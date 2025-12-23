Cât de mult a crescut și cum arată acum fiica Nicoletei Luciu la 14 ani. Kim Csergo s-a transformat într-o domnișoară

Kim Csergo este fiica Nicoletei Luciu și a lui Zsolt Csergo, iar fetița de altă dată s-a transformat într-o frumoasă adolescentă.

Nicoleta Luciu se mândrește cu fiica ei, Kim, care a moștenit cele mai frumoase trăsături de la mama ei. Fiind cea mai mare dintre copiii ei, Nicoleta Luciu a dezvăluit că are încredere deplină în Kim și chiar o ajută mult în educarea celor doi frați ai ei de-o seamă cu ea, având mână liberă să îi pedepsească atunci când e nevoie.

Kim este autoritară cu frații ei și o ajută pe mama ei ori de câte ori are nevoie. Frumoasa artistă a ales să nu își mai expună cei patru copii pe rețelele de socializare de când a luat decizia de a se retrage din showbiz în urmă cu câțiva ani.

Cu toate acestea, recent, vedeta a decis să se întoarcă în showbiz, a lansat o nouă melodie, are propriul podcast la care invită vedete și se bucură de susținerea celor patru copii ai ei în această decizie.

Nicoleta Luciu a pozat recent cu fiica ei, Kim, într-o ședință foto de Crăciun pentru publicația Viva, iar din noile imagini se vede cât de bine seamănă adolescenta cu mama ei. Trăsăturile ei frumoase și inocența ei amintește de felul în care arăta Nicoleta Luciu atunci când a câștigat titlul de Miss România.

Cu această ocazie, artista recunoaște că e posibil ca fiica ei, Kim, să îi calce pe urme atunci când va mai crește.

Vezi aici imaginile recente cu Kim, fiica Nicoletei Luciu

„În momentul în care au văzut primul episod, m-a încurajat faptul că soțul și copiii au spus: „Bravo! Felicitări!”. Zic: „Hopa!”. Mă așteptam la multă critică din partea lor, dar să știi că întotdeauna țin cont de mesaje și țin foarte mult cont și de critică, pentru că asta te face să ajungi foarte bun. Le spun mereu: e frumos să ai un job stabil, dar și ceva de rezervă. Poate un business propriu, poate modeling. E bine să ai mai multe opțiuni în viață. Și noi, când eram tinere, făceam de toate – prezentam, eram hostess. Nu ne era rușine cu munca ”, a declarat Nicoleta Luciu.

Vedeta se bucură să are un ajutor de nădejde în casă și se poate baza oricând pe fiica ei atunci când ea nu e în preajmă să se ocupe de frații ei.

„Kim este șefa șefelor. Când plec de acasă, îi spun: „Ce fac eu, faci tu!”. Și n-au ce face ceilalți, o ascultă”, a mai adăugat amuzată vedeta, potrivit Viva.

Nicoleta Luciu a vorbit și despre Zsolt Jr., fiul ei cel mare, care are deja 17 ani. Tânărul adolescent are deja o iubită.

