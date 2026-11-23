Adrian de la Mireasa a răsfățat-o pe Maria după ce a cerut-o de soție. Ce cadouri i-a cumpărat și cum a vorbit concurenta despre momentul special.

Ce a făcut Adrian de la Mireasa după ce a cerut-o de soție pe Maria | Antena Stars

După cererea în căsătorie, Adrian și Maria au petrecut timp împreună, iar concurentul de la Mireasa și-a surprins logodnica și cu o sesiune de cumpărături. Maria a dezvăluit ce cadouri a primit din partea lui și a povestit cât de emoționată a fost în momentul în care iubitul ei i-a oferit inelul.

Ce a făcut Adrian de la Mireasa după ce a cerut-o de soție pe Maria. Cum și-a răsfățat logodnica

Adrian și Maria trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din relația lor. După ce a cerut-o în căsătorie, concurentul de la Mireasa a vrut să îi facă o surpriză și să o răsfețe pe logodnica lui. Cei doi au ieșit la plimbare și au mers la cumpărături, iar Maria a dezvăluit ce cadouri a primit din partea lui.

„20 de secunde nu am mai știut ce se întâmplă cu mine. Le-am spus până și colegilor voștri că nu mai pot să filmez, că vreau să stau puțin jos și să beau o gură de apă, că îmi era foarte rău”, a povestit Maria la „Mireasa – Direct din culise”.

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Nici în momentul în care au fost chemați să ofere un testimonial, Maria nu și-a revenit complet. Adrian a fost cel care a vorbit, în timp ce ea încă încerca să își stăpânească emoțiile.

„Nu am mai știut să vorbesc. Când ni s-a luat testimonialul a vorbit numai el, eu nu mai eram acolo. Eu eram în altă lume. A fost un moment frumos”, a mai spus concurenta.

Maria a recunoscut că nu își amintește toate detaliile cererii în căsătorie. Emoțiile au fost mari pentru amândoi, iar ea consideră că Adrian a ales un mod sincer și natural de a-i pune marea întrebare.

„Mi se pare că a fost cea mai autentică cerere în căsătorie. Exact cum este într-o relație. O enervezi puțin ca să o împaci apoi după”, a explicat Maria.

Ce cadouri i-a cumpărat Adrian Mariei după cererea în căsătorie

După ce i-a oferit inelul de logodnă, Adrian a continuat să o surprindă pe Maria. Cei doi au ieșit la plimbare, apoi au mers împreună la cumpărături. Concurentul nu a uitat să îi cumpere câteva lucruri care să o bucure.

Maria a povestit că a primit o pereche de blugi, un corset, fond de ten, o husă pentru telefon și mai multe dulciuri. Gestul lui Adrian a impresionat-o, mai ales că acesta a fost atent la dorințele ei.

„După ce că mi-a dat inelul, m-a și răsfățat puțin pe banii lui. Ne-am dus, ne-am plimbat, ne-am dus la cumpărături, mi-a luat această pereche de blugi, acest corset, fond de ten, husă, dulciuri foarte multe. A fost foarte atent cu mine”, a spus Maria.

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