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Vali Bărbulescu va deveni tată pentru prima oară! Primele imagini cu burtica de gravidă a Mariei, soția sa: „Cel mai frumos cadou”

Vali Bărbulescu și-a marcat ziua de naștere cu o postare emoționantă în mediul online. DJ-ul a mărturisit că intră, alături de soția sa, într-o etapă a vieții pe care și-a dorit-o mereu: aceea de părinte.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 15:09 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 15:54
Vali Bărbulescu va deveni tată pentru prima oară! Primele imagini cu burtica de gravidă a Mariei, soția sa: „Cel mai frumos cadou” | Captură Instagram
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Vali Bărbulescu și soția sa trăiesc momente unice de când au aflat că familia lor se va mări cu încă un membru. Maria Bărbulescu este însărcinată, iar DJ-ul va deveni tată la 50 de ani. El este recunonscător pentru cum îl găsește această nouă etapă din viața sa și, totodată, entuziasmat pentru anii care urmează.

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Vali Bărbulescu și soția lui vor deveni părinți pentru prima oară

În urmă cu o săptămână, de Nașterea Maicii Domnului, Maria Bărbulescu anunța, cu mare bucurie, că este însărcinată. Ea și Vali Bărbulescu urmează să devină părinți pentru prima dată, iar cei doi nu își mai încap în piele de bucurie.

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„Astăzi, de ziua mea de nume, sub binecuvântarea Maicii Domnului, al cărei nume îl port, vreau să împărtășesc cu voi cea mai frumoasă veste din viața mea: aceea că voi fi mamă. E ceva magic, ceva unic, un sentiment pe care nu mi-l închipuiam atât de profund și puternic. De-abia acum mă pot numi Reina cu adevărat”, a transmis Maria pe contul personal de Instagram, de ziua ei de nume.

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Vali Bărbulescu: „Intru, alături de soția mea, într-o etapă a vieții pe care mi-am dorit-o mereu”

Astăzi, Vali Bărbulescu a împlinit 50 de ani și a marcat momentul cu o postare emoționantă în mediul online în care a mărturisit că a primit cel mai frumos cadou de ziua sa: acela de a deveni părinte.

Artistul și soția sa sunt nerăbdători să își cunoască bebelușul, al cărui sex nu l-au dezvăluit încă. Cu toate acestea, Vali Bărbulescu a dat de înțeles că numele viitorului copil începe cu litera „M”.

„Astăzi împlinesc 50 de ani și nu este alt moment mai potrivit decât acesta pentru a-mi arăta recunoștința deplină pentru anii de până acum și entuziasmul pentru cei de acum înainte. Intru, alături de soția mea, într-o etapă a vieții pe care mi-am dorit-o mereu: aceea de părinți! Am, practic, cel mai frumos cadou posibil pentru această aniversare! Vă iubesc infinit, M&M!”, a spus Vali Bărbulescu pe Instagram.

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