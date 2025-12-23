Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Ședința foto incendiară a Andreei Marin la împlinirea vârstei de 51 ani. Decolteul cu care a atras atenția fanilor

Ședința foto incendiară a Andreei Marin la împlinirea vârstei de 51 ani. Decolteul cu care a atras atenția fanilor

Andreea Marin și-a sărbătorit ziua de naștere, frumoasa vârstă de 51 de ani.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 12:06 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 12:59
Galerie
Andreea Marin a împlinit de curând frumoasa vârstă de 51 de ani și a transmis un mesaj emoționant. | Instagram & Hepta

Vedeta a făcut o postare pe rețelele de socializare care a atras imediat atenția fanilor. Ședința foto specială de ziua ei a inclus și o fotografie în care prezentatoarea TV apare purtând o salopetă maro mulată, cu un decolteu adânc, lăsând bustul amplu la vedere.

Fanii nu au putut trece cu vederea faptul că frumoasa vedetă continuă să aibă un trup de invidiat chiar și la 51 de ani.

Mândră de atuurile sale fizice și vizibil încrezătoare în felul în care arată, Andreea Marin le inspiră pe femeile din comunitatea ei atunci când vine vorba de feminitate, putere și demnitate.

Imaginea cu Andreea Marin la 51 de ani care a pus pe jar imaginația fanilor

Articolul continuă după reclamă

Postarea ei a strâns mii de aprecieri, iar fanii i-au transmis sute de urări speciale în secțiunea de comentarii, felicitând-o pentru autenticitatea și frumusețea ei fără vârstă.

Deși a împlinit 51 ani, Andreea Marin arată mult mai tânără, fiind considerată una dintre cele mai frumoase și carismatice femei din România.

Chiar dacă în fotografiile postate Andreea proiectează imaginea unei femei sexy și curajoase, ea a dezvăluit în descrierea emoționantă pe care a scris-o că anul 2025 a fost cel mai greu an pentru ea.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Ea și-a oferit șansa să fie vulnerabilă pentru câteva clipe și și-a deschis sufletul în fața urmăritorilor ei, vorbind deschis despre viața ei și noua vârstă pe care a împlinit-o.

Citește și: Andreea Marin, schimbare neașteptată, ce i-a îngrijorat pe fani. Internauții au tras un semnal de alarmă

„În ultimul deceniu, acesta a fost cel mai greu an al meu. Știu, nu e deloc “instagramabil” și nici nu sună strălucit un astfel de început de mesaj chiar de ziua mea, dar pentru mine întotdeauna adevărul e cea mai bună cale, adevărul curat și vindecător, cu o putere ascunsă ce se dovedește a fi mereu cel mai potrivit dar pentru mine. Să fiu onestă în sufletul meu la finalul unui an e mereu un start bun pentru următorul.

Da, anul acesta a fost greu sufletește și sănătatea mi-a răspuns pe măsură poverilor așezate pe inima mea. Da, au fost si momente greu de acceptat, lecții de viață trăite, unele clare, altele fără sǎ poarte vina cuiva. De pildă, după luni de zile despărțite de un ocean, eu si fiica mea am fost nevoite să fim departe una de cealaltă si în ziua majoratului sǎu, și azi, în ziua mea de naștere, din pricina sesiunii sale de examene care a picat chiar in această săptămâna cu ambele sărbători, zile de suflet în care am fost împreună mereu toată viața noastră, de când ea a venit pe pământ. Dar nu mai contează, căci în această noapte aștept cel mai frumos dar: e în zbor și visez clipa când va ateriza în brațele mele, înainte de ivirea zorilor…

Citește și: Ce mai face Tuncay Ozturk la nouă ani de la divorțul de Andreea Marin. Medicul turc s-a stabilit în România | FOTO

Viața nu e întotdeauna cum ne-am dori sau cum o planificăm. Cu toate astea, probabil că Dumnezeu a pus în mine cea mai frumoasă sǎmânțǎ: puterea de a le duce pe toate, lumina speranței, credința ce nu mǎ pǎrǎsește nicicând. Prețuiesc viața așa cum e, surprinzǎtoare, dulce-amară, cu provocările ei, cu blândețea, dar și cu neastâmpărul său, cu bune și grele, și caut să dau mai departe și celor din jur acest sentiment…

E viața mea și străduința mea de a face mereu ceva mai bun în ea, și pentru mine, și pentru ceilalți, va exista mereu.

În anul 51 din destinul meu, promit să rămân același om cu sănătoase valori, să păstrez neschimbat acest suflet solar, să clădesc, să iubesc și să sper. Vă îmbrățișez cu inima, mulțumindu-vă că nu sunt nicicând cu adevărat singură: voi sunteți mereu parte din drumul meu!
P.S. Obișnuiesc, de ziua mea, să nu aștept cadouri, ci să dăruiesc. Anul acesta, am simțit să pun la cale o zi ca un dar special, despre care vă voi povesti, în cuvinte și imagini impresionante, în această seară”, a scris vedeta la descrierea postării sale de pe Instagram unde a adăugat 3 fotografii reprezentative cu ea.

Acum vedeta se pregătește pentru sărbătorile de iarnă și își așteaptă acasă fiica, pe Violeta, care e plecată la studii în America.

colaj andreea marin
+13
Mai multe fotografii

Citește și: Motiv dublu de sărbătoare pentru Violeta Bănică! A împlinit 18 ani și 2 ani de relație cu iubitul ei. Ce mesaj emoționant a primit

Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima fotografie cu bebelușul...
Înapoi la Homepage
AS.ro La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
Antena 3 Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte
SpyNews Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
De ce nu îi cumpără Oana Cârmaciu cadou de Crăciun fiului ei. Actrița din serialul Sacrificiul a recunoscut tot
De ce nu îi cumpără Oana Cârmaciu cadou de Crăciun fiului ei. Actrița din serialul Sacrificiul a recunoscut tot
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
Ce răni ar fi suferit hoții din Singur Acasă din cauza capcanelor lui Kevin. Experții au dezvăluit impactul real
Ce răni ar fi suferit hoții din Singur Acasă din cauza capcanelor lui Kevin. Experții au dezvăluit impactul real
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru... Elle
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x