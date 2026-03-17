Subiecte și barem la Matematică, la Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii claselor a VIII-a

Potrivit Edu.ro, tinerii clasa a VIII-a au avut de rezolvat 18 exerciții și probleme la simularea probei de Matematică.
Simulare Matematică Evaluarea Națională 2026. Subiecte și barem. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a
La primul subiect au fost 5 exerciții de tip grilă și unul de precizat dacă o afirmație este adevărată sau falsă, la al doilea subiect exercițiile au fost de tip grilă, majoritare fiind cele de geometrie, iar la subiectul al III-lea, elevii au avut de scris pe foaie rezolvările complete ale problemelor. La ultima problemă, elevii au avut un tetraedru regulat.
Baremul de corectare va fi publicat AICI după orele 15:00.
Vezi în Galeria Foto a acestui articol toate paginile de subiecte la matematică.
Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară pe parcursul a trei zile consecutive, în cadrul cărora elevii susțin probele scrise la disciplinele incluse în examenul de la finalul clasei a VIII-a. Testările se desfășoară simultan în toate școlile din țară, iar subiectele sunt unice la nivel național și elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Scopul acestor testări este de a verifica nivelul de pregătire al elevilor înainte de examenul propriu-zis din vară și de a identifica eventualele lacune în învățare, potrivit observatornews.ro.
Calendar Simulare Evaluarea Națională 2026
Programul probelor scrise:
16 martie 2026 - Limba și literatura română;
17 martie 2026 - Matematică;
18 martie 2026 - Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.
Rezultatele vor fi comunicate individual (nu prin afișare) în data de 31 martie.
Evaluarea Națională 2026 - calendar
8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la Evaluarea Națională;
12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;
22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;
24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;
26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă;
1 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00-18:00);
2 - 3 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;
4 - 7 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;
8 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.
