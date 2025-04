Într-un material video, doi români au făcut calcului pentru viața de zi cu zi în Thailanda. Iată ce cheltuieli se regăsesc pe lista lor.

Monica și Mircea, un desiger și un arhitect, a lansat canalul de călăorii „Ordinar Extraordinar” în timpul pandemiei. De atunci au împărtășit cu urmăritorii lor lucruri știute și mai puțin știute despre diverse destinații de călătorie. Totodată, ei fac un calcul temeinic pentru ca fiecare vizitator să cunoască un buget cât mai la zi pentru vacanțele sale.

De ce buget trebuie să dispui pentru a trăi în Thailanda. Doi vloggeri au făcut calculul temeinic

Monica și Mircea își petrec viața în ținuturi exotice de cele mai multe ori. Destinații la care mulți români visează. Aceștia oferă informații despre viața în țările vizitate, locuri știute doar de localnici, mâncare, cheltuieli și diferențele dintre zonele tranzitate de turiști și cele în care locuiesc preponderent doar localnici.

În vlogul legat de cheltuielile în Thailanda, aceștia au împărtășit cu ceilalți bugetul pentru cazare, mâncare și transport. Aceștia au oferit o imagine de ansamblu asupra vieții pe o perioadă mai lungă în respectiva locație. Mai exact, cât costă să trăiești o lună în Thailanda.

„Cum acest oraș este una dintre cele mai populare destinații din Asia de Sud-Est, am pregătit un vlog detaliat despre toate costurile și experiențele de zi cu zi aici”, au scris ei.

În cadrul unui vlog din luna februarie, aceștia au făcut calcului pentru mâncare servită la o singură masă:

„Treaba este foarte-foarte simplă. O salată coleslaw, o mică fripturică de pui, trei bucăți de cartofi prăjiți. Extra niște piure de cartofi, puțin sos. Preț 59 de de bați pentru prima farfurie, iar piureul cred că 30 de bați, ceva de genul. 59 de bați pe această farfurie înseamnă undeva la 8,9 lei”, a relatat Mircea.

Ei au completat și cu celelalte cheltuieli: chirie, utilități, consumabile. Deoarece cazarea nu le-a oferit multe dintre lucrurile trebuincioase vieții de zi cu zi, aceștia au avut o listă mai lungă decât de obicei. Astfel că, în funcție de cazarea aleasă, prețurile se pot schimba.

„Am făcut un calcul și o să vă spunem exact sumele. Cazare cu utilități: 1.030 de lei pe lună, scuter: 490 de lei pe lună, internet: 42 de lei pe lună, sală pentru două persoane: 280 de lei pe lună, birou: 845 de lei pe lună, tot pentru două persoane, lenjerie și consumabile: 420 de lei. Banii aceștia i-am cheltuit când ne-am mutat.

În total: 3.107 de lei, la care am adăugat cheltuielile de astăzi, înmulțite cu 30 de zile, adică 140 de lei. Atât am cheltuit noi astăzi pe tot ce ați văzut, plus un mic dejun pe care nu l-ați văzut, pe care l-am inclus și pe acela. În total: 1.500 de euro.

Mircea mi-a spus să nu spun în euro, să spun în lei. Nu știu cât vin 7.000 și ceva de lei”, a spus Monica. „7.500 de lei, am zis că, dacă totul este în lei, să fie suma în lei. Dar dacă veniți în luna februarie și nu într-un an bisect, scăpați mai ieftin”, precizează el.

Aceștia încearcă să exploreze cât mai mult locurile pe care le vizitează și își doresc să fie cât mai aproape de realitatea localnicilor.