Antena Căutare
Home News Actualitate Domnul profesor Dan Voiculescu, la 80 de ani. Lecțiile unei vieți construite prin viziune și puterea de a merge mai departe

Domnul profesor Dan Voiculescu, la 80 de ani. Lecțiile unei vieți construite prin viziune și puterea de a merge mai departe

Astăzi, domnul Profesor Dan Voiculescu împlinește 80 de ani. Iar dincolo de afaceri, media, fundații umanitare sau politică, cel mai interesant exercițiu este să vezi ce principii rămân în picioare când tragi linie după opt decenii de experiențe.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 12:20 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 12:21
Domnul profesor Dan Voiculescu, la 80 de ani. Lecțiile unei vieți construite prin viziune și puterea de a merge mai departe | Antena 1
Urmărește A1 pe DiscoverUrmărește A1 pe Discover

Optzeci de ani nu înseamnă doar un număr pe o hartă a timpului sau o cifră adunată în buletin. Înseamnă decenii întregi în care lumea din jur s-a schimba radical. Să prinzi tranziția de la telefonul cu disc la inteligența artificială, de la televiziunea pe tub la streaming, și să rămâi în tot acest timp ancorat în proiecte, cărți și idei noi asta e adevărata miză a unei vieți lungi.

Domnul profesor Dan Voiculescu, la 80 de ani.

Astăzi, domnul Profesor Dan Voiculescu împlinește 80 de ani. Iar dincolo de afaceri, media, fundații umanitare sau politică, cel mai interesant exercițiu este să vezi ce principii rămân în picioare când tragi linie după opt decenii de experiențe. A avut o viziune şi a făcut din imposibil posibil! Când televiziunea şi cercetarea erau doar un miraj, au prins viaţă cele mai importante proiecte

Articolul continuă după reclamă

Ce l-a motivat spre inovaţie? Dragostea din familie, o familie simplă care a plecat mereu la drum cu Dumnezeu în suflet.
Chiar dacă neajunsurile erau multe în copilărie, a luptat până la capăt să-şi constuiască singur destinul, fără să lase pe nimeni să-l oprească din drum.

Prima mare lecție a celor care au construit sisteme durabile este adaptabilitatea. În anii '90, când piața liberă de la noi abia învăța să respire, să pariezi pe televiziune, pe învățământ sau pe cercetare părea un risc uriaș.
Lumea s-a schimbat de zeci de ori de atunci. Cei care au rămas activi până la 80 de ani au înțeles un lucru simplu: nu proiectele te țin tânăr, ci capacitatea de a nu te opri atunci când apar obstacole. Să știi să pierzi o bătălie, să te reasamblezi și să o iei de la capăt fără resentimente.

Când îți păstrezi curiozitatea pentru ce se întâmplă în jurul tău și când îți găsești liniștea în familie, anii adunați nu mai devin o povară, ci un capital de experiență.
Scrisul şi cititul devin un balsam pentru suflet, sunt lucruri mici, de rutină, dar care fac diferenţa pentru a rămâne conectat la o lume aflată într-o contină schimbare.
80 de ani remarcabili, oneşti şi profunzi.

80 de ani de experienţă. 80 de ani de trăiri. La mulți ani, domnului Profesor Dan Voiculescu!

Destine cu parfum de lavandă, ultimele două difuzări, din 15 octombrie. Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN revine din 29 octo...
Google News A1Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro Gigi Becali a făcut public testamentul. Cui lasă averea de 1 miliard de euro
Observatornews.ro Un lanţ de magazine, prezent și în România, închide mai multe unităţi. Gigantul suedez îşi schimbă strategia Un lanţ de magazine, prezent și în România, închide mai multe unităţi. Gigantul suedez îşi schimbă strategia
Antena 3 Centura Comarnic, aproape de deschiderea oficială. Cum arată drumul de 6 km care ar trebui să ajute la deblocarea traficului pe DN1 Centura Comarnic, aproape de deschiderea oficială. Cum arată drumul de 6 km care ar trebui să ajute la deblocarea traficului pe DN1
SpyNews Puya a reacționat, după ce i s-a spus că merge haotic pe bicicletă, în București. Ce spune despre cel care l-a filmat Puya a reacționat, după ce i s-a spus că merge haotic pe bicicletă, în București. Ce spune despre cel care l-a filmat
„Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 „Ești pregătit să vezi primele imagini cu Mitzi?” Urmărește-i pe George Tănase & Ionuț Rusu în episodul nou Insula Iubirii | Parodia, exclusiv în AntenaPLAY!
Comentarii


Citește și
Destine cu parfum de lavandă, ultimele două difuzări, din 15 octombrie. Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN revine din 29 octombrie
Destine cu parfum de lavandă, ultimele două difuzări, din 15 octombrie. Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN revine din...
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa, Koru
Jeff Bezos își vinde iahtul în valoare de 500 de milioane de dolari. Ce sumă a cerut miliardarul pentru nava sa,... Catine.ro
Andreea Vasile, rol-cheie ȋn noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1, Inimă sub acoperire
Andreea Vasile, rol-cheie ȋn noul serial original semnat Ruxandra Ion, pentru Antena 1, Inimă sub acoperire
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță
Cine este Samantha Siqueiros, actrița principală din Velvet: Imperiul Modei. Tot ce nu știai despre actriță Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol
Bătaie la Aeroportul Băneasa după un zbor Germania-România: conflict început în avion, continuat la sol Libertatea.ro
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină!
Poliția a tras mașina vedetei pe dreapta și a folosit imediat drugtestul! Rezultatul: pozitiv la cocaină! AntenaSport
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis public soția lui Cristiano Ronaldo: „Valoarea unei persoane nu poate depinde niciodată de...”
Georgina Rodríguez, mesaj ferm după ce a fost criticată și i s-a reproșat că s-a îngrășat. Ce a transmis... Elle
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg”
George Jaguarul a vorbit despre Marcel și presupusa concurență dintre ei: „Eu îl înțeleg” Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit împușcat în cap
În ultimele ore de viață, generalul din Armata Română a fost filmat cum bătea o femeie. Apoi a fost găsit... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2026. Ce titluri vor fi disponibile useit
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR
AUR vrea să vină la guvernare! George Simion încearcă să racoleze parlamentari din SOS, POT și UPR BZI
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică
Ce este metoda Feynman și cum te ajută să înveți orice ușor: un laureat Nobel a inventat această tehnică Jurnalul
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile frumoase trebuie să...
Valentin Sanfira, primele declarații după divorțul de Codruța Filip. Artistul refuză scandalul: Lucrurile... Kudika
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de necazuri
Ce să porți în buzunar de Înălțarea Sfintei Cruci. Obiectul despre care bătrânii spuneau că te ferește de... Redactia.ro
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata
Un brutar a dat lovitura în New York cu cel mai banal produs. Preţurile încep de la 50 de euro bucata Observator
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive
Fructe bogate în fibre. Te pot ajuta să previi tulburările digestive MediCOOL
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil
Cum să creezi un ritual zilnic de conectare părinte-copil DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv
Cel mai scump smarthphone Apple deja a nemulțumit utilizatorii. Ce problemă au cu noul dispozitiv UseIT
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian
Tiramisu cu lămâie și afine. O reinterpretare de sezon a celebrului desert italian Chefi.ro
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x