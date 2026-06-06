Semifinala Survivor România 2026. Joc decisiv între Bianca Stoica și Lucian Popa. Cine a fost eliminat

Episodul 65 din data de 6 iunie 2026 al emisiunii Survivor România. Cel de-al doilea joc al semifinalei a adus o eliminare dramatică, după un duel extrem de strâns între Bianca Stoica și Lucian Popa. Bianca Stoica a fost învinsă cu scorul de 2 la 3 și a ratat calificarea în finală la doar un punct distanță. Vizibil emoționată, concurenta a izbucnit în lacrimi la finalul confruntării și a declarat: „Am fost atât de aproape!”.

Sambata, 06.06.2026, 23:07