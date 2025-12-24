Crăciun la Cotroceni: Nicușor Dan și familia au întâmpinat colindătorii. Imagini adorabile cu mezinul Președintelui României

Nicușor Dan, alături de familie, a deschis porțile Palatului Cotroceni pentru colindători, într-o seară plină de emoție și tradiție. Copii, ansambluri folclorice și colinde autentice au creat momente speciale, iar reacția sinceră și adorabilă a fiului președintelui României a atras toate privirile.

Imagini adorabile cu fiul lui Nicusor Dan la Cotroceni. Președintele Romaniei și familia au primit colindători | Facebook / Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale SM

Seara de sărbătoare de la Palatul Cotroceni! Nicușor Dan, alături de familie, a deschis porțile reședinței prezidențiale pentru colindători, într-un eveniment care a îmbinat tradiția, emoția și naturalețea unor momente speciale. Atmosfera a fost una caldă, departe de rigiditatea protocolului, iar imaginile surprinse au arătat o latură diferită față de rigiditatea impusă de rolul de Președinte al României.

Încă de la primele acorduri, Palatul Cotroceni s-a umplut de glasuri armoniate, costume populare și zâmbete. Printre cei care au colindat s-au numărat un cor de copii din București, elevi ai unui liceu de muzică, dar și Ansamblurile Folclorice "Cununiţa" şi "Cununiţa Năzdrăvană", reprezentând astfel prima participare oficială a ansamblurilor la Cotroceni, potrivit antena3cnn.ro.

Președintele Nicușor Dan și Mirabela Grădinaru a i-au întâmpinat pe colindători cu zâmbetul pe buze, savurând fiecare moment artistic. Președintele a părut vizibil emoționat, aplaudând îndelung după fiecare colind și schimbând câteva cuvinte cu micii artiști.

Cei doi copii ai președintelui și ai premei doamne au fost, de asemenea, prezenți. Aheea, fiica lui Nicușor Dan și a Mirabelei Grădinaru a fost, din nou, prezență rafinată, așa cum i-a obișnuit deja pe români. Și partenera președintelui României a purtat o rochie simplă bej, fără să epateze, în stilul său caracteristic.

La rândul lui, Nicușor Dan a interacționat cu cei din ansambluri și la un moment dat, chiar și-a pus pe cap un accesoriu tradițional din zona Maramureșului. Mai mult, în timpul evenimentului de la Palatul Cotroceni de Crăciun, el a gustat și din bunătățile servite.

Cu toate acestea, mezinul familiei a fost cel care a atras atenția tuturor. Micuțul Antim a fost extrem de încântat de colinde și a aplaudat cu foc. Imaginile surprinse la eveniment s-au viralizat în mediul online.

„Colindele Zonei Codru din județul Satu Mare au răsunat la Palatul Cotroceni

Colindele și tradițiile autentice ale Zonei Codru, din Județul Satu Mare, au fost celebrate duminică, 21 decembrie, la Palatul Cotroceni, printr-un program artistic susținut de Ansamblurile Folclorice „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”, la invitația Președintelui României, Nicușor Dan.

Pentru aceste ansambluri, acest eveniment a marcat prima participare oficială desfășurat la reședința prezidențială, prilej cu care publicul a putut asculta colinde, obiceiuri și melodii tradiționale reprezentative pentru Zona Codru.

La eveniment au participat copii, tineri și adulți, membri ai Ansamblului Folcloric „Cununița” și „Cununița Năzdrăvană”, alături de coordonatori și însoțitori din județul Satu Mare.

Coordonarea artistică a fost asigurată de Leontina Dorca și Maria Carmen Sas, iar din grup nu a lipsit nici Emilia Zamfira Grosoș, distinsă cu titlul de Tezaur Uman Viu – o personalitate emblematică pentru tradițiile populare.

De asemenea, alături de colindători s-a aflat și Iosif Ciunterei, cunoscut drept „Iosif pe Coclauri”, etnolog și promotor activ al culturii tradiționale românești, cunoscut pentru proiectele sale de redescoperire și valorificare a obiceiurilor satului românesc prin emisiuni, documentări și interacțiuni directe cu comunitățile locale.

Pentru Robert Laszlo, manager al Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, prezența din acest an a avut o semnificație specială: el a fost prezent la Palatul Cotroceni pentru a treia oară anul acesta — prima dată la învestirea actualului președinte, în luna mai, apoi la recepția de 1 Decembrie organizată cu ocazia Zilei Naționale a României, și, de data aceasta, la evenimentul de colindat.

„Este o emoție aparte să revin la Palatul Cotroceni cu tradițiile noastre. Fiecare participare este o confirmare a muncii continue pe care o desfășurăm pentru păstrarea și promovarea folclorului autentic al Zonei Codru. Sunt mândru că acest efort este recunoscut la cel mai înalt nivel, iar sătmărenii noștri duc mai departe zestrea culturală cu respect și bucurie”, a declarat Robert Laszlo.

Prezența ansamblurilor din județul Satu Mare la astfel de manifestări culturale de calibru național subliniază importanța păstrării tradițiilor, dar și angajamentul comunității de a transmite valorile autentice generațiilor următoare”, se arată în postarea publicată pe pagina de Facebook a Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale SM.

Mulțumim brutăriei din Pomi, în special doamnei Șimon Terezia, pentru cozonacii și celelalte produse tradiționale oferite, care au completat cu gust și autenticitate acest moment special. De asemenea, mulțumiri tarafului tradițional condus de Emanuel Silaghi, pentru acompaniamentul muzical ce a pus în valoare colindele și obiceiurile Zonei Codru.

Seara s-a încheiat într-o notă caldă, cu urări de sănătate și pace, iar colindătorii au plecat cu daruri simbolice și amintirea unei experiențe speciale. La Palatul Cotroceni, Crăciunul a fost, măcar pentru câteva ore, despre familie, tradiție și emoția simplă a colindului românesc – exact așa cum ar trebui să fie.