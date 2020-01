Terapie interioara si exterioara cu ajutorul uleiurilor esentiale

Despre efectele exterioare pe care ni le poate oferi terapia cu uleiuri esentiale terapeutice se poate vorbi mult. Ele sunt o sursa naturala excelenta de vitamine si substante nutritive pentru intreg corpul.

De regula, utilizarea acestora atat in procesele de infrumusetare, cat si pentru tratarea unor afectiuni, se realizeaza prin dilutie cu alte uleiuri mai slabe, ce actioneaza drept o baza ce reduc din taria acestora si care previn ca ele sa fie asimilate de corp drept un soc, fiind de regula extrem de concentrate. Astfel, uleiurile terapeutice puressentiel pot fi utilizate intern prin combinarea acestora cu ulei de masline, migdale etc.

Pentru ce poti utiliza uleiurile esentiale?

Sunt ideale pentru a trata simptomele de gripa si raceala specifice sezonului de iarna. Gargara cu un astfel de amestec de uleiuri esentiale are rol antinflamator, antibacterian si regenerant. Reduce rosul in gat, febra, tusea, scurgerile nazale, favorizand echilibrarea secretiei de mucus si o respiratie usoara.

Puteti adauga cateva picaturi de ulei esential de menta, lavanda si eucalipt pe un servetel pe care sa-l amplasati in apropierea patului. Totodata le puteti introduce si in cantitati mici in creme hidratante de corp sau geluri, pe care sa le utilizati pentru masaj inainte de culcare.

Alte uleiuri esentiale pot fi utilizate pentru a trata o serie de afectiuni de piele, dermatite, eczeme, pentru tratamentul ranilor sau in vederea tratarii unor afectiuni digestive, intestinale, etc.

Totodata le poti utiliza pentru a preveni piscaturile de insecte, pentru fortificarea, cresterea si regenerarea parului, pentru cresterea si intarirea unghiilor sau pentru imbunatatirea somnului.

Tu pentru ce beneficii apelezi la uleiurile esentiale terapeutice?