Astăzi, domnul Profesor Dan Voiculescu împlinește 80 de ani. Iar dincolo de afaceri, media, fundații umanitare sau politică, cel mai interesant exercițiu este să vezi ce principii rămân în picioare când tragi linie după opt decenii de experiențe.

Domnul profesor Dan Voiculescu, la 80 de ani. Lecțiile unei vieți construite prin viziune și puterea de a merge mai departe | Antena 1

Optzeci de ani nu înseamnă doar un număr pe o hartă a timpului sau o cifră adunată în buletin. Înseamnă decenii întregi în care lumea din jur s-a schimba radical. Să prinzi tranziția de la telefonul cu disc la inteligența artificială, de la televiziunea pe tub la streaming, și să rămâi în tot acest timp ancorat în proiecte, cărți și idei noi asta e adevărata miză a unei vieți lungi.

Domnul profesor Dan Voiculescu, la 80 de ani.

Astăzi, domnul Profesor Dan Voiculescu împlinește 80 de ani. Iar dincolo de afaceri, media, fundații umanitare sau politică, cel mai interesant exercițiu este să vezi ce principii rămân în picioare când tragi linie după opt decenii de experiențe. A avut o viziune şi a făcut din imposibil posibil! Când televiziunea şi cercetarea erau doar un miraj, au prins viaţă cele mai importante proiecte

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Ce l-a motivat spre inovaţie? Dragostea din familie, o familie simplă care a plecat mereu la drum cu Dumnezeu în suflet.

Chiar dacă neajunsurile erau multe în copilărie, a luptat până la capăt să-şi constuiască singur destinul, fără să lase pe nimeni să-l oprească din drum.

Prima mare lecție a celor care au construit sisteme durabile este adaptabilitatea. În anii '90, când piața liberă de la noi abia învăța să respire, să pariezi pe televiziune, pe învățământ sau pe cercetare părea un risc uriaș.

Lumea s-a schimbat de zeci de ori de atunci. Cei care au rămas activi până la 80 de ani au înțeles un lucru simplu: nu proiectele te țin tânăr, ci capacitatea de a nu te opri atunci când apar obstacole. Să știi să pierzi o bătălie, să te reasamblezi și să o iei de la capăt fără resentimente.

Când îți păstrezi curiozitatea pentru ce se întâmplă în jurul tău și când îți găsești liniștea în familie, anii adunați nu mai devin o povară, ci un capital de experiență.

Scrisul şi cititul devin un balsam pentru suflet, sunt lucruri mici, de rutină, dar care fac diferenţa pentru a rămâne conectat la o lume aflată într-o contină schimbare.

80 de ani remarcabili, oneşti şi profunzi.

80 de ani de experienţă. 80 de ani de trăiri. La mulți ani, domnului Profesor Dan Voiculescu!