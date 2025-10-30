Antena Căutare
Iuliana Pepene, invitata ediției MediCOOL de astăzi, de la ora 18.00, la Antena 1

Dr. Mihail Pautov reușește, în fiecare ediție, să aducă telespectatorii mai aproape de medicină, alături de o echipă vastă de specialiști. Fiecare răspuns pe care îl dau aceștia ne poate duce mai aproape de o viață lipsită de probleme de sănătate.

Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 13:22
Iuliana Pepene va dezvălui la MediCOOL cum a aflat că suferă de o boală autoimună | Antena 1

Pacienți și vedete vin pe rând pentru a-și dezvălui poveștile, astfel încât privitorii să recunoască simptomele fiecărei afecțiuni, căci prevenția începe din timp, de acasă. Diseară, pe Antena 1 și Antena PLAY, de la ora 18:00, la MediCOOL, Iuliana Pepene va vorbi despre boala autoimună pe care o ține sub observație.

Ce dezvăluiri neașteptate a făcut Iuliana Pepene la MediCOOL

Iuliana Pepene va dezvălui la MediCOOL cum a aflat că suferă de o boală autoimună, Basedow-Graves. Chiar dacă diagnosticul a făcut-o, la început, să treacă prin câteva momente nu tocmai plăcute, prezentatoarea de televiziune va spune cum a reușit să își schimbe total stilul de viață pentru a avea un rezultat al analizelor mult mai bun.

„Din cauza stilului de viață agitat, mi s-a declanșat o stare nu tocmai bună. Nu puteam să mă odihnesc deloc noaptea, îmi era foarte cald, transpiram. Ulterior, m-am trezit cu un ochi exoftalmic. N-am știut ce să fac! Inițial am crezut că am ceva la ochi și m-am dus la oftalmologie. Am crezut că totul se oprește aici, dar m-am trezit cu o boală autoimună de tiroidă, Basedow-Graves.”, îi va spune prezentatoarea Observatorului 06 gazdei emisiunii MediCOOL, dr. Mihail Pautov.

Citește și: MediCOOL sezonul 8, 19 aprilie 2025. Tot ce trebuie să știi despre gastrită: Simptome, cauze și tratament

Tot în ediția de diseară, o pacientă care se luptă cu diabetul de tip 1 va veni să își spună povestea, iar telespectatorii vor afla cum a reușit aceasta să țină boala sub control pentru a face turul României pe bicicletă în 30 de zile.

Nu vor lipsi răspunsurile esențiale oferite prin Quiz MediCOOL, iar chef Samuel le Torriellec le va oferi privitorilor o rețetă delicioasă de risotto cu quinoa și tartar de somon. De asemenea, specialiștii vor dezbate un alt mit – este zahărul brun mai sănătos ca zahărul alb? Toate informațiile acestea vor fi aflate diseară, la MediCOOL!

Dr. Mihail Pautov, chef Samuel le Torriellec, dr. Ștefan Busnatu, dr. Victor Chiper, moașa Vania Limban, dr. Monica Păun, dr. Alina Scorțea, Carmen Brumă, Florin Cujbă și dr. Bogdan Pană răspund la toate curiozitățile telespectatorilor, noul sezon oferind un format extins.

Citește și: Cum arată Carmen Brumă în costum de baie, la 48 de ani. Ce imagini a publicat din vacanța în Tenerife

Emisiunea MediCOOL poate fi urmărită de la 18:00 la 19:00, de luni până vineri, pe Antena 1 și AntenaPLAY.

