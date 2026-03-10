Antena Căutare
(P) Top 10 experiențe unice de neratat în Grecia

Grecia rămâne una dintre acele destinații care se potrivesc firesc pentru vacanțe în familie, escapade în doi sau sejururi relaxante, bine organizate. Clima blândă, marea limpede, distanțele rezonabile și ospitalitatea locală creează un cadru potrivit pentru vacanță în Grecia fără grabă și fără compromisuri.   

Publicat: Marti, 10 Martie 2026, 18:01 | Actualizat Marti, 10 Martie 2026, 18:08
Descoperă ce experiențe nu trebuie să ratezi în Grecia | Freepik

Dincolo de plajele cunoscute și hotelurile confortabile, Grecia propune experiențe care dau profunzime unei vacanțe: trasee ușor de parcurs, sate unde tradițiile se păstrează, croaziere scurte potrivite și pentru copii, gastronomie locală accesibilă. Lista de mai jos adună zece experiențe care răspund exact intenției de căutare: ce merită trăit măcar o dată într-o vacanță în Grecia, cu informații clare despre perioade recomandate, costuri orientative și moduri simple de organizare.

1. Croazieră cu barca spre plajele izolate din Zakynthos: Navagio și Peșterile Albastre

Zakynthos oferă una dintre cele mai apreciate experiențe de familie din Grecia: o zi pe mare, cu opriri pentru înot și peisaje care arată la fel de bine și fără filtre. Plaja Navagio, accesibilă exclusiv de pe apă, rămâne punctul central al croazierelor organizate.

Majoritatea tururilor pornesc din Zakynthos Town sau Agios Nikolaos, între orele 8:00 și 10:00. Durata variază între 3 și 5 ore, iar prețurile pornesc, în medie, de la 35–50 euro/adult, cu tarife reduse pentru copii. Pentru utilizare uzuală, bărcile mari sunt mai stabile și potrivite familiilor, în timp ce ambarcațiunile mici oferă opriri mai dese.

Sfaturi practice pentru familii:

  • Alegeți plecările de dimineață, când marea este calmă.
  • Luați încălțăminte de apă pentru opririle la peșteri.
  • Evitați orele de vârf din jurul prânzului, mai ales în iulie–august.

Zakynthos este ideal pentru sejururi în Grecia cu copii, datorită distanțelor scurte și plajelor cu intrare lină în apă.

2. Apusul din Santorini, privit din zone mai liniștite decât Oia

Santorini rămâne una dintre cele mai căutate insule din Grecia, însă experiența apusului diferă mult în funcție de locul ales. Zona Oia atrage zilnic sute de vizitatori, ceea ce poate reduce confortul, mai ales pentru familii.

Pentru o experiență mai relaxată, orientați-vă spre:

  • Farul Akrotiri – accesibil cu mașina, mai aerisit.
  • Imerovigli – taverne mici, vedere deschisă spre caldera.
  • Firostefani – echilibru bun între acces și liniște.

Santorini funcționează bine pentru sejururi de 2–3 nopți. Pentru familii, zonele Kamari și Perissa oferă plaje cu nisip, hoteluri adaptate și acces facil la transport public. O masă rezervată din timp, cu vedere spre apus, costă în medie 25–40 euro/persoană, în funcție de meniu.

3. Tur cu barca în jurul insulei Milos: Kleftiko și Sarakiniko

Milos propune una dintre cele mai variate experiențe maritime din Ciclade. Tururile de o zi înconjoară insula și includ opriri în zone inaccesibile pe uscat, precum Kleftiko, cunoscut pentru arcadele naturale și apa adâncă, potrivită pentru snorkeling.

Plecările au loc din portul Adamas, de obicei la ora 9:00. Durata ajunge la 6–8 ore, iar prețurile pornesc de la 90–120 euro/adult, cu prânz ușor inclus. Pentru rezultate stabile, familiile aleg catamarane, care oferă spațiu și zone umbrite.

Sarakiniko, cu stâncile sale albe, se poate vizita și separat, cu mașina. Dimineața devreme rămâne cea mai bună perioadă, mai ales în sezonul de vârf.

4. Drumeție ușoară pe traseul Fira – Oia, cu vedere spre caldera

Traseul Fira–Oia se numără printre cele mai accesibile drumeții panoramice din Grecia. Nu necesită echipament special și oferă priveliști constante spre caldera Santorini.

Parcurgeți aproximativ 10 km în 3–4 ore, cu pauze. Pentru utilizare uzuală:

  • Plecați dimineața devreme sau după ora 17:00.
  • Luați apă și protecție solară.
  • Purtați încălțăminte sport.

Traseul se potrivește adulților și adolescenților activi. La final, Oia oferă suficiente opțiuni pentru cină sau transport înapoi spre Fira cu autobuzul local (cost mediu: 2–3 euro).

5. Sate tradiționale din Naxos: Halki și Apeiranthos

Naxos combină plajele late cu un interior verde, ușor de explorat. Satele Halki și Apeiranthos oferă o pauză plăcută de la zonele de coastă.

Halki se află la aproximativ 16 km de Naxos Town și este cunoscut pentru distileriile de citron și cafenelele locale. Apeiranthos impresionează prin arhitectura din piatră și străzile înguste.

Ajungeți ușor cu mașina închiriată sau autobuzul. O vizită de jumătate de zi este suficientă și se combină bine cu plajele din vestul insulei. Naxos rămâne o alegere echilibrată pentru cazare în Grecia adaptată familiilor.

6. Peisaje dramatice și plaje ample în Kefalonia: Myrtos, Assos și Sami

Kefalonia impresionează prin relief și contraste. Plaja Myrtos oferă o panoramă amplă, însă accesul abrupt o recomandă înotătorilor experimentați.

Pentru familii:

  • Sami și Karavomilos oferă plaje cu pietriș fin și ape calme.
  • Lourdas se potrivește pentru zile relaxate, cu taverne aproape de plajă.

Închirierea unei mașini ajută mult. Drumurile sunt bine întreținute, iar distanțele nu depășesc 1–1,5 ore între principalele puncte de interes.

7. Cină într-o tavernă locală frecventată de greci

Experiența culinară face parte natural dintr-o vacanță în Grecia. Tavernele locale se recunosc ușor prin meniuri scurte și preparate gătite zilnic.

Recomandări de călătorie:

  • Alegeți zone rezidențiale sau sate mici.
  • Întrebați direct ce se gătește în ziua respectivă.
  • Mergeți mai devreme seara, mai ales cu copii.

O cină completă costă, în medie, 15–25 euro/persoană. Preparate recomandate includ stifado, pește la grătar și salate locale, adaptabile și pentru cei mici.

8. Island hopping în Ciclade: Paros – Naxos – Antiparos

Island hopping presupune combinarea mai multor insule într-un singur itinerariu. În Ciclade, feriboturile circulă frecvent, iar distanțele sunt scurte.

Un itinerar echilibrat pentru familii:

  • Paros: 3–4 nopți, plaje variate.
  • Naxos: 4–5 nopți, spațiu și diversitate.
  • Antiparos: excursie de o zi sau 2 nopți pentru liniște.

Feriboturile costă între 10 și 25 euro/persoană, în funcție de rută. Evitați schimbarea zilnică a insulei pentru a păstra un ritm confortabil.

9. Grecia continentală: Meteora și mănăstirile suspendate

Meteora adaugă profunzime unui itinerar axat pe insule. Mănăstirile construite pe stânci se vizitează ușor în 1–2 zile.

Ajungeți din Atena cu trenul (4–5 ore) sau cu mașina. Rezervați o noapte în Kalambaka pentru a evita aglomerația. Respectați codul vestimentar și programul de vizitare.

Experiența se potrivește familiilor cu copii mai mari și se combină bine cu Atena sau cu un sejur pe litoral.

10. Insule liniștite pentru relaxare: Serifos sau Folegandros

Pentru cei care caută ritm lent, Serifos și Folegandros oferă plaje curate și sate mici, fără aglomerație.

Accesul se face cu feribotul din Atena sau din alte insule. Circulațiile sunt mai rare, așa că planificarea ajută mult. Odată ajunși, deplasarea se face ușor cu autobuze locale sau mașină.

Aceste insule se potrivesc familiilor cu copii mai mari și cuplurilor care apreciază liniștea.

Grecia, o destinație ușor de adaptat fiecărui stil de vacanță

Grecia permite combinații flexibile: insule populare alături de zone mai puțin frecventate, plajă alternată cu explorare. Pentru familii, insulele mari oferă infrastructură bună, hoteluri confortabile și activități variate.

Creta rămâne una dintre cele mai echilibrate opțiuni. Drumurile bune, diversitatea plajelor și obiectivele culturale o recomandă pentru vacanțe mai lungi. Dacă vă gândiți deja la o vacanță în Creta în 2026, planificarea din timp ajută la alegerea unei zone potrivite și a unui ritm confortabil.

Indiferent dacă preferați sejururi în Grecia, vacanțe all inclusive sau itinerarii combinate, alternați zilele active cu momente de pauză. Această abordare funcționează în majoritatea cazurilor pentru familii.

Idei utile pentru planificare

  • Alegeți perioadele mai–iunie și septembrie pentru temperaturi plăcute.
  • Rezervați feriboturile din timp în sezonul de vară.
  • Luați în calcul hoteluri cu facilități pentru copii, mai ales pe insulele mari.

Descoperă ofertele disponibile, planifică următoarea escapadă și alege experiențele care se potrivesc stilului vostru de călătorie!

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Fenomenul Insula Iubirii | Spania a revenit în AntenaPLAY! Vezi primele 3 episoade din cel mai nou sezon
Citește și
