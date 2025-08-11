Cum arată Carmen Brumă în costum de baie, la 48 de ani. Ce imagini a publicat din vacanța în Tenerife

Carmen Brumă a plecat într-o vacanță de senzație alături de familie. Pentru că se află într-un loc exotic, antrenoarea de fitness nu a uitat să le arate și prietenilor virtuali câteva imagini. Urmăritorii de pe Instagram au rămas uluiți când au văzut cât de bine arată aceasta în costum de baie.

Carmen Brumă se numără printre vedetele care și-au planificat concediul în luna august. Nutriționista a plecat într-o vacanța de neuitat în Tenerife, o destinație exotică ce are peisaje spectaculoase și plaje fabuloase.

Pentru că este foarte activă în mediul online, antrenoarea de fitness nu a uitat să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente din viața ei. Aceasta i-a anunțat că a luat o pauză de la stresul de zi cu zi, relaxându-se într-o locație de vis la aproximativ șase ore de mers cu avionul.

Pozele pe care le-a publicat au atras rapid atenția prietenilor virtuali. Carmen Brumă a impresionat pe toată lumea cu ipostazele în care s-a lăsat pozată pe plajă, alături de partenerul său. De asemenea, vedeta a fost însoțită și de fiul ei.

Cât de bine arată Carmen Brumă în costum de baie, la 48 de ani. Ce imagini a postat din vacanța în Tenerife

Articolul continuă după reclamă

Antrenoarea de fitness a încântat privirile fanilor cu o mulțime de poze superbe. Nutriționista a reușit să facă furori pe rețelele sociale cu imaginile în care apare în costum de baie. La 48 de ani, Carmen Brumă se mândrește cu un trup de invidiat.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta are mare grijă de aspectul fizic. Aceasta se laudă cu o siluetă perfectă, iar drept dovadă stau chiar fotografiile din vacanța în Tenerife.

Citește și: Carmen Brumă și familia ei, implicați într-un accident rutier. Ce au pățit pe un drum din Corfu: „Se putea termina groaznic”

Carmen Brumă a îmbrăcat un costum de baie galben care i-a scos în evidență atuurile fizice. De asemenea, chipul său lipsit de imperfecțiuni nu a trecut neobservat. Se pare că antrenoarea de fitness are un ten impecabil.

„Îmi place tot în Tenerife, de la locul în care ne-am cazat până la peisajele spectaculoase, natură, plaje, șoselele impecabile, curățenie, mâncare și oameni!”, a povestit vedeta în dreptul postării de pe Instagram, vizibil bucuroasă de experiența trăită.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea lui Carmen Brumă a strâns mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Unele persoane i-au povestit despre vizita lor în Tenerife, în timp ce altele au complimentat-o pentru aspectul fizic.

Citește și: De ce Carmen Brumă refuză să se afișeze sau să vorbească despre Mircea Badea. Formează un cuplu de peste 25 de ani

„E superb aici!”, „Vacanță plăcută, familie frumoasă!”, „Un loc minunat! Tu și megastarul faceți un cuplu minunat! Vlad a crescut! Să fiți sănătoși și să vă bucurați de vacanță!”, „Ești minunată!” sau „Ești foarte frumoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Un lucru este cert, antrenoarea de fitness a reușit să cucerească din nou internauții cu aparițiile sale spectaculoase. Mai mult, fiul și partenerul său au fost imediat observați de către fani. Cei trei s-au bucurat din plin de fiecare moment petrecut împreună în Tenerife, o locație care i-a impresionat încă din prima zi cu tot ceea ce a avut de oferit.