viitorului, în special pentru țările cu venituri mici și medii.

Până în 2050, fiecare lună suplimentară cu temperaturi medii peste 27.8 grade Celsius va crește inactivitatea fizică cu 1.5% la nivel global și cu 1.85% în țările cu venituri mici și medii, fără un impact clar în țările bogate.

Așa cum era de așteptat, cea mai mare creștere a inactivității va avea loc în regiunile mai calde, spun cercetătorii.

Acestea includ America Centrală, Caraibele, Africa subsahariană de est și Asia de sud-est ecuatorială. Acolo, inactivitatea ar putea crește cu până la 4% pentru fiecare lună cu aceste temperaturi.

„Implicațiile pentru sănătatea globală sunt imediate,” au scris cercetătorii. „Fără măsuri mai puternice, temperaturile în creștere ar putea submina sau chiar inversa o parte semnificativă din obiectivul World Health Organization de a reduce inactivitatea fizică globală cu 15% până în 2030, încetinind în același timp creșterea economică prin scăderea productivității muncitorilor din cauza căldurii.”

Înapoi la Homepage
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x