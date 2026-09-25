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De ce prosoapele devin aspre după câteva spălări. Greșeala pe care o faci când pui balsamul în mașina de spălat

Prosoapele moi și pufoase, atunci când sunt noi, pot deveni, după mai multe spălări, rigide, mai puțin plăcute la atingere și chiar mai puțin absorbante. Iată care e motivul!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 25 Septembrie 2026, 11:02 | Actualizat Vineri, 25 Septembrie 2026, 11:18
De ce prosoapele devin aspre după câteva spălări. Greșeala pe care o faci când pui balsamul în mașina de spălat | Shutterstok
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Una dintre explicații este acumularea în fibre a produselor folosite la spălare, inclusiv detergent și balsam, potrivit whirlpool.com

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Greșeala pe care o faci când pui balsamul în mașina de spălat

Una dintre greșelile frecvente este folosirea unei cantități prea mari de detergent. Whirlpool explică faptul că reziduurile de detergent se pot acumula în timp în prosoape și devin mai greu de eliminat la clătire. Dacă prosoapele încep să fie rigide, producătorul recomandă să fie luată în calcul folosirea unei cantități mai mici de detergent.

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Surprinzător, nici balsamul de rufe, produs folosit tocmai pentru a face țesăturile mai moi, nu este întotdeauna cea mai bună alegere pentru prosoape. Anumiți agenți din balsam se depun pe fibre și pot crea un strat care afectează capacitatea prosopului de a absorbi apa, mai notează sursa citată mai sus.

Whirlpool recomandă chiar evitarea balsamului la încărcăturile de prosoape, deoarece acesta le poate face mai puțin absorbante.

O recomandare asemănătoare este făcută și de Maytag, care precizează că balsamul ar trebui evitat atunci când este importantă absorbția maximă a prosoapelor. De asemenea, o cantitate prea mare de balsam poate duce la acumularea de reziduuri în țesături.

Și producătorul de textile Brooklinen recomandă evitarea balsamurilor și a produselor de condiționare pentru prosoape, explicând că acestea le pot diminua absorbția în timp.

În schimb, American Cleaning Institute precizează că balsamurile moderne, atunci când sunt utilizate în cantitatea corectă și conform instrucțiunilor producătorului, nu afectează neapărat funcționalitatea prosoapelor.

Așadar, nu orice cantitate de balsam „distruge” prosoapele. Problema poate apărea, mai ales, prin depunerea produselor pe fibre și utilizarea excesivă.

O altă greșeală este supraîncărcarea mașinii de spălat. Prosoapele au nevoie de suficient spațiu pentru a se mișca în cuvă și pentru ca apa să poată îndepărta detergentul și murdăria. Whirlpool recomandă să nu fie înghesuite prea multe prosoape într-o singură încărcătură.

Cât de importantă este uscarea proaspelor

Uscarea este la fel de importantă. Pentru anumite prosoape din bumbac, recomandările producătorilor includ uscarea la temperatură redusă. Temperaturile ridicate și uscarea excesivă pot afecta în timp fibrele. Întotdeauna trebuie respectată eticheta produsului, deoarece instrucțiunile diferă în funcție de material, potrivit brooklinen.com.

Dacă se folosește balsam, acesta nu trebuie turnat direct pe prosoape. Maytag recomandă folosirea compartimentului special al mașinii și respectarea dozei indicate pe ambalaj. Excesul poate lăsa reziduuri, iar balsamul turnat direct pe textile poate produce pete, conform maytag.com.

Așadar, dacă prosoapele au devenit aspre după mai multe spălări, problema nu înseamnă neapărat că trebuie înlocuite. Merită verificată cantitatea de detergent folosită, utilizarea excesivă a balsamului, încărcarea mașinii și modul de uscare. Reducerea acumulării de produse pe fibre poate ajuta prosoapele să își păstreze mai bine textura și, mai ales, capacitatea de absorbție.

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