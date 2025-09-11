Anca Serea, invitata ediției MediCOOL de astăzi. Ce informații utile vor afla telespectatorii, de la ora 18:00, pe Antena 1

Antena Căutare
MediCOOL prezintă zilnic sfaturi importante pentru a avea o viață cât mai bună.

Publicat: Joi, 11 Septembrie 2025, 11:16 | Actualizat Joi, 11 Septembrie 2025, 11:18
Specialiștii transformă medicina într-un limbaj prietenos, pe înțelesul tuturor, iar vedetele vin în platou pentru a vorbi despre momentele grele prin care au trecut sau pentru a afla informații prețioase despre cum pot să schimbe abordarea asupra sănătății pentru zile lipsite de disconfort.

Anca Serea va fi invitata ediției de astăzi, de la ora 18:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Vedeta va descoperi cum putem susține producția de colagen a corpului într-un mod natural.

Aflată în platoul emisiunii MediCOOL, Anca Serea va afla care este adevărul despre suplimentele de colagen, în timp ce dr. Mihai Pautov și chef Samuel le Torriellec îi vor prezenta variante naturale pentru a susține lipiciul natural al corpului.

„Eu cred că suplimentele de colagen sunt foarte utile. Cred că ar trebui să le luăm cu toții! Pot să zic că am fost norocoasă după vârsta de 40 de ani. Totuși, când am intrat la menopauză, din păcate, am observat schimbări bruște. Aveam insomnii crunte, pielea era ternă, îmi cădea părul, îmi lipsea energia. Am copii mulți, trebuie să țin pasul cu ei!”, îi va transmite ea gazdei emisiunii.

În același timp, experții vor pune accentul pe durerile de burtă care nu trebuie ignorate și semnele pe care trebuie să le luăm în serios atunci când ne confruntăm cu astfel de probleme. Colonul iritat i-a dat viața peste cap unei românce, iar aceasta va veni în fața telespectatorilor pentru a-și spune povestea.

Testele inedite MediCOOL nu o să lipsească! Moașa Vania Limban va dezvălui remediile naturiste care pot calma durerile abdominale. Mai mult, urmăritorii își vor primi răspunsurile cu privire la carnea de pui, iar miturile care există atunci când vine vorba de aceste alimente o să fie discutate.

Noul sezon vine cu un format extins, iar Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană vor răspunde la toate curiozitățile telespectatorilor.

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de luni până vineri, de la 18:00 la 19:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY.

