Mireasa sezonul 14. Secretul pe care Paula îl purta pe umeri! Mărturisiri sincere despre băiatul din trecutul ei recent

Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Apăsată de o mică povară emoțională, Paula a simțit nevoia să fie complet transparentă și să își ia o piatră de pe inimă. Concurenta s-a destăinuit despre un băiat pe care l-a cunoscut chiar înainte de a intra în emisiune. Deși povestea lor s-a încheiat rapid tocmai din cauza participării ei la competiție, Paula a simțit că trebuie să fie sinceră pentru a putea păși mai departe cu sufletul împăcat.

Joi, 17.09.2026, 14:16