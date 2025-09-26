Antena Căutare
Home MediCOOL Știri Cuza, invitatul MediCOOL de diseară. Ce va afla, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY: „Sunteți de aplaudat!”

Cuza, invitatul MediCOOL de diseară. Ce va afla, de la 18:00, pe Antena 1 și AntenaPLAY: „Sunteți de aplaudat!”

MediCOOL reușește, ediție după ediție, să ducă publicul către un stil de viață mult mai sănătos și să atragă atenția asupra obiceiurilor nesănătoase care ne pot aduce un disconfort accentuat.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 26 Septembrie 2025, 10:58 | Actualizat Vineri, 26 Septembrie 2025, 11:37
Galerie
Descoperă ce se întâmplă în ediția de pe 26 septembrie 2025 a emisiunii MediCOOL | Antena 1

Prevenția începe de acasă, iar medicina nu mai este așa greu de înțeles. Cazuri spectaculoase, vedete care vin să își spună povestea și specialiști care dezvăluie sfaturi inedite, toate acestea se văd pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Cuza vine la emisiunea MediCOOL, ediția de vineri, 26 septembrie 2025. Ce subiecte interesante aduce ediția

În episodul de diseară, Cuza se va afla față în față cu gazda emisiunii, dr. Mihail Pautov, dar și cu alți specialiști care fac parte din echipa emisiunii. Acesta va afla care sunt cele 5 obiceiuri zilnice, pe care mulți oameni le au, dar care pot distruge sănătatea.

“Mă uit cu îngrijorare. Nu o să neg, în viața mea au apărut și niște probleme de sănătate, ca în viața fiecăruia, după s-au mai rezolvat. Una peste alta, credeam că sunt un om normal, ca toți oamenii, ba chiar că nu sunt predispus unei scurtări de viață și nu sunt expus în sectoarele acestea de risc. După ce mi le-ați expus voi, mi-am dat seama că nu doar eu sunt așa! Sunteți de aplaudat pentru ce ați făcut.”, va declara Cuza, după ce va afla ce obiceiuri nesănătoase au majoritatea persoanelor.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Ce facultate a terminat Cuza, concurentul de la Asia Express

Mai mult, pe lângă obiceiurile care ne pot dăuna, telespectatorii vor afla povestea incredibilă a omului care, la vârsta de 74 de ani, participă la cele mai dificile maratoane. Testul MediCOOL va răspunde la întrebări importante din domeniul sănătății. În plus, se va explica modul corect în care trebuie să ne periem dinții, iar chef Samuel le Torriellec va oferi o rețetă perfectă pentru un mic dejun sățios și gustos.

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate întrebările privitorilor, noul sezon oferind un format extins.

colaj foto cu cuza si mihail pautov la emisiunea medicool

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Tudor (Fly Project) povestește azi, la MediCOOL, cum a slăbit 20 de kilograme. Povestea integrală, pe Antena 1 și Antena...
Înapoi la Homepage
AS.ro Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani Cum arată soţia lui Florin Prunea! Imagini rare cu Lidia, cu care e căsătorit de mai bine de 30 de ani
Observatornews.ro Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol Un criminal din Tulcea a fost prins după 26 de ani. Ce l-a dat de gol

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Ispita Mattia, dezvăluiri despre sentimentele față de Bianca și împăcarea ei cu Marian. Vezi interviul în AntenaPLAY!
Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Tudor (Fly Project) povestește azi, la MediCOOL, cum a slăbit 20 de kilograme. Povestea integrală, pe Antena 1 și AntenaPLAY
Tudor (Fly Project) povestește azi, la MediCOOL, cum a slăbit 20 de kilograme. Povestea integrală, pe Antena 1 și...
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital
Apariție neașteptată la Paris. Un supermodel revine în lumina reflectoarelor după o perioadă petrecută în spital Catine.ro
Andreea Marin, Bella Santiago și Nicu Grigore, invitații ediției de astăzi MediCOOL, pe Antena 1 și AntenaPLAY, de la ora 18:00
Andreea Marin, Bella Santiago și Nicu Grigore, invitații ediției de astăzi MediCOOL, pe Antena 1 și AntenaPLAY,...
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste despărțirea de Hakan Sabanci
Hande și Gamze Erçel se află împreună la Milano. Actrița a găsit modalitatea perfectă de a trece peste... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Zelenski lansează cel mai dur avertisment către Kremlin: are sprijinul lui Trump pentru a lovi în inima Rusiei
Zelenski lansează cel mai dur avertisment către Kremlin: are sprijinul lui Trump pentru a lovi în inima Rusiei Libertatea.ro
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea României atârnă de un fir de ață”
Operațiunea „samurai": Planul lui Bolojan pentru a micșora datoria publică. „Imaginea... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Cum arată părinții lui Teo Cosmin de la Insula Iubirii! Cele mai speciale imagini din intimitatea familiei lui | FOTO
Cum arată părinții lui Teo Cosmin de la Insula Iubirii! Cele mai speciale imagini din intimitatea familiei lui | FOTO Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt... Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 septembrie 2025. Vărsătorii își găsesc marea iubire. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum
Explozie de cazuri de cancer: Se așteaptă peste 18 milioane de decese în 2050, cu 75% mai mult decât acum Jurnalul
Alex Velea, confesiuni despre criticile din online: Au nenorocit-o psihic pe Antonia...
Alex Velea, confesiuni despre criticile din online: Au nenorocit-o psihic pe Antonia... Kudika
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari”
Avertismentul unui mecanic despre mașinile aduse din Germania: „Ajung la noi cu probleme mari” Playtech
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT
NUNTA care va rescrie ISTORIA! Mirabela Gradinaru în rochie de MIREASĂ. Cand e MARELE EVENIMENT Redactia.ro
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă
O fabrică japoneză din România face diponibilizări colective. Peste 200 de oameni vor rămâne fără loc de muncă Observator
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament
Dizenterie: cauze, simptome, mod de transmitere și tratament MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro
FOTO. Tânăra de 21 de ani a petrecut cu bărbatul de 53 de ani care are avere de 600 de milioane de euro ProSport
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil”
Oficial, despre INTERZICEREA centralelor de apartament: „Va fi inevitabil” Gandul
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor
AMENDĂ de 10.000 lei pentru românii care locuiesc la bloc și fac acest lucru în apartamentele lor CanCan
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie
Plăcerea copiilor de a scrie a ajuns într-un punct critic, potrivit unei cercetări realizate în Marea Britanie DeParinti
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una alături de fostul iubit, Penn Badgley
Blake Lively a marcat cea de-a 18-a aniversare a serialului „Gossip Girl” cu fotografii inedite, inclusiv una... ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x