Mireasa sezonul 14. De la reproșuri la un dialog calm! Anne-Mary și Radu au reușit în sfârșit să vorbească deschis

Ediția din 17 septembrie 2026 a emisiunii Mireasa, sezonul 14. Emoții puternice pentru Anne-Mary. Concurenta a primit scrisori din partea susținătorilor, însoțite de fotografii alături de Radu, momente care i-au trezit o profundă nostalgie. După o perioadă marcată de reproșuri și neînțelegeri, gestul celor de acasă i-a determinat pe cei doi să lase garda jos și să poarte o discuție calmă și așezată.

Mireasa sezonul 14. Claudia și Adrian sunt oficial într-o cunoaștere

Joi, 17.09.2026, 15:57

Mireasa sezonul 14. Mamele, supărate pe fete! Motivul pentru care s-au simțit date la o parte

Joi, 17.09.2026, 15:50

Mireasa sezonul 14. Radu a câștigat un task și a ales-o pe Veronica pentru date! Cum a decurs...

Joi, 17.09.2026, 15:19

Mireasa sezonul 14. Sfaturile primite de Andreea la intrarea în casa Mireasa! Ce a discutat în...

Joi, 17.09.2026, 15:07

Mireasa sezonul 14. Doamna Carmen, în lacrimi după conflictul cu Doamna Flori: „Mă simt...

Joi, 17.09.2026, 14:59

Mireasa sezonul 14. Secretul pe care Paula îl purta pe umeri! Mărturisiri sincere despre...

Joi, 17.09.2026, 14:16

Mireasa sezonul 14. Andrei Beleuț, surprins de un mesaj audio de la fata care urmează să intre...

Miercuri, 16.09.2026, 15:57

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Miercuri, 16.09.2026, 15:53

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Miercuri, 16.09.2026, 15:13

Mireasa sezonul 14. Panică la miezul nopții în casa Mireasa! Celebrul task le-a stricat...

Miercuri, 16.09.2026, 15:05

Mireasa sezonul 14. Doamnele Flori și Carmen, conflict fără sfârșit! Ce le împinge mereu la...

Miercuri, 16.09.2026, 14:33