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Bianca Drăgușanu a ajuns la capela unde este depusa Madalina Apostol. Primele imagini cu vedeta

Bianca Drăgușanu a ajuns la capela unde este depus trupul neînsuflețit al Mădălinei Apostol, pentru a-i aduce un ultim omagiu celei care i-a fost prietenă apropiată.

Cristiana Coman Autor: Cristiana Coman
Publicat: Marti, 15 Septembrie 2026, 16:08 | Actualizat Marti, 15 Septembrie 2026, 18:30
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Momentul are loc într-o zi extrem de dureroasă pentru familia și oamenii care au cunoscut-o pe Mădălina, după ce aceasta s-a stins din viață la doar 40 de ani.

Bianca Drăgușanu a ajuns la capela unde este depusa Madalina Apostol

Bianca Drăgușanu a fost una dintre persoanele care au reacționat imediat după vestea tragică. Cele două se cunoșteau de mulți ani, iar dispariția Mădălinei a afectat-o profund pe vedetă. La scurt timp după ce a aflat vestea, Bianca a transmis un mesaj emoționant în mediul online, în care și-a exprimat regretul și șocul provocat de moartea prietenei sale.

Acum, vedeta a mers la capelă pentru a fi alături de cei care își iau rămas-bun de la Mădălina Apostol. Trupul neînsuflețit al acesteia a fost depus marți, 15 septembrie, iar apropiații și persoanele care au cunoscut-o au fost așteptați să îi aducă un ultim omagiu.

Bianca Drăgușanu, una dintre persoanele care au anunțat detaliile funeraliilor

Bianca Drăgușanu s-a implicat și în transmiterea informațiilor legate de funeralii. Inițial, programul anunțat pentru depunerea trupului la capelă și pentru înmormântare a fost modificat. Ulterior, vedeta a anunțat că Mădălina urma să fie depusă la capelă pe 15 septembrie, iar înmormântarea va avea loc joi, 17 septembrie.

„Odihnește-te în pace, Mădălina Apostol! Ai fost minunată, dar nu m-aș fi putut gândi vreodată că ai să pleci așa”, a fost mesajul transmis de Bianca după moartea prietenei sale.

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La capelă, atmosfera este una apăsătoare. Familia și apropiații au venit să își ia rămas-bun, iar imaginile surprinse în aceste momente au arătat durerea celor care au cunoscut-o pe Mădălina. Printre cei prezenți s-au numărat și copiii acesteia, care au venit să își vadă mama pentru ultima dată.

Mădălina Apostol, cunoscută și prin relația sa cu Nick Rădoi, a lăsat în urmă trei copii. Înmormântarea este programată pentru joi, 17 septembrie, urmând ca familia să o conducă pe ultimul drum.

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