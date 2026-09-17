Mireasa sezonul 14. De la reproșuri la un dialog calm! Anne-Mary și Radu au reușit în sfârșit să vorbească deschis
Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Emoții puternice pentru Anne-Mary. Concurenta a primit scrisori din partea susținătorilor, însoțite de fotografii alături de Radu, momente care i-au trezit o profundă nostalgie. După o perioadă marcată de reproșuri și neînțelegeri, gestul celor de acasă i-a determinat pe cei doi să lase garda jos și să poarte o discuție calmă și așezată.
Joi, 17.09.2026, 14:29