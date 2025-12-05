Antena Căutare
Mireasa, sezon 12. Ce fete au intrat în cursa de eliminare și de ce a sunat AdrenaLINIA la finalul galei

Fetele și băieții au nominalizat o fată pentru eliminare. Votul casei a fost Nicoleta, iar tânăra se află în cursă de eliminare până în gala de pe 12 decembrie, alături de fata care a ocupat ultimul loc în clasamentul publicului

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Decembrie 2025, 17:11 | Actualizat Vineri, 05 Decembrie 2025, 17:22

Nicoleta a fost votată în unanimitate, motivul fiind acela că nu ș-a găsit perechea și nu se mai regăsește în casa Mireasa.

Ce fete au intrat în cursa de eliminare. Concurenții Mireasa au făcut nominalizări: „Cu 16 voturi...”

Denisa a nominalizat-o pe Nicoleta.

Emily a nominalizat-o pe Nicoleta.

Iolanda a nominalizat-o pe Nicoleta.

Simona a nominalizat-o pe Nicoleta.

Ștefania a nominalizat-o pe Nicoleta.

Lavinia a nominalizat-o pe Nicoleta.

Diana a nominalizat-o pe Nicoleta.

Loredana a nominalizat-o pe Nicoleta.

Alex a nominalizat-o pe Nicoleta.

Sorin a nominalizat-o pe Nicoleta.

Ionuț a nominalizat-o pe Nicoleta.

Cosmin a nominalizat-o pe Nicoleta.

Liviu a nominalizat-o pe Nicoleta.

Cristian a nominalizat-o pe Nicoleta.

Adin a nominalizat-o pe Nicoleta.

Florina a nominalizat-o pe Nicoleta.

Nicoleta a nominalizat-o pe Loredana.

AdrenaLINIA a sunat la finalul galei pentru Diana. Ce decizie a avut de luat Mireasa Săptămânii și ce se va întâmpla în această seară

Casa te votează să părăsești emisiunea, Nicoleta! 16 voturi! Dar vei intra în cursă de eliminare cu fata de pe ultimul loc și anume Simona. Moștenirea lui Casian a fost Nicoleta.

Telespectatorii au o săptămână la dispoziție să voteze pe mireasa.a1.ro și în Aplicația Antena 1.

Simona Gherghe, plic
+2
Mai multe fotografii

După această veste a sunat AdrenaLINIA cu un mesaj pentru Diana, Mireasa Săptămânii. Diana a fost rugată să aleagă un cuplu care să meargă la emisiunea XNS de pe Antena Stars în această seară. Diana a ținut suspansul și a spus, dând impresia că va alege să meargă ea împreună cu Sorin. Alegerea Dianei a fost Alex și Florina: „În calitate de Mireasa Săptămânii, aleg să mergem... Alex și Florina”

