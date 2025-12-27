Antena Căutare
Home Lifestyle Horoscop Perioada de greutăți se încheie pentru trei zodii în anul 2026. Ce nativi vor avea parte de un nou început

Perioada de greutăți se încheie pentru trei zodii în anul 2026. Ce nativi vor avea parte de un nou început

După ani marcați de încercări, blocaje și decizii dificile, anul 2026 vine cu promisiunea unui restart pentru unii nativi ai zodiacului.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 27 Decembrie 2025, 16:23 | Actualizat Sambata, 27 Decembrie 2025, 18:28
Galerie
Perioada de greutăți se încheie pentru trei zodii în anul 2026. Ce nativi vor avea parte de un nou început | Shutterstock

Potrivit astrologilor, mișcările planetare din perioada următoare vor favoriza schimbări majore, eliberări emoționale și șanse reale de afirmare. Trei zodii sunt considerate marii câștigători ai acestui nou ciclu astral.

Capricorn – Răsplata vine după muncă grea

Pentru Capricorni, ultimii ani au însemnat responsabilități apăsătoare și presiune constantă, mai ales în plan profesional. În 2026 însă, lucrurile încep să se așeze.

Astrologii vorbesc despre oportunități de avansare, proiecte care încep să dea roade și o stabilitate financiară mult așteptată. Este anul în care nativii acestei zodii își recapătă încrederea și simt că eforturile lor nu au fost în zadar.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Cele patru zodii care vor face bani cu ușurință în 2026. Cine sunt nativii care nu trebuie să se îngrijoreze anul viitor

Rac – Vindecare și echilibru emoțional

Racii au traversat o perioadă intensă pe plan personal, marcată de tensiuni în familie sau relații complicate. În 2026, accentul se mută pe liniște și regăsire.

Nativii vor avea șansa să închidă capitole dureroase și să înceapă altele noi, fie printr-o relație stabilă, fie printr-o schimbare de mediu care le aduce pace interioară. Este anul în care Racii își redescoperă puterea emoțională și învață să pună mai mult preț pe propriile nevoi.

Pești – Un nou drum, mai aproape de visuri

Pentru Pești, greutățile au venit sub forma confuziei și a sentimentului de stagnare. 2026 aduce însă claritate și curaj.

Nativii acestei zodii vor simți nevoia de a-și schimba direcția: o nouă carieră, un proiect creativ sau chiar mutarea într-un alt oraș pot marca începutul unui capitol promițător.
Intuiția le va fi aliat de nădejde, iar deciziile luate în acest an pot avea efecte pe termen lung.

Citește și: Nativii binecuvântați de univers în prima lună din 2026. Zodiile acestea vor fi ocrotite de necazuri

Chiar dacă 2026 se anunță favorabil în special pentru Capricorn, Rac și Pești, astrologii atrag atenția că schimbarea nu vine de la sine. Este nevoie de curaj, deschidere și dorința de a lăsa în urmă tipare vechi.

+9
Mai multe fotografii

Pentru acești nativi, însă, mesajul astrelor este clar: perioada de greutăți se apropie de final, iar un nou început, plin de speranță, bate la ușă.

Horoscop zilnic 29 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani ș...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români Ce decizie a putut lua Leonard Doroftei după ce a fost umilit şi numit cerşetor de români
Observatornews.ro Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul" Cea mai geroasă dimineaţă din an. Temperaturile au scăzut până la minus 12 grade: "A îngheţat parbrizul"
Antena 3 Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro Bulgaria trece la moneda euro de la 1 ianuarie: primele kituri de 10 euro s-au vândut cu 20 de euro
SpyNews Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în România! Fenomene extreme în mai multe județe

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Lavinia și Adin, câștigătorii sezonului 12 Mireasa, dezvăluiri exclusive la Mireasa: Confesiuni | Sezonul 8. Vezi episodul 1 disponibil acum.
Comentarii


Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Horoscop zilnic 29 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 29 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la admiratori de Crăciun. Copiii Familiei Regale urmează un protocol strict
Ce se întâmplă cu cadourile pe care Prințul George, Prințul Louis și Prințesa Charlotte le primesc de la... Catine.ro
Horoscop zilnic 28 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 28 decembrie 2025. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste,...
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile”
Demet Özdemir vorbește despre cel mai recent rol al său. „Îmi amintește despre iubirile imposibile” Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima imagine cu bebelușul: „Raza mea de soare”
Este vestea momentului în showbiz! Chiar înainte de Crăciun, vedeta a adus pe lume cel de-al patrulea copil. Prima... Elle
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la Ploiești în acest timp
Vanessa a plecat în vacanță cu mama ei, presupusa amantă a lui Adi Minune, și fratele! Ce face Bogdan de la... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară
Brăduți aperitiv din foietaj cu cașcaval și bacon. Rețetă simplă și ușoară HelloTaste.ro
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți
Cel mai lung tunel din lume este finalizat. Are 22 de kilometri și a fost săpat în munți Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume
Există Dumnezeu? Iată răspunsul celui mai inteligent om din lume Jurnalul
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit
Semnele subtile prin care Universul îți spune că ești pe drumul greșit Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit
Trei obiceiuri zilnice care ne sărăcesc fără să ne dăm seama. Cum le putem transforma în profit Observator
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard
Cele mai proaste obiceiuri pentru creierul tău, conform experților Harvard MediCOOL
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie
Vrei să faci cel mai bun punch acasă? Iată tot ce ai nevoie HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii
Care este cea mai bună diferență de vârstă dintre copii DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente
Fursecuri palmieri din foietaj cu scorțișoară. Desert simplu, din doar trei ingrediente Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x