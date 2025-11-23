Zodiile care nu trebuie să poarte niciodată verde. Culoarea le îmbătrânește cu 10 ani

Trei zodii nu trebuie să poarte niciodată verde. Deși este o culoare preferată de multe persoane, aceasta poate șterge trăsăturile și îi îmbătrânește cu 10 ani pe anumiți nativi.

Verdele este o culoare la care multe persoane apelează, fiind asociat cu prospețimea, natura și echilibru. Unii au o garderobă plină, în timp ce alții aleg să își vopsesc părul într-o astfel de nuanță.

Puțin sunt cei care știu că această culoare nu se potrivește oricui. Din punct de vedere astrologic, unele zodii nu ar trebui să poarte niciodată verde pentru că le șterge trăsăturile și le îmbătrânește cu 10 ani.

Așadar, verdele poate fi o alegere riscantă pentru unii nativi. Anumite trăsături ale fetei, culori ale pielii și ale părului, dar și unele energii emanată de anumiți oameni nu se potrivesc deloc cu această nuanță.

În cazul a trei semne zodiacale, culoarea verde scoate în evidență anumite imperfecțiuni. O haină în această nuanță le poate estompa trăsăturile feței și îi fac mai bătrâni cu cel puțin 10 ani, potrivit click.ro.

Ce zodii trebuie să evite verdele. Nu trebuie să poarte niciodată această culoare

Există trei zodii care ar trebui să evite verdele. Deși este o nuanță preferată de mulți nativi, aceștia trebuie să știe că cele mai frumoase trăsăturile ale lor nu sunt scoase în evidență de această culoare.

Berbec

Printre cei care nu ar trebui să poarte verde se numără și persoanele din zodia Berbec. Nu este o culoare care îi avantajează. Potrivit specialiștilor, aceștia ar trebui să îmbrace ținute în culori neutre și închise. Astfel de nuanțe le scot în evidență atitudinea, energia, trăsăturile și stilul vestimentar.

De asemenea, culorile care le poartă noroc Berbecilor sunt: negru, portocaliu, roșu, galben, conform libertatea.ro.

Gemeni

Verdele nu a fost făcut pentru cei născuți în zodia Gemeni. Nativii își pot pierde din strălucire dacă vor îmbrăca haine într-o astfel de nuanță. Astrologii sunt de părere că aceștia trebuie să poarte culori calde și vibrante, care se potrivesc perfect cu felul lor carismatic.

Pentru a avea parte de noroc pe toate planurile, Gemenii pot îmbrăca haine în nuanțe precum albastru, verde, turcoaz. Sunt șanse mari ca nativii să își găsească echilibrul și liniștea în astfel de culori.

Scorpion

Persoanele din zodia Scorpion riscă să își pună trăsăturile într-o lumină mai puțin bună dacă aleg să poarte haine verzi. Mai mult, energia lor poate fi influențată într-un mod negativ de această nuanță.

Culorile norocoase pentru Scorpioni sunt negru, roșu, violet. Aceștia trebuie să poarte nuanțe care le aduce optimism, energie pozitivă și ambiție.