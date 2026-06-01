Cea mai comună zi de naștere din lume. Sute de mii de copii se nasc pe această dată

Te-ai întrebat vreodată care e cea mai comună zi de naștere din lume? Pe această dată se nasc sute de mii de copii în fiecare an.

Sute de mii de copii se nasc în această zi, la nivel global | Shutterstock

Potrivit datelor, există o dată pe care se nasc cei mai mulți copii, la nivel mondial, dar și zile în care nașterile sunt mult mai rare.

Mai mult, această dată se află în cea mai aglomerată perioadă a anului atunci când vine vorba de nașteri, scrie Daily Mail.

Aceste statistici au fost observate la nivel global, în numeroase țări și culturi.

Există și o explicație simplă pentru care se nasc atât de mulți copii în acea perioadă.

Articolul continuă după reclamă

Cea mai comună zi de naștere din lume

Dacă ziua ta de naștere e pe 9 septembrie, atunci te-ai născut în cea mai comună zi de naștere din lume.

Analize ale datelor privind nașterile din numeroase țări arată că 9 septembrie e una dintre cele mai comune zile de naștere din lume, iar perioada dintre 9 și 20 septembrie domină clasamentele în multe state din emisfera nordică.

De fapt, majoritatea celor mai frecvente zile de naștere se concentrează în prima și a doua jumătate a lunii septembrie.

Acest lucru sugerează că multe concepții au loc în perioada sărbătorilor de iarnă, în special în decembrie și la începutul lunii ianuarie, când oamenii petrec mai mult timp în interior.

Citește și: Cum folosesc cuplurile AI ca să aibă copii: „Inteligența artificială ne-a permis să ne ținem bebelușul în brațe”

În schimb, perioada Crăciunului și a Anului Nou e printre cele mai puțin frecvente pentru nașteri. 25 decembrie, 26 decembrie și 1 ianuarie apar constant printre cele mai rare zile de naștere în multe țări.

Potrivit profesorului Jay Zagorsky de la Universitatea Boston, predominanța zilelor de naștere din septembrie nu e surprinzătoare.

„Nașterile din toamnă sunt logice, deoarece mulți copii sunt concepuți în lunile reci de iarnă. Concepția e asociată cu zile mai scurte și temperaturi exterioare mai scăzute,” susține Zagorsky.

Când se nasc cei mai puțini copii

La celălalt capăt al clasamentului se află sărbătorile majore. Acest lucru nu înseamnă neapărat că mai puțini copii sunt concepuți cu 9 luni înainte, ci reflectă și modul în care sunt programate nașterile în sistemele medicale moderne.

„Un motiv pentru care aceste zile au atât de puține nașteri e faptul că aproape nicio operație cezariană programată nu e stabilită în zilele de sărbătoare legală sau în weekenduri,” a continuat Zagorsky.

Citește și: Vârsta perfectă la care să ai primul copil. De ce cred experții că aceasta e perioada ideală

De asemenea, medicii pot induce travaliul pentru a controla momentul nașterii, iar astfel de proceduri sunt efectuate mai rar în perioadele de sărbătoare.

În România, ca și în alte țări europene, nu există doar un singur „vârf zilnic” clar, ci mai degrabă o zonă de maxim care se întinde pe câteva săptămâni din septembrie.

Acest tipar e stabil de-a lungul anilor, chiar dacă poate varia ușor de la un an la altul în funcție de factori sociali, economici și medicali. În ansamblu, distribuția nașterilor rămâne surprinzător de previzibilă la nivel global. Un alt aspect interesant este că diferențele între zilele de naștere sunt relativ mici, chiar și între cele mai comune și cele mai rare date.