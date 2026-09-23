Valerie Lungu de la Asia Express s-a căsătorit cu Alex Gîlcă! Nunta a avut loc în mare secret

În timp ce telespectatorii Antena 1 o urmăresc pe Valerie Lungu pe Drumul Mătăsii, la Asia Express, acolo unde este una dintre cele mai dinamice și savuroase concurente ale sezonului, în viața personală a influenceriței a avut loc un eveniment cu totul special.

Valerie Lungu și Alex Gîlcă s-au căsătorit astăzi, 23 septembrie 2026, după mai bine de trei ani de relație. Cei doi au ales să trăiască momentul departe de ochii curioșilor, exact așa cum anunțaseră că își doresc.

Valerie Lungu și Alex Gâlcă s-au căsătorit în mare secret

Povestea de dragoste dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă a ajuns la un nou capitol. Cei doi concurenți de la Asia Express – Drumul Mătăsii și-au oficializat relația, după ce, în urmă cu doar câteva luni, influencerița a fost cerută în căsătorie într-un decor romantic din Toscana.

Discreția care a înconjurat evenimentul nu este însă deloc întâmplătoare. Valerie mărturisise încă înainte de cererea în căsătorie că își dorește ca momentele importante din viața sa de cuplu să rămână private: „Îmi doresc să fiu cerută în altă parte, iar Alex știe asta deja și tot ce ține de căsătorie, cerere și ceremonie îmi place să fie o chestie privată. Și probabil că atunci când ne vom căsători, nu o să postăm”, declara Valerie Lungu pentru Antena Stars.

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În urmă cu doar câteva zile, cei doi vorbeau din nou despre eveniment și dezvăluiau că își doresc o ceremonie restrânsă, alături de aproximativ 30 de persoane, membri ai familiei și prietenii cei mai apropiați: „O să fie un eveniment destul de privat, iar oamenii o să afle doar de la noi despre evenimentul nostru”, spunea Valerie Lungu, potrivit Spynews. La rândul său, Alex Gîlcă explica motivul pentru care au ales să păstreze discreția în jurul evenimentului:„Vrem mai întâi să ne bucurăm noi de acest eveniment și după aceea o să vadă oamenii și o să se bucure și oamenii de el. Va fi un eveniment cu oamenii de suflet”, spunea acesta.

Cum a început povestea de dragoste dintre Valerie Lungu și Alex Gîlcă

Valerie Lungu și Alex Gîlcă sunt împreună de mai bine de trei ani, iar povestea lor a început într-un context profesional. Amândoi originari din Republica Moldova, cei doi s-au cunoscut în timpul unei colaborări din zona de content creation și influencer marketing. Alex a fost cel care a făcut primul pas, însă Valerie nu i-a acceptat imediat invitațiile. În cele din urmă, cei doi au început o relație.

Deși erau deja împreună de ceva vreme, Valerie și Alex și-au făcut prima apariție publică în calitate de cuplu în anul 2023, la un eveniment monden. Relația lor nu a fost însă lipsită de momente dificile. În 2024, cei doi au decis să se despartă și au mers o perioadă pe drumuri separate. Despărțirea nu a fost definitivă. În toamna anului 2024, Valerie și Alex s-au împăcat și au decis să acorde o nouă șansă relației lor. Ulterior, lucrurile au devenit tot mai serioase: s-au mutat împreună și au început să își construiască locuința mult visată. Terenul pe care se află casa fusese cumpărat de Valerie în 2023, iar lucrările au început în 2024. În 2026, cei doi le-au arătat urmăritorilor locuința în care și-au început viața împreună și au vorbit inclusiv despre dorința de a deveni părinți.

Alex Gîlcă a cerut-o în căsătorie pe Valerie Lungu în Toscana

Un alt moment important pentru cei doi a venit în luna iunie 2026, la scurt timp după experiența Asia Express. Alex Gîlcă a cerut-o în căsătorie pe Valerie în Toscana, Italia. Cererea a fost organizată într-un cadru intim, exact pe placul influenceriței. Alex a pregătit o masă în mijlocul unui peisaj spectaculos, iar momentul a fost acompaniat de muzică de harpă. Valerie avea însă o bănuială că pasul cel mare urma să vină. Influencerița povestea ulterior că știa de aproximativ jumătate de an că partenerul său cumpărase inelul, fără să știe însă când avea să aibă loc cererea: „Mi-aduc aminte că am început să plâng. Sincer, totul a fost foarte intim. Am fost doar noi doi și harpa”, povestea Valerie Lungu pentru Știrile Antena Stars. Tot atunci, concurenta Asia Express dezvăluia și primele planuri legate de oficializarea relației: „Noi ne dorim să facem cununia civilă în toamnă. Așa planificăm. Credem că nunta o să fie anul viitor”, spunea Valerie.

Planul pentru cununia civilă s-a concretizat, astfel, în această toamnă.

Asia Express a reprezentat un test important pentru relația lor

Înainte de căsătorie, Valerie Lungu și Alex Gîlcă au trecut împreună prin una dintre cele mai solicitante experiențe ale relației lor: Asia Express – Drumul Mătăsii. Cei doi au pornit în competiția de la Antena 1 fără telefoane, fără bani și având la dispoziție doar un euro pe zi, experiență despre care spuneau încă înainte de plecare că își doresc să îi scoată complet din zona de confort: „Pentru noi e mai mult decât o experienţă, e o provocare personală să ne învingem fricile şi să vedem de ce suntem cu adevărat capabili”, declara Valerie Lungu înainte de plecarea pe Drumul Mătăsii.

Acum, la câteva luni după aventura care le-a testat relația și la trei luni de la cererea în căsătorie din Toscana, Valerie Lungu și Alex Gâlcă au făcut pasul pe care îl anunțaseră încă din vară și și-au oficializat povestea de dragoste.

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