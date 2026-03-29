Zodii chinezești care atrag norocul și prosperitatea pe 29 martie 2026. Vezi dacă te numeri printre ele

Aceste zodii chinezești reușesc să aibă noroc pe plan profesional și financiar. Vezi ce arată astrele pe data de 29 martie 2026.

Această zi este plină de succes pentru nativii din zodiacul chinezesc. Există însă doar șase norocoși în acest sens. Energia Porcului este generoasă, aduce inteligență emoțională și legături confortabile cu cei din jur. Mulți simt o reală profunzime atunci când discută cu oamenii dragi.

Prosperitatea îi ajută să se bucure de viața pe care o trăiesc în prezent. Sunt buni la suflet, iar cei din jur observă că aceste zodii chinezești reușesc să întoarcă toate situațiile negative în favoarea lor.

Zodii chinezești care atrag norocul și prosperitatea pe 29 martie 2026

Sub anul Calului de Foc și a lunii Iepurelui de Metal, această zi aduce situații neprevăzute, dar care pot fi schimbate atunci când este cazul. Oamenii frumoși sunt alături de acele persoane care reușesc să se bucure de ceea ce trăiesc atunci când se poate.

Porc ( 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Această zi de weekend are numele tău trecut pe ea. O simți într-un mod inedit, mai ales atunci când vine vorba de recorduri financiare. Ceea ce contează mai mult în acest moment este felul în care te înconjori de frumusețe și oameni dragi.

Iepure ( 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Astăzi nu ești în stare să urmărești nimic anume. Cu toate acestea, norocul te urmărește pe tine. Primești o sumă mare de bani de care te bucuri așa cum simți. Micile momente pe care le trăiești alături de cei dragi au un impact major. Ceea ce face această zi cu totul specială este cât de mult alegi să o trăiești în liniște, arată acest site.

Cal ( 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014)

Te-ai mișcat atât de repede în ultima vreme încât acum ești pregătită să stai o perioadă pentru a te bucura de ceea ce ai câștigat. Din punct de vedere teoretic, reușești să te regăsești doar atunci când te vezi cu banii în buzunar. Ai parte și de câștiguri reale, dar și de cele emoționale.

Câine ( 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018)

Astăzi ți se dovedește faptul că ești dependentă de oamenii frumoși din viața ta. De asemenea, atunci când vrei să pierzi timpul, știi cum să o faci cu succes. Orice ai fi, poți să te pui din nou pe linia de plutire doar atunci când ai bani în buzunar. Nu te lăsa păcălită de cei pe care nu îi cunoști, nu toată lumea are intenții bune.

Șarpe ( 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013)

Observi schimbarea din viața ta și asta nu este tocmai ușor pentru o persoană ca tine. Norocul de care ai încercat să te îndepărtezi te urmărește. O situație îți aduce mai mulți bani decât credeai vreodată, iar ăsta este doar meritul tău.

Bivol ( 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Câștigul pentru tine în această zi este stabilitatea. Totul se simte bine atât pe plan personal cât și profesional. Reușești să câștigi o sumă de bani de care aveai nevoie, iar asta te bucură peste măsură. Pentru că nu te afli în modul de supraviețuire, te descurci așa cum poți astăzi.