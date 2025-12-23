Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cât de mult a crescut și cum arată acum fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo s-a transformat într-o domnișoară

Cât de mult a crescut și cum arată acum fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo s-a transformat într-o domnișoară

Kim Csergo este fiica Nicoletei Luciu și a lui Zsolt Csergo, iar fetița de altă dată s-a transformat într-o frumoasă adolescentă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 23 Decembrie 2025, 11:11 | Actualizat Marti, 23 Decembrie 2025, 12:00
Galerie
Recent, Nicoleta Luciu a pozat alături de fiica ei, Kim, pentru o ședință foto de Crăciun. | Hepta & Instagram

Nicoleta Luciu se mândrește cu fiica ei, Kim, care a moștenit cele mai frumoase trăsături de la mama ei. Fiind cea mai mare dintre copiii ei, Nicoleta Luciu a dezvăluit că are încredere deplină în Kim și chiar o ajută mult în educarea celor doi frați ai ei de-o seamă cu ea, având mână liberă să îi pedepsească atunci când e nevoie.

Citește și: Cât costă cursurile la academia Nicoletei Luciu. Prețul pentru lecțiile de modeling și actorie ținute de vedetă

Kim este autoritară cu frații ei și o ajută pe mama ei ori de câte ori are nevoie. Frumoasa artistă a ales să nu își mai expună cei patru copii pe rețelele de socializare de când a luat decizia de a se retrage din showbiz în urmă cu câțiva ani.

Cu toate acestea, recent, vedeta a decis să se întoarcă în showbiz, a lansat o nouă melodie, are propriul podcast la care invită vedete și se bucură de susținerea celor patru copii ai ei în această decizie.

Articolul continuă după reclamă

Nicoleta Luciu a pozat recent cu fiica ei, Kim, într-o ședință foto de Crăciun pentru publicația Viva, iar din noile imagini se vede cât de bine seamănă adolescenta cu mama ei. Trăsăturile ei frumoase și inocența ei amintește de felul în care arăta Nicoleta Luciu atunci când a câștigat titlul de Miss România.

Cu această ocazie, artista recunoaște că e posibil ca fiica ei, Kim, să îi calce pe urme atunci când va mai crește.

Vezi aici imaginile recente cu Kim, fiica Nicoletei Luciu

Citește și: Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici

„În momentul în care au văzut primul episod, m-a încurajat faptul că soțul și copiii au spus: „Bravo! Felicitări!”. Zic: „Hopa!”. Mă așteptam la multă critică din partea lor, dar să știi că întotdeauna țin cont de mesaje și țin foarte mult cont și de critică, pentru că asta te face să ajungi foarte bun. Le spun mereu: e frumos să ai un job stabil, dar și ceva de rezervă. Poate un business propriu, poate modeling. E bine să ai mai multe opțiuni în viață. Și noi, când eram tinere, făceam de toate – prezentam, eram hostess. Nu ne era rușine cu munca ”, a declarat Nicoleta Luciu.

Vedeta se bucură să are un ajutor de nădejde în casă și se poate baza oricând pe fiica ei atunci când ea nu e în preajmă să se ocupe de frații ei.

„Kim este șefa șefelor. Când plec de acasă, îi spun: „Ce fac eu, faci tu!”. Și n-au ce face ceilalți, o ascultă”, a mai adăugat amuzată vedeta, potrivit Viva.

Nicoleta Luciu a vorbit și despre Zsolt Jr., fiul ei cel mare, care are deja 17 ani. Tânărul adolescent are deja o iubită.

colaj nicoleta luciu
+3
Mai multe fotografii

Citește și: Nicoleta Luciu, revenire spectaculoasă în muzică după aproape 20 de ani. Ce colind de suflet a lansat alături de AVA

De ce nu îi cumpără Oana Cârmaciu cadou de Crăciun fiului ei. Actrița din serialul Sacrificiul a recunoscut tot... Enrique Iglesias și Anna Kournikova au devenit părinți pentru a patra oară. Prima fotografie cu bebelușul...
Înapoi la Homepage
AS.ro La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune La ce i-a fost cel mai greu să renunţe femeii de 76 de ani pentru a arăta ca o adolescentă. Dieta minune
Observatornews.ro Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg Produsele care s-au ieftinit cu 50%, înainte de Crăciun. Carnea de porc, 15 lei kg
Antena 3 Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte Kim Jong Un și-a luat fiica de mână și a dus-o să-i arate ce stațiune de lux a construit la munte
SpyNews Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Există iubire adevărată care să învingă tentația? Vezi episoadele Insula Iubirii | Mexic în AntenaPLAY.
Videoclipul zilei
Adi Vasile, unul dintre cei mai respectați antrenori și campioni din handbalul românesc, prezintă Survivor 2026! Emisiunea începe în curând pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
De ce nu îi cumpără Oana Cârmaciu cadou de Crăciun fiului ei. Actrița din serialul Sacrificiul a recunoscut tot
De ce nu îi cumpără Oana Cârmaciu cadou de Crăciun fiului ei. Actrița din serialul Sacrificiul a recunoscut tot
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat pe fani
Cum arată Kelly Osbourne la cinci luni de la moartea lui Ozzy Osbourne. Schimbarea de look radicală i-a îngrijorat... Catine.ro
Ce răni ar fi suferit hoții din Singur Acasă din cauza capcanelor lui Kevin. Experții au dezvăluit impactul real
Ce răni ar fi suferit hoții din Singur Acasă din cauza capcanelor lui Kevin. Experții au dezvăluit impactul real
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson
Thalía și-a lansat o nouă piesă de sărbători. A fost invitată în emisiunea artistei Kelly Clarkson Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei Giurgiu | VIDEO
Judecătorul Laurențiu Beșu, protagonist în documentarul Recorder, va deveni procuror la Parchetul Judecătoriei... Libertatea.ro
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a susţinut”
Nepotul cel mare al lui Ion Ţiriac a dat o lovitură uriaşă. Şi-a făcut tatăl mândru: “Mereu m-a... AntenaSport
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru și Noah. Foto
Imagini rare cu cei doi băieți pe care Ileana Lazariuc îi are cu Alexandru Ion Țiriac. Cum arată acum Alexandru... Elle
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească datoriile
Tzancă Uraganu, dat în judecată pentru suma de nici 4.000 euro! Manelistul ar fi refuzat să își plătească... Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu
Trucuri pentru cei mai buni cozonaci de casă. Ingredientele care îi fac să fie un adevărat deliciu HelloTaste.ro
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere
Un inginer a fost concediat pentru că mergea prea des la toaletă. Șefii l-au verificat pe camerele de supraveghere Antena3.ro
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el
OpenAI lansează magazinul de aplicații ChatGPT. Ce poți găsi pe el useit
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 23 decembrie 2025. Vărsătorii se gândesc la viitor. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu
REPORTAJ: Revoluția uitată. Când eroii sunt înlocuiți cu Ceaușescu Jurnalul
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România
Avatar: Foc și Cenușă a avut încasări IMENSE și cel mai puternic debut al anului în România Kudika
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga Justiție! «Aseară la ora 20...»
PRIMUL 𝗠𝗘𝗦𝗔𝗝 𝗣𝗨𝗕𝗟𝗜𝗖 al Ralucăi Moroșanu după MOMENTUL care a ZGUDUIT întreaga... Redactia.ro
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi
Va ninge în Ajunul Crăciunului şi în ziua de Crăciun. Vremea se schimbă însă radical a doua zi Observator
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează
Tot ce trebuie să știi despre sindromul de apnee în somn: ce este, cum se manifestă și cum se tratează MediCOOL
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă
Rețeta de piept de rață cu portocale. Cum se prepara acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut
Copilul stă prea mult pe telefon sau tabletă? Ce e de făcut DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase premiile câștigate
Jocul Anului Clair Obscur: Expedition 33 a fost descalificat de la Indie Game Awards. De ce i-au fost retrase... UseIT
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă
Cât se ţine carnea de vită la cuptor. Trucuri ca să iasă fragedă şi gustoasă Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x