Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Horoscop zilnic 8 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscop zilnic 8 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate

Horoscopul de 8 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 06 Martie 2026, 22:00 | Actualizat Vineri, 06 Martie 2026, 22:37
Galerie
Horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026, aduce multe vești bune pentru cele 12 zodii. Citește previziunile astrologice pentru Berbec, Taur, Gemeni, Rac, Leu, Fecioară, Balanță, Scorpion, Săgetător, Capricorn, Vărsător, Pești | sursa foto: Shutterstock

Horoscopul zilei de 8 martie 2026, a pregătit numeroase vești importante venite din partea astrologilor.

Horoscop zilnic 8 martie 2026, pentru fiecare zodie în parte

Descoperă ce sfaturi aduc astrologii pentru ziua de azi, 8 martie 2026, și ce trebuie să faci în funcție de zodie ca să îți meargă bine. Iată ce ți-au pregătit astrele, în funcție semnul zodiacal pe care îl ai.

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Berbec

Articolul continuă după reclamă

Berbecul este încurajat de astre să nu se sperie de inițiative în viața de familie, căci ideile sale ar putea să fie extrem de apreciate, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026. Venus în Conjuncție cu Saturn te va ajuta să iei deciziile potrivite, indiferent de situație.

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Taur

Taurul are parte de o zi în care va realiza, încă o dată, care sunt valorile pe care pune preț, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026. Cei născuți în această zodie trebuie să aibă răbdare și să fie constanți, dacă vor să obțină rezultate, indiferent de domeniu.

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Gemeni

Gemenii ar putea să poarte niște discuții extrem de interesante, ce ar putea deschide ușilor unor oportunități aparte, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026. Nativii trebuie să fie cât mai deschiși dacă vor să ia deciziile potrivite.

Citește și: Horoscopul lunii martie 2026. Astrele aduc vești importante pentru zodii. Previziuni complete pentru fiecare nativ

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Rac

Racul este încurajat să facă tot ce îi stă în putință pentru a obține un echilibru între viața personală și cea profesională, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026. Cei născuți în această zodie trebuie să își asculte instinctul astăzi.

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Leu

Leul trebuie să fie pregătiți, căci destinul ar putea să scoată în care numeroase schimbări benefice, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026. Este un bun moment să îți înțelegi mai bine sentimentele.

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Fecioară

Fecioara are mintea mult mai limpede, se simte mai odihnită și acest lucru va aduce o anumită luciditate, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026. Cei născuți în această zodie sunt încurajați să rămână răbdători și atenți la detalii, arată cei de la horoscopeoftoday.com.

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Balanță

Balanța va avea ocazia să își analizeze mai atent viața din ultima perioadă și să decidă ce anume vrea să schimbe, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026. Venus este de partea ta, așa că tot ceea ce negociezi sau decizi stă sub semnul norocului, dacă analizezi detaliile cu atenție.

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Scorpion

Scorpionul are ocazia astăzi să își reașeze lucrurile din viața de zi cu zi pentru a avea un trai mai liniștit, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026. Nu te feri să îți exprimi părerile cu sinceritate.

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Săgetător

Săgetătorul va avea parte de tot felul de oportunități, deci se recomandă să fii cât mai deschis și mai atent, dacă vrei să profiți de tot ceea ce au de oferit astrele. Nu uita totuși să rămâi realist, dacă vrei rezultate, nu doar visuri.

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Capricorn

Capricornul începe să aibă norocul de partea sa, așa că acum este momentul să începi să te gândești la o schimbare importantă în viața ta, fie că este vorba despre carieră, fie că este vorba despre viața personală, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026.

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Vărsător

Vărsătorul este încurajat să își exprime în mod liber părerile, fără să se teamă de părerile celor din jur, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026. Nativii trebuie să analizeze planurile pe termen lung și orice planifică trebuie făcut cu precauție/

Horoscop duminică, 8 martie 2026 Pești

imagine cu cele 12 zodii din horoscop, intr-un cerc

Peștii trebuie să muncească mai mult la visul sau la planurile lor, dacă vor ca acestea să devină realitate, arată horoscopul zilei de duminică, 8 martie 2026. Este un bun moment sa îți găsești echilibrul emoțional, iar puțină odihnă suplimentară nu ți-ar strica.

Horoscop zilnic 7 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și să... Horoscop zilnic 9 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și să...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai Ce dezastru! Ce s-a ales de apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai
Observatornews.ro Tinerii, ajutaţi de stat să ia cel puţin 5.000 de lei salariu la angajare. Şomajul în cazul lor e de 30% Tinerii, ajutaţi de stat să ia cel puţin 5.000 de lei salariu la angajare. Şomajul în cazul lor e de 30%
Antena 3 O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul O fostă prezentatoare TV din Rusia devenită escortă în Dubai se laudă că „afacerile” îi merg excelent de când a început războiul
SpyNews Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii Spania se vede acum în AntenaPLAY! Show-ul suprem vine cu noi surprize!
Citește și
Horoscop zilnic 7 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 7 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani
Cauza morții fiicei lui Martin Short. Katherine Elizabeth Short s-a stins din viață la 42 de ani Catine.ro
Horoscop zilnic 6 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 6 martie 2026. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani...
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta
Serenay Sarikaya a pozat pe străzile din Paris. Ce ținute a purtat vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran: „Vrem să curățăm totul”
Donald Trump dezvăluie planul radical pentru Iran și a făcut deja lista secretă cu viitorii lideri de la Teheran:... Libertatea.ro
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă
Gestul uriaş făcut de Cosmin Olăroiu pentru 10 elevi români blocaţi în Dubai, la 5.000 km de casă AntenaSport
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la prezentarea Dior pentru toamna 2026. Tânăra a cucerit cu ținuta ei. Foto
Exemplu de eleganță! Cum a apărut Deva Cassel, fiica celebrului cuplu Monica Bellucci & Vincent Cassel, la... Elle
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund
Mirela Vaida, luată prin surprindere de unul dintre fiii săi. Prezentatoarea de la Acces Direct s-a emoționat profund Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă
Tocăniță de năut în sos de roșii. Mâncare de post sățioasă HelloTaste.ro
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul Prezidențial
Mirabela Grădinaru, alături de prima doamnă a Poloniei la Varșovia. Cum a arătat întâlnirea de la Palatul... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din ianuarie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui Victor Ponta: „De ce m-ar interesa?!”
Reacția consulului general al României din Dubai, după ce i-ar fi refuzat întoarcerea în țară fiicei lui... BZI
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni
Horoscop săptămânal, 9 - 15 martie 2026: Mai multă apropiere și grijă față de familie și prieteni Jurnalul
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică...
Clotilde Armand îi atacă dur pe Victor Ponta și Daciana Sârbu: Copilul vostru a devenit muniție politică... Kudika
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii
Pensionarii care primesc diferențe restante. Cum verifici dacă ești pe listă și când intră banii Redactia.ro
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța:
STENOGRAME. Cum luau şpaga foştii şefi ai vămilor din Portul Constanța: "Începem cu 300 de euro" Observator
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii
Cauze ale icterului. De ce poate apărea îngălbenirea pielii MediCOOL
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos
Tartă sărată cu spanac, roșii cherry și brânză. Rețeta unui aperitiv spectaculos HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii
Crizele de furie ale copiilor mici sunt bune pentru dezvoltarea lor, arată cele mai recente studii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri
Samsung a dezvăluit seria Galaxy S26. Cât costă noile smartphone-uri UseIT
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde
Unt aromat cu leurdă, pătrunjel și ceapă verde Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x