MediCOOL, sezon 1, episod 9. Recuperarea mirosului după COVID-19, tulburarea OCD și trăirile unei supraviețuitoare Colectiv

MediCOOL, sezon 1, episod 9. Povestea Oanei, supraviețuitoare Colectiv, recuperarea mirosului după COVID-19 și cum scăpăm de mirosul neplăcut al gurii

În deschiderea episodului 9 al emisiunii MediCOOL de la Antena 1, din 23 octombrie 2021, medicul Pautov a vorbit despre relația strânsă dintre corp și minte. Este dovedit științic faptul că gândurile noastre se traduc în profilul nostru hormonal, care ne influențează în fiecare zi.

"Dintr-o inimă curată, plină de dragoste, recunoștință, compasiune, fericire și bunătate rezultă întotdeauna o viață curată, fericită, pură și un corp fizic sănătos și frumos", a spus gazda emisiunii MediCOOL.

Despre recuperare, în general, dar și specific, despre recuperarea mirosului după COVID-19, au discutat fizioterapeutul Anita Florescu și medicul Iulia Solomon.

"Cercetătorii susțin că o ședință de 30 de secunde de a mirosi un anume miros pe o perioadă de trei luni, de două ori pe zi, ne ajută să reînvățăm acea zonă din creier care se ocupă de miros să miroasă", a spus Anita Florescu.

În rubrica Cinci, stomatologul Alexandru Meroiu a enumarat cinci lucruri prin care putem scăpa de respirația urât mirositoare, halitoza.

"Trebuie să bem foarte multă apă, cel puțin doi litri de apă pe zi. Un al doilea lucru foarte important este să consumăm legume și fructe, care stimulează secreția salivară, precum merele, morcovii și așa mai departe. Foarte importantă este și igienizarea dentară, trebuie să ne spălăm pe dinți, să folosim ața dentară. E important și să ne rezolvăm toate problemele dentare și să curățăm și limba. Mare parte din halitoză provine și de la limbă", a spus medicul Meroiu.

La rubrica A doua șansă, Oana Rotariu, supraviețuitoare a incendiului din clubul Colectiv, tragedie care a îndurerat și revoltat România, a vorbit despre ce a simțit atunci și ce a însemnat recuperarea ei fizică.

"Am spus-o și o repet: uram pe toată lumea. Eu nu-mi doream să trăiesc", a spus Oana, despre trăirile ei de atunci.

În platou a venit dr. Felix, medic specialist chirurgie plastică, estetică și microchirurgie reconstructivă, cel care i-a redat Oanei zâmbetul pe buze.

"A fost o premieră mondială ce am făcut noi cu supraviețuitorii Colectiv, iar Oana chiar a fost cazul cel mai greu", a spus medicul Felix.

"Vorbim de o grefă de piele întâi, a fost transplantată piele în zona în care lipsea piele sănătoasă și după aceea s-a făcut transplantul de păr peste grefa respectivă, ca să ne dea tot aspectul de acum", a completat medicul Mihail Pautov.

"Exact. Jumătate de scalp, partea stângă, nu avea păr, sprâncenele mai aveau doar câteva firișoare, a trebuit să le reconstruim".

Oana are un sfat pentru toți cei care au trecut sau trec prin ceva asemănător cazului ei: "Să își permită să simtă tot ceea ce vor să simtă. Pentru a trece cât mai ușor printr-o dramă, cel mai important lucru este să îți permiți să simți toate sentimentele care îți vin în acel moment fără să te simți vinovat".

MediCOOL, sezon 1, episod 9. Despre traumatismele coloanei vertebrale, tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD), alunițe și potențialul lor cancerigen

În emisiunea MediCOOL din 23 octombrie 2021, un alt subiect abordat l-au reprezentat problemele pe care le putem avea dacă stăm cu coloana vertebrală într-o poziție nefirească timp îndelungat. Bruce și medicul Elena Popa au dezvoltat subiectul.

"Ne interesează, în mare parte, coloana să fie dreaptă și perpendicular pe forța gravitațională, în alungirea ei", a spus Bruce.

La rubrica Super DOC, medicul Pautov a stat de vorbă despre neurochirurgie cu dr. Șerban Daniel, medic primar neurochirurg, "un erou în halat alb" cum a fost numit. El a explicat de ce se întâmplă cel mai des traumatismele de coloană vertebrală, de exemplu.

"Cea mai frecventă cauză în țările industrializate o reprezintă accidentele rutiere. (...) La noi, sunt frecvente căderile din căruță (...), la pacienții tineri, în special, ceea ce e o mare dramă, sunt plonjoanele în apă (...). Consecințele pot fi ori fatale, ori dezastruoase. În momentul în care apare o leziune medulară completă, în 99% dintre cazuri e definitivă", a spus medicul Daniel.

La Social COOL, invitată a fost Ana Barbu, fost model în spoturi TV și campanii de publicitate. A făcut balet de performanță, e soție și mama unei superbe fetițe. Sarcina a venit, însă, cu diverse probleme, dar totul e bine acum.

"Sarcina cu Lara a venit cu foarte temeri, angoase, frici, pentru că înainte de ea mai pierdusem o sarcină. (...) În săptămâna 23-24, am ajuns la un alt doctor ginecolog care mi-a zis că am placenta previa, ceea ce m-a speriat foarte mult, după cum știi, e o complicație a sarcinii (...), în săptămâna 32 de am dezvoltat tensiune, în săptămâna 34 am născut prematur, cu dezlipire de placentă și preeclampsie formă severă", a spus Ana Barbu.

La Atelier: Creier, subiectul a fost tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD), dezvoltat de psihologul Camelia Stavarache.

"Tulburarea obsesiv-compulsivă e, de cele mai multe ori, o combinație de gânduri și acțiuni. În mintea persoanei, ea produce gânduri extrem de supărătoare, care sunt persistente, nu și le poate scoate din minte și ca să neutralizeze aceste gânduri, face anumite lucruri, compulsii sau comportamente".

"De exemplu, cineva care e obsedat de ideea că se va contamina cu microbi, se va spăla. Cineva care are gânduri de blasfemie, are tot felul de ritualuri religioase. (...) Am avut pacienți care verificau de 100 de ori televizorul, apăsau butonul de închis-deschis de 100 de ori".

Aproximativ 25% dintre pacienți nu se vindecă deloc și cam 50% reușesc să scape de tot de ea, a mai spus psihoterapeutul Camelia Stavarache. În general, ea apare în jurul vârstei de 19-20 de ani, dar și mai devreme de această vârstă, în adolescență.

"Am avut adolescenți cu tot felul de obsesii legate de materialul în care erau făcute obiectele, de exemplu", a mai spus medicul.

În rubrica Se poate altfel?, Cristina-Oana Apopei, terapeut energetic și maestru Reiki, a vorbit cu gazda MediCOOL despre energie.

Aceasta a spus: "La un anumit nivel, suntem ca o baterie. Avem mai multă sau mai puțină energie interioară (...) Care e șmecherie? Când vorbim despre echilibrul energetic, înseamnă că eu sunt conștient despre mine și pot să fac o alegere. Chiar dacă m-am trezit într-o stare proastă, într-o stare extraordinară, eu aleg să fiu în starea optimă mie. Îmi aloc energie, timp, resurse, pentru a mă duce în acea stare".

Alunițele au reprezentat ultimul subiect din ediția MediCOOL din 23 octombrie 2021. Unii le consideră dizgrațioase, alții le văd un simbol al frumuseții și al personalității. Iată care e potențialul lor cancerigen. Medicii Iulia Solomon și Elena Popa au participat la discuție. E important să reținem că e indicat să facem un consult anual la dermatolog.

