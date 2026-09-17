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Mireasa sezonul 14. De la reproșuri la un dialog calm! Anne-Mary și Radu au reușit în sfârșit să vorbească deschis

Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Emoții puternice pentru Anne-Mary. Concurenta a primit scrisori din partea susținătorilor, însoțite de fotografii alături de Radu, momente care i-au trezit o profundă nostalgie. După o perioadă marcată de reproșuri și neînțelegeri, gestul celor de acasă i-a determinat pe cei doi să lase garda jos și să poarte o discuție calmă și așezată.
Joi, 17.09.2026, 14:29
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Mireasa sezonul 14. Claudia și Adrian sunt oficial într-o cunoaștere

Mireasa sezonul 14. Claudia și Adrian sunt oficial într-o cunoaștere

Logo show Joi, 17.09.2026, 15:57 Mireasa sezonul 14. Mamele, supărate pe fete! Motivul pentru care s-au simțit date la o parte

Mireasa sezonul 14. Mamele, supărate pe fete! Motivul pentru care s-au simțit date la o parte

Logo show Joi, 17.09.2026, 15:50 Mireasa sezonul 14. Radu a câștigat un task și a ales-o pe Veronica pentru date! Cum a decurs întâlnirea lor

Mireasa sezonul 14. Radu a câștigat un task și a ales-o pe Veronica pentru date! Cum a decurs întâlnirea lor

Logo show Joi, 17.09.2026, 15:19 Mireasa sezonul 14. Sfaturile primite de Andreea la intrarea în casa Mireasa! Ce a discutat în privat cu Ionuț

Mireasa sezonul 14. Sfaturile primite de Andreea la intrarea în casa Mireasa! Ce a discutat în privat cu Ionuț

Logo show Joi, 17.09.2026, 15:07 Mireasa sezonul 14. Doamna Carmen, în lacrimi după conflictul cu Doamna Flori: „Mă simt atacată!”

Mireasa sezonul 14. Doamna Carmen, în lacrimi după conflictul cu Doamna Flori: „Mă simt atacată!”

Logo show Joi, 17.09.2026, 14:59 Mireasa sezonul 14. Secretul pe care Paula îl purta pe umeri! Mărturisiri sincere despre băiatul din trecutul ei recent

Mireasa sezonul 14. Secretul pe care Paula îl purta pe umeri! Mărturisiri sincere despre băiatul din trecutul ei recent

Logo show Joi, 17.09.2026, 14:16 Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Corina Gheliuc

Super Neatza. Stil de Succes by Ellida Toma. Invitat: Corina Gheliuc

Logo show Joi, 17.09.2026, 11:55 Super Neatza. Cum depășim suferința din dragoste? Etapele de reconstrucție personală

Super Neatza. Cum depășim suferința din dragoste? Etapele de reconstrucție personală

Logo show Joi, 17.09.2026, 11:40 Super Neatza. Greșelile de comunicare la locul de muncă. Cum să redactăm corect mesajele

Super Neatza. Greșelile de comunicare la locul de muncă. Cum să redactăm corect mesajele

Logo show Joi, 17.09.2026, 11:25 Super Neatza. Jocul literelor pentru concursul Viză de Asia! Ce echipă a câștigat

Super Neatza. Jocul literelor pentru concursul Viză de Asia! Ce echipă a câștigat

Logo show Joi, 17.09.2026, 11:18 Super Neatza. Meciul de bowling imposibil! Ramona Olaru și Aris se luptă cu perechea Bucălăe - Ristei

Super Neatza. Meciul de bowling imposibil! Ramona Olaru și Aris se luptă cu perechea Bucălăe - Ristei

Logo show Joi, 17.09.2026, 10:37 Super Neatza. De ce să practici Jiu-Jitsu Brazilian! Principiile de autoapărare și disciplină

Super Neatza. De ce să practici Jiu-Jitsu Brazilian! Principiile de autoapărare și disciplină

Logo show Joi, 17.09.2026, 09:58
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