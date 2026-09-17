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Mireasa, sezon 14. Paula, confesiune neașteptată: „Și-a amintit că are un iubit afară”. Ce a spus despre bărbatul din Germania

În emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie 2026 Paula a făcut o mărturisire neașteptată. După ce a intrat într-o cunoaștere cu Alberto, concurenta a recunoscut că există un băiat în Germania care i-a promis că o va aștepta afară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 17 Septembrie 2026, 14:16 | Actualizat Joi, 17 Septembrie 2026, 14:55
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„Paula și-a amintit că are un iubit afară”, a spus Simona Gherghe la începutul emisiei, lăsând-o pe Paula să explice mai multe. Fata a vrut să-și îndepărteze o povară pe care o purta în suflet și i-a făcut o confesiune lui Alberto.

Paula a recunoscut că înainte să vină la Mireasa a avut o „cunoaștere” cu un băiat din Germania, care i-a promis că o va aștepta după emisiune. Acum, Paula chiar are sentimente pentru Alberto și a dorit să-i transmită un mesaj vocal băiatului din Germania, pentru a-i cere să meargă pe drumul lui și să nu o mai aștepte.

„Și-a amintit că are un iubit afară”. Paula, confesiune-șoc! Ce a recunoscut despre un bărbat din Germania: „Mi-a spus că mă așteaptă”

„Când am semnat contractul eram foarte fericită și doream să vin aici să-mi găsesc jumătatea, dar la scurt timp am pus ochii pe un băiat. Eu băiatului i-am spus că vreau să merg la Mireasa și el mi-a spus că dacă ar fi să fie ceva dintre noi, va fi și că el mă va aștepta. Am stat 3 zile cu el. A fost o plăcere de a sta împreună. Am ales să vin la Mireasa pentru că îmi doream să vin și să-mi găsesc pe cineva. El mi-a spus dacă vreau să mă aștepte și eu am spus da. Nu credeam că pot să am sentimente pe cineva și acel cineva este acum în casă. Vreau să fiu aici, vreau să fac ceva aici”, a spus Paula.

„Acel băiat a făcut în 3 zile ce n-am văzut în viața mea de la un băiat. Se comporta frumos cu mine, era respectuos”, a mai spus concurenta, precizând că și Alberto se comportă frumos cu ea.

„Procesez la ceva, dar e în mintea mea. CUm te îndrăgostești în 3 zile?”, a spus Alberto.

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Imaginile au fost difuzate în emisia live de Mireasa de pe 17 septembrie, show care face parte din programul TV al Antenei 1.

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colaj cu paula

Mireasa: Regatul Inimii este difuzat de luni până vineri, de la ora 14:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY. Ca în fiecare sezon, fanii emisiunii îi pot urmări pe concurenți 24 de ore din 24, prin intermediul canalelor speciale Mireasa din AntenaPLAY.

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