Alberto de la Mireasa i-a transmis un mesaj emoționant Paulei. Fostul concurent a mărturisit cât de dor îi este de logodnica lui și cât de mult așteaptă să o revadă.

Alberto de la Mireasa, mesaj emoționant pentru Paula. Ce i-a transmis iubitei sale | Antena 1

Alberto nu își ascunde dorul de Paula! Fostul concurent de la Mireasa i-a transmis un mesaj special iubitei sale, pe care a cerut-o recent în căsătorie. Cei doi și-au mărturisit reciproc cât de mult își doresc să se revadă.

Alberto de la Mireasa, mesaj emoționant pentru Paula. Ce i-a transmis iubitei sale

Alberto și Paula își duc dorul unul altuia și abia așteaptă să se revadă. Deși nu sunt împreună în acest moment, cei doi îndrăgostiți au găsit o modalitate de a-și transmite sentimentele.

Fostul concurent de la Mireasa i-a trimis un mesaj special iubitei sale, prin intermediul Andreei Frățilă, prezentatoarea emisiunii „Mireasa – Direct din culise”.

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Alberto a vrut să afle cum se simte Paula și ce face în această perioadă. Acesta nu și-a ascuns dorul și i-a mărturisit că abia așteaptă să o revadă. Mesajul lui a fost unul simplu, dar plin de afecțiune.

„Iubita mea, vreau să știu ce faci, cum ești astăzi. Îmi este foarte dor de tine! Abia aștept să te văd”, a transmis Alberto.

Nici Paula nu a rămas indiferentă la mesajul primit. Fosta concurentă i-a răspuns iubitului său și i-a spus că sentimentul este reciproc. Mai mult, aceasta a dezvăluit că se simte bine și că așteaptă cu nerăbdare momentul în care se vor revedea.

„Și mie îmi este foarte dor de tine! Abia aștept să te văd în seara asta. Eu sunt bine”, a completat Paula.

Alberto vrea să se întoarcă în casa Mireasa pentru Paula. Ce a mărturisit despre premiu

Alberto își dorește să se întoarcă în casa Mireasa, să fie alături de Paula. Fostul concurent a vorbit despre dorința de a continua povestea de iubire în locul în care cei doi s-au cunoscut și au făcut primii pași în relația lor. Mai mult, acesta speră să ajungă în tabloul final alături de foștii săi colegi și să aibă parte de o nuntă în cadrul emisiunii.

„Mi-aș dori foarte mult să reintru în casă. Aici am început povestea, aici vreau să o terminăm. Vreau să fim și noi în tabloul final alături de ceilalți colegi ai noștri și să ne căsătorim aici. E ceva unic în viață. Nu oricine poate ajunge unde suntem noi”, a mărturisit Alberto.

Acum, rămâne de văzut dacă dorința lui Alberto se va îndeplini și dacă el și Paula vor avea ocazia să revină în casa Mireasa pentru a-și continua povestea de iubire.

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