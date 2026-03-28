Horoscopul lunii aprilie 2026. Previziuni astrologice complete pentru fiecare nativ. Ce vești importante aduc astrele

Horoscopul lunii aprilie 2026 pentru fiecare zodie în parte. Descoperă ce ți-au pregătit astrele în a patra lună din an!

Luna aprilie începe cu o spectaculoasă Lună Plină în Balanță pe data de 1. Acest fenomen astral aduce sfârșitul unor relații, chestiuni legale, dar și proiecte creative. Dacă te-ai simțit dezechilibrat în ultima vreme, este posibilă și o reechilibrare a energiei. În sfârșit, poți găsi calea de mijloc!

Marte intră rapid în Berbec pe 9 aprilie, adăugând pasiune, forță și intensitate în următoarele șase săptămâni. Folosește acest tranzit pentru a lansa proiecte noi, a prelua conducerea sau a deschide drumuri noi. Totuși, ai grijă să îți conservi energia, pentru că poți ajunge la epuizare. Marte intră în Taur pe 18 mai, potrivit almanac.com.

Citește și: Aceste zodii încep o transformare totală pe plan personal. Vezi dacă te numeri printre ele

Berbec (21 martie – 19 aprilie)

Articolul continuă după reclamă

Evită să iei decizii pe 13 aprilie. Primele trei săptămâni ale lunii reprezintă momentul tău să strălucești. Soarele în zodia ta îți crește încrederea și te pune într-o lumină favorabilă. Poți găsi curajul de a-ți afirma nevoile la Luna Plină de pe 1. Este cea mai bună șansă de a le spune celor din jur ce ai pe suflet, chiar dacă asta înseamnă să rupi legături.

Planeta ta guvernatoare, Marte, intră în Berbec pe 9 aprilie, amplificându-ți agresivitatea. Te ajută să depășești obstacolele, dar poate duce și la impulsivitate. Controlează această tendință, mai ales pe 13 aprilie, când Marte se aliniază cu Neptun, un aspect care îți poate încețoșa judecata.

Mercur intră în Berbec pe 14 aprilie, crescându-ți și mai mult încrederea. Indiferent de probleme, știi că le poți gestiona. Eforturile tale dau roade după 19 aprilie, când Soarele intră în zona banilor. În următoarele patru săptămâni îți poți crește veniturile.

Comunicarea devine armonioasă când Venus își schimbă semnul pe 24 aprilie. Vei găsi echilibrul între tact și fermitate. Pe 25, Uranus intră în Gemeni pentru aproximativ șapte ani, ceea ce îți stimulează intuiția și originalitatea, dar poate aduce și schimbări bruște de opinie.

Taur (19 aprilie – 20 mai)

Finalizează proiecte pe 3 aprilie. Norocul crește pe data de 13. Luna Plină de pe 1 aprilie marchează finalul unui proiect de muncă. Marte intră pe 9 aprilie, urmat de Mercur, o combinație favorabilă proiectelor, potrivit sursei citate mai sus.

Cea mai norocoasă zi este 13 aprilie, când Venus formează un aspect armonios cu Jupiter - posibil câștig sau o vânzare importantă. Luna Nouă de pe 17 aprilie este perfectă pentru o zi dedicată ție.

Sezonul tău începe pe 19, aducând încredere și oportunități de lider. Venus aduce creșteri financiare pe 24. Însă, Uranus intră pe 25 aprilie și poate provoca fluctuații financiare. Ai nevoie de un buget bine stabilit.

Gemeni (21 mai – 20 iunie)

Viața socială este intensă la începutul lunii. Evenimentele îți oferă stimularea mentală de care ai nevoie. Luna Plină de pe 1 aprilie este ideală pentru romantism.

Marte și Mercur aduc o energie socială crescută. După data de 19 ai nevoie de echilibru între socializare și odihnă. Pe 20 aprilie ai abilități excelente de negociere. Venus în zodia ta pe 24 îți crește farmecul. Uranus intră pe 25 aprilie pentru șapte ani, ceea ce aduce oameni noi și dorința de nonconformism.

Rac (21 iunie – 22 iulie)

Luna aceasta este excelentă pentru carieră. Soarele te pune în centrul atenției. Luna Plină te ajută să rămâi ancorat. Marte și Mercur îți cresc ambiția și oportunitățile profesionale. Pe 17 aprilie apare o oportunitate majoră.

Venus și Uranus favorizează introspecția și vindecarea interioară, dar ai grijă la viața privată.

Leu (23 iulie – 22 august)

Primele trei săptămâni favorizează călătoriile. Marte și Mercur îți intensifică dorința de aventură. După 19 aprilie, cariera devine prioritară. Venus aduce romantism pe 24. Uranus îți extinde cercul social pe termen lung.

Fecioară (23 august – 22 septembrie)

Sunt posibile schimbări financiare. Marte și Mercur te ajută să preiei controlul. Luna Nouă aduce o sumă de bani neașteptată. După 19 aprilie apar oportunități de călătorie. Uranus aduce schimbări în carieră.

Balanță (23 septembrie – 22 octombrie)

Relațiile sunt în prim-plan. Luna Plină te ajută să îți exprimi nevoile. Marte poate aduce tensiuni, așa că evită conflictele. Uranus aduce oportunități de explorare pe termen lung.

Scorpion (23 octombrie – 21 noiembrie)

Munca este intensă, dar productivă. Marte și Mercur îți dau energie și focus. După 19 aprilie, relațiile devin importante. Uranus aduce fluctuații financiare. Ai nevoie de prudență.

Citește și: Patru zodii care au parte de noroc în această primăvară. Surprizele apar de unde se așteptau mai puțin

Săgetător (22 noiembrie – 21 decembrie)

Romantismul crește. Marte și Mercur aduc curaj în dragoste. Luna Nouă poate aduce iubire sau chiar o sarcină. Uranus vine la pachet cu o dorință de libertate în relații.

Capricorn (22 decembrie – 19 ianuarie)

Marte și Mercur aduc activitate intensă. Luna Nouă este bună pentru imobiliare. După 19 aprilie se instalează romantismul. Uranus aduce schimbări profesionale pe termen lung.

Vărsător (20 ianuarie – 18 februarie)

Luna aprilie proiectează multă mișcare și drumuri. Marte și Mercur aduc energie, iar Venus iubire pe 24 aprilie. Uranus stimulează creativitatea și viața socială.

Pești (19 februarie – 20 martie)

Veniturile cresc. Marte și Mercur te încarcă cu determinare. Luna Nouă este ideală pentru domeniul afacerilor. Uranus aduce schimbări în familie și locuință. Rămâi precaut cu investițiile.