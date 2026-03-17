Home News Educatie Subiecte și barem la Matematică, la Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii claselor a VIII-a

Subiecte și barem la Matematică, la Simulare Evaluarea Națională 2026. Ce exerciții au avut de rezolvat elevii claselor a VIII-a

Elevii de clasa a VIII-a au susținut marți, 17 martie 2026,  proba la Matematică la Simularea Evaluării Naționale. Subiectele la matematică au fost publicate pe EduPedu.

Publicat: Marti, 17 Martie 2026, 11:23 | Actualizat Marti, 17 Martie 2026, 11:43
Subiecte și barem la Matematică, la Simulare Evaluarea Națională 2026

Potrivit Edu.ro, tinerii clasa a VIII-a au avut de rezolvat 18 exerciții și probleme la simularea probei de Matematică.

Simulare Matematică Evaluarea Națională 2026. Subiecte și barem. Ce au avut de rezolvat elevii de clasa a VIII-a

La primul subiect au fost 5 exerciții de tip grilă și unul de precizat dacă o afirmație este adevărată sau falsă, la al doilea subiect exercițiile au fost de tip grilă, majoritare fiind cele de geometrie, iar la subiectul al III-lea, elevii au avut de scris pe foaie rezolvările complete ale problemelor. La ultima problemă, elevii au avut un tetraedru regulat.

Baremul de corectare va fi publicat AICI după orele 15:00.

Simularea Evaluării Naționale 2026 se desfășoară pe parcursul a trei zile consecutive, în cadrul cărora elevii susțin probele scrise la disciplinele incluse în examenul de la finalul clasei a VIII-a. Testările se desfășoară simultan în toate școlile din țară, iar subiectele sunt unice la nivel național și elaborate de Centrul Național pentru Curriculum și Evaluare. Scopul acestor testări este de a verifica nivelul de pregătire al elevilor înainte de examenul propriu-zis din vară și de a identifica eventualele lacune în învățare, potrivit observatornews.ro.

Calendar Simulare Evaluarea Națională 2026

Programul probelor scrise:

16 martie 2026 - Limba și literatura română;

17 martie 2026 - Matematică;

18 martie 2026 - Limba și literatura maternă, pentru elevii care studiază în limbile minorităților naționale.

Rezultatele vor fi comunicate individual (nu prin afișare) în data de 31 martie.

Evaluarea Națională 2026 - calendar

8 - 12 iunie 2026 - Înscrierea la Evaluarea Națională;

12 iunie 2026 - Încheierea cursurilor pentru clasa a VIII-a;

22 iunie 2026 - Limba și literatura română - probă scrisă;

24 iunie 2026 - Matematica - probă scrisă;

26 iunie 2026 - Limba și literatura maternă - probă scrisă;

1 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor inițiale (până la ora 12:00), vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor (14:00-18:00);

2 - 3 iulie 2026 - Vizualizarea lucrărilor scrise și depunerea contestațiilor;

4 - 7 iulie 2026 - Soluționarea contestațiilor;

8 iulie 2026 - Afișarea rezultatelor finale după soluționarea contestațiilor.

Simulare Evaluarea Națională 2026: Ce subiecte au primit elevii de clasa a VIII-a și cum a arătat baremul...
