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Nick Rădoi, copleșit la priveghiul Mădălinei Apostol. I s-a făcut rău și a plecat de urgență la farmacie | VIDEO

Momente copleșitoare la priveghiul Mădălinei Apostol. Nick Rădoi a ajuns de urgență în România, iar durerea și oboseala l-au pus la pământ.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 16:33 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 16:34
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Sunt momente extrem de grele pentru familia și apropiații Mădălinei Apostol, care s-au reunit la capela unde a fost depus sicriul acesteia. Cei care au cunoscut-o pe vedetă au venit să-i aducă un ultim omagiu, într-o atmosferă apăsătoare, cu multă durere și emoție.

Printre cei care au ajuns la priveghi se numără și Nick Rădoi, care a revenit de urgență în România pentru a fi alături de familia Mădălinei în aceste clipe cumplite. Milionarul a făcut tot posibilul să ajungă la timp pentru a participa la momentele de rămas-bun și pentru a-i sprijini pe cei apropiați ai acesteia.

Nick Rădoi a fost surprins de fotografi și alături de mama Mădălinei Apostol, cei doi fiind profund afectați de pierderea suferită. Ulterior, durerea și oboseala și-au spus cuvântul, iar Nick a fost nevoit să părăsească pentru scurt timp capela.

Nick Rădoi a avut nevoie de îngrijiri după ce i s-a făcut rău

Milionarul a fost surprins de camerele de filmat în momentul în care a plecat de la capelă și s-a îndreptat către o farmacie. Nick Rădoi le-a explicat jurnaliștilor că se simte copleșit de situație și că a venit în România pentru a fi alături de familia Mădălinei.

„Eu sunt aici să fiu cu familia și să fiu lângă ei în momentele astea grele prin care trec”, a spus Nick Rădoi la intrarea în farmacie.

După ce a ieșit, acesta a dezvăluit că și-a cumpărat medicamente pentru tensiune. Nick a mărturisit că nu a reușit să doarmă și că drumul lung până în România și-a pus amprenta asupra stării sale.

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„Eu niciodată n-aș putea să cred că Mădălina nu există. Pentru mine va exista în continuare. E foarte greu pentru mine. Mă iertați, vă rog. Mi-am luat pentru tensiune. Nu prea am dormit și vin după un drum lung”, a declarat Nick Rădoi.

Nick Rădoi, devastat de pierderea Mădălinei Apostol

Declarațiile lui Nick arată cât de greu îi este să accepte dispariția Mădălinei Apostol. Acesta a ținut să fie prezent în România tocmai pentru a putea fi alături de familia ei și pentru a participa la ultimele momente de rămas-bun.

Priveghiul este unul dintre cele mai dureroase momente pentru cei care au iubit-o și au cunoscut-o pe Mădălina. Familia, prietenii și apropiații s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu, în timp ce Nick Rădoi încearcă să facă față pierderii.

Când are loc înmormântarea Mădălinei Apostol

După priveghi, urmează momentul înmormântării, când familia și apropiații îi vor spune Mădălinei Apostol un ultim „adio”. Ceremonia funerară va reuni persoanele care i-au fost aproape de-a lungul vieții și care au dorit să fie prezente în această zi atât de dificilă. Mădălina urmează să fie condusă pe ultimul drum joi.

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