MediCOOL debutează cu cel de-al nouălea sezon astăzi, de la 18:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY. Geanina Ilieș, printre invitați

Dr. Mihail Pautov și echipa MediCOOL lansează cel de-al nouălea sezon, pe Antena 1 și în AntenaPLAY, astăzi, de la ora 18:00.

Emisiunea medicală va oferi un format extins, unde numeroși specialiști vor răspunde la cele mai importante întrebări din domeniu. Pe lângă pacienții care își vor spune povestea, vedetele se vor alătura în noile ediții pentru a găsi informațiile potrivite, oferite chiar de medici, iar Geanina Ilieș va afla, chiar din primul episod, cum se pot reduce durerile de spate cauzate de statul mult în picioare sau pe tocuri.

MediCOOL este emisiunea care transformă medicina într-un limbaj prietenos, pe înțelesul tuturor, pentru ca telespectatorii să aibă o viață mai sănătoasă. Miturile vor fi puse sub lupă pentru a se afla care este adevărul, social media o să întâlnească realitatea într-o rubrică specială, iar printr-un quiz medical se vor oferi informații prețioase pentru ca toți cei aflați în spatele micilor ecrane să ajungă la o variantă mai bună a stilului de viață.

Prima ediție va prezenta pericolele retenției de apă, iar o pacientă își va găsi răspunsurile după nouă ani de căutări. Ceaiurile de slăbit o să fie trecute la mituri sau adevăruri, iar concluziile cu privire la cartofii prăjiți o să fie trase, căci chef Samuel le Torriellec se află în platou pentru a le prezenta tuturor o variantă sănătoasă a clasicului fel de mâncare. În plus, Carmen Brumă o să le ofere tuturor o rețetă de salată care ne poate ajuta să scăpăm de excesul de apă.

Geanina Ilieș vine alături de specialiști pentru a vedea cum poate să reducă durerile de spate. Prezentatoarea de televiziune o să afle, alături de telespectatori, ce poate să facă pentru a scăpa de disconfort. „Mi-a plăcut mereu să port tocuri! Problemele privind coloana vertebrală au venit de-a lungul timpului. Există mai mulți factori: sarcina, condusul des, statul într-o poziție nepotrivită în fața calculatorului. Durerea de spate a devenit o problemă când nu am mai putut să port tocuri. Mă durea foarte tare! Am venit aici ca să înțeleg mai multe lucruri!”, i-a transmis ea lui dr. Mihail Pautov.

Noul sezon unește specialiști din mai multe domenii, alături de telespectatori aflându-se dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană.

Emisiunea MediCOOL va putea fi urmărită de luni până vineri, de la 18:00 la 19:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

