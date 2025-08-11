Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Cum arată Carmen Brumă în costum de baie, la 48 de ani. Ce imagini a publicat din vacanța în Tenerife

Cum arată Carmen Brumă în costum de baie, la 48 de ani. Ce imagini a publicat din vacanța în Tenerife

Carmen Brumă a plecat într-o vacanță de senzație alături de familie. Pentru că se află într-un loc exotic, antrenoarea de fitness nu a uitat să le arate și prietenilor virtuali câteva imagini. Urmăritorii de pe Instagram au rămas uluiți când au văzut cât de bine arată aceasta în costum de baie.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 11 August 2025, 13:31 | Actualizat Luni, 11 August 2025, 14:37
Galerie
Carmen Brumă a plecat într-o vacanță de senzație alături de familie | Antena 1

Carmen Brumă se numără printre vedetele care și-au planificat concediul în luna august. Nutriționista a plecat într-o vacanța de neuitat în Tenerife, o destinație exotică ce are peisaje spectaculoase și plaje fabuloase.

Pentru că este foarte activă în mediul online, antrenoarea de fitness nu a uitat să își țină la curent fanii cu cele mai speciale momente din viața ei. Aceasta i-a anunțat că a luat o pauză de la stresul de zi cu zi, relaxându-se într-o locație de vis la aproximativ șase ore de mers cu avionul.

Pozele pe care le-a publicat au atras rapid atenția prietenilor virtuali. Carmen Brumă a impresionat pe toată lumea cu ipostazele în care s-a lăsat pozată pe plajă, alături de partenerul său. De asemenea, vedeta a fost însoțită și de fiul ei.

Cât de bine arată Carmen Brumă în costum de baie, la 48 de ani. Ce imagini a postat din vacanța în Tenerife

Articolul continuă după reclamă

Antrenoarea de fitness a încântat privirile fanilor cu o mulțime de poze superbe. Nutriționista a reușit să facă furori pe rețelele sociale cu imaginile în care apare în costum de baie. La 48 de ani, Carmen Brumă se mândrește cu un trup de invidiat.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că vedeta are mare grijă de aspectul fizic. Aceasta se laudă cu o siluetă perfectă, iar drept dovadă stau chiar fotografiile din vacanța în Tenerife.

Citește și: Carmen Brumă și familia ei, implicați într-un accident rutier. Ce au pățit pe un drum din Corfu: „Se putea termina groaznic”

Carmen Brumă a îmbrăcat un costum de baie galben care i-a scos în evidență atuurile fizice. De asemenea, chipul său lipsit de imperfecțiuni nu a trecut neobservat. Se pare că antrenoarea de fitness are un ten impecabil.

„Îmi place tot în Tenerife, de la locul în care ne-am cazat până la peisajele spectaculoase, natură, plaje, șoselele impecabile, curățenie, mâncare și oameni!”, a povestit vedeta în dreptul postării de pe Instagram, vizibil bucuroasă de experiența trăită.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea lui Carmen Brumă a strâns mai bine de 3 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali. Unele persoane i-au povestit despre vizita lor în Tenerife, în timp ce altele au complimentat-o pentru aspectul fizic.

Citește și: De ce Carmen Brumă refuză să se afișeze sau să vorbească despre Mircea Badea. Formează un cuplu de peste 25 de ani

„E superb aici!”, „Vacanță plăcută, familie frumoasă!”, „Un loc minunat! Tu și megastarul faceți un cuplu minunat! Vlad a crescut! Să fiți sănătoși și să vă bucurați de vacanță!”, „Ești minunată!” sau „Ești foarte frumoasă!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Colaj cu Carmen Brumă în două ipostaze diferite la MediCOOL
+8
Mai multe fotografii

Un lucru este cert, antrenoarea de fitness a reușit să cucerească din nou internauții cu aparițiile sale spectaculoase. Mai mult, fiul și partenerul său au fost imediat observați de către fani. Cei trei s-au bucurat din plin de fiecare moment petrecut împreună în Tenerife, o locație care i-a impresionat încă din prima zi cu tot ceea ce a avut de oferit.

Dorian Popa, așa cum nu a mai fost văzut până acum la brațul logodnicei sale. Cum s-a lăsat filmat alături de Andreea... Sarah, fiica Ancăi Serea, și-a serbat majoratul. Mesajul emoționant transmis de părinți: „Te iubim nespus”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: “Eu sunt şeful” Gigi Becali, scandal uriaş cu un milionar român! L-a ridiculizat de faţă cu toată lumea: &#8220;Eu sunt şeful&#8221;
Observatornews.ro Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică Vin primele facturi post-plafonare: Cât plătim acum pentru 200 KW în piața liberă de energie electrică

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Cea mai frumoasă poveste de dragoste a verii e disponibilă în AntenaPLAY! Vezi primele episoade din serialul "Dacă iubești"
Comentarii


Videoclipul zilei
Insula Iubirii | Cel mai fierbinte show al verii se vede pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Primul top al publicului! Cine sunt Mirii Săptămânii
Mireasa sezonul 12, 8 august 2025. Primul top al publicului! Cine sunt Mirii Săptămânii Vineri, 08.08.2025, 16:57
Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Trucuri de frumusețe cu Marian, Speak și Ristei la “Fiertzi Duminica, 03.08.2025, 20:00 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 8 august 2025. Ce își doresc cu adevărat bărbații de la partenere Vineri, 08.08.2025, 18:58 Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Insula iubirii Sezonul 9, 6 august 2025. S-a aprins flacăra la vila băieților! Andrei Lemnaru: Gongul nu poate fi pentru mine! Miercuri, 06.08.2025, 23:54
Mai multe
Citește și
Ce a primit Saint, fiul lui Kim Kardashian, de la Zâna Măseluță. Imaginile care au stârnit fanii
Ce a primit Saint, fiul lui Kim Kardashian, de la Zâna Măseluță. Imaginile care au stârnit fanii
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații
Cum să alegi între varza kale și spanac. Beneficii, recomandări și contraindicații Catine.ro
Pamela Anderson și Sylvester Stallone, în conflict. Propunerea „indecentă” pe care i-ar fi făcut-o actorul
Pamela Anderson și Sylvester Stallone, în conflict. Propunerea „indecentă” pe care i-ar fi făcut-o actorul
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la Kremlin și îl umilește pe liderul american. Dezvăluiri de ultimă oră
Putin nu a făcut vreo concesie lui Donald Trump. Emisarul președintelui SUA a înțeles pe dos ce a vorbit la... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele declarații! A izbucnit în lacrimi și regretă amarnic: ”Nu am gândit”
Criminalul din Arad care și-a târât iubita cu mașina cu viteza de 100 km/h și a ucis-o a făcut primele... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată
Salată de cartofi cu ouă fierte și ceapă roșie murată HelloTaste.ro
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan
Șeful OpenAI spune că se teme de GPT-5, pe care chiar el l-a creat, și l-a comparat cu Proiectul Manhattan Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din august 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 11 august 2025. Capricornii vor fi mai sociabili. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari”
Strategia care umple litoralul: românilor le place unde e „ca la bulgari” Jurnalul
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă
Horoscop septembrie 2025. Recolta destinului. Culegem tot ce am semănat în ultimele luni și începem o nouă etapă Kudika
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile din lemn
Multe persoane folosesc maşina de spălat vase greşit. Anumite obiecte nu au ce căuta în ea, inclusiv lingurile... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română
BAC 2025 sesiunea de toamnă. Subiecte la Limba şi literatura română Observator
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D
Ce vitamine nu se iau împreună. Vitamina A în doze mari poate reduce efectele vitaminei D MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie ProSport
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul
Povestea femeii care a MURIT pentru 3 minute: Medicii nu-mi dădeau nicio șansă, dar îngerii mi-au schimbat destinul Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor
Cinci alimente care ajută lactația. Cum să te hrănești ca proaspătă mămică, potrivit specialiștilor DeParinti
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie ilegală”
Halsey a fost criticată dur pentru o postare indecentă. Reacțiile fanilor: „Prima imagine ar trebui să fie... ZUTV
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale UseIT
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos
Cheesecake cu jeleu de caise. Un desert delicios și spectaculos Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x