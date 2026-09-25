Horoscopul dragostei pentru luna octombrie 2026. Balanțele își găsesc sufletul pereche, iar Taurii se pierd în distracții

Octombrie 2026 aduce o perioadă intensă, marcată de introspecție și transformări în plan sentimental, dominată de retrogradarea importantă a lui Venus în Scorpion, care începe pe 3 octombrie.

Pe măsură ce planeta iubirii și a plăcerii își schimbă aparent direcția, relațiile sunt împinse să privească dincolo de aparențe, să confrunte promisiunile rămase neîmplinite și să reevalueze tiparele emoționale profunde.

Horoscopul dragostei pentru luna octombrie 2026

La această încetinire se adaugă retrogradarea lui Mercur, care începe pe 24 octombrie, ceea ce face ca o comunicare clară să fie esențială pentru evitarea unor neînțelegeri importante în ultima săptămână a lunii.

Berbec

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În această lună, parteneriatul trece pe primul loc, chiar dacă de obicei preferi să fii independent. Cu Saturn retrograd în zodia ta, ești nevoit să te confrunți cu dezechilibrele apărute în situațiile în care ai oferit prea mult sau ai făcut eforturi peste măsură.

Înainte de a aborda tensiunile din relație, încearcă să-ți regăsești echilibrul și să rămâi cu picioarele pe pământ.

Taur

Cu Venus, planeta care te guvernează, retrogradând în Scorpion, zodia opusă ție, cele mai apropiate relații ale tale intră sub lupa analizei. S-ar putea să simți nevoia să ajustezi și să îmbunătățești o relație existentă sau să îți dai seama care dintre legăturile tale nu au, de fapt, o bază solidă și un angajament pe termen lung, spun cei de la Astrology.com.

Gemeni

Prima jumătate a lunii pune accent pe familie și pe liniștea din viața de acasă. Venus retrograd în sectorul iubirii poate face ca foștii parteneri sau vechi povești de dragoste să îți revină în minte. Nu te grăbi și ascultă-ți partenerul cu răbdare pentru a evita certurile inutile.

Rac

Marte în zodia ta îți intensifică pasiunea, dar te poate face mai impulsiv atunci când ești obosit. Concentrează-te în primul rând pe echilibrul tău emoțional. Lasă schimbările astrale să filtreze în mod natural acele relații și dinamici care nu se mai potrivesc cu energia ta.

Leu

Marte în zodia ta îți amplifică pasiunea și încrederea în propriile forțe, dar te poate face și puțin mai impulsiv atunci când simți că nu primești suficient sprijin. În această lună, răbdarea va rezolva mult mai multe lucruri decât forța sau reacțiile impulsive, arată cei de la Yourtango.com.

Fecioară

Atenția ta se îndreaptă către construirea unor baze solide și stabile. Folosește energia puternică a retrogradării pentru a-ți analiza în liniște nevoile emoționale, în loc să faci schimbări radicale în relație.

Balanță

A început sezonul Balanței! Totuși, planeta ta guvernatoare, Venus, intră în retrogradare în zodia ta și în Scorpion pe 3 octombrie. De acum, privești iubirea dintr-o perspectivă cu totul diferită. Evită să ții scorul în timpul certurilor și acordă-ți timp să-ți înțelegi cu adevărat sentimentele înainte de a acționa.

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Scorpion

Ești chiar în centrul furtunii astrale din această lună, cu Venus retrogradând prin zodia ta până pe 25 octombrie. Este un ciclu extrem de transformator.

Lași în urmă ceea ce nu a funcționat în trecut și înveți să îți pui propria valoare pe primul loc, ceea ce poate deschide calea către schimbări importante în plan sentimental.

Săgetător

Urmează o perioadă de introspecție emoțională profundă. Ești îndemnat să lași în urmă bagajul emoțional și poveștile sentimentale din trecut, pentru a face loc unei perioade de adevărată împlinire și abundență în iubire.

Capricorn

Prietenia și iubirea s-ar putea amesteca în această perioadă. Este o lună potrivită pentru a reevalua cine îți susține cu adevărat evoluția emoțională și cine îți consumă energia.

Vărsător

Retrogradarea lui Venus și cea a lui Mercur readuc în discuție probleme emoționale mai vechi. Evită să tragi concluzii pripite sau să faci presupuneri. Partea bună? Pe 31 octombrie, Jupiter intră în casa parteneriatelor, semnalând o perioadă de expansiune importantă și posibilitatea unui angajament de lungă durată, care se apropie.

Pești

Se apropie schimbări importante în relațiile tale. Intimitatea se poate aprofunda considerabil dacă ești dispus să renunți la vechile iluzii și să vorbești cu sinceritate deplină despre ceea ce simți și îți dorești.