Naționala de fotbal sub 17 ani a României a debutat cu un eșec la Campionatul Mondial din Qatar. ”Tricolorii” au pierdut împotriva selecționatei Mexicului, scor 0-1, în primul meci din Grupa K, transmis liveVIDEO în AntenaPLAY.

Singurul gol al partidei a fost înscris de Adan Sanchez în minutul 54.

În următorul meci al grupei K, naționala României U17 va evolua împotriva Venezuelei, pe 24 noiembrie, de la ora 14:30, liveVIDEO pe Antena Play!

România vs. Mexic! Cele mai importante faze în format liveVIDEO și text:

Min. 90: Final de partidă. România pierde cu 0-1

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Min. 74: România are șansa egalării. Corlat a tras peste poartă dintr-o poziție foarte bună

Min. 67: A ieșit Goncear, a intrat Denis Aevoaiei

Min. 61: Schimbări în echipa României. Au ieșit Tripon și Bodnar. Au intrat Niculcea și Bota

Min. 54: Gol Mexic! Adan Sanchez a reușit să marcheze cu un șut puternic de la marginea careului. Imediat după a izbucnit în lacrimi.

Min. 48: Mexicanii au marcat din nou. Golul a fost anulat pentru un ofsaid.

Min. 46: A început repriza secundă

Min. 45: Pauză în Qatar

Min. 30: Alexandru Goncear a irosit cea mai mare ocazie a României de până acum! Acesta a trimis puternic din interiorul careului, mingea a trecut puțin pe lângă poarta mexicanilor

Min. 19: Mănăilă a intrat în locul lui Matei

Min. 17: Prima modificare în tabăra tricolorilor. Cosmin Matei s-a întins pe gazon și a acuzat probleme la coapsă. Staff-ul medical a cerut înlocuirea sa.

Min. 14: Mexic a marcat prin De la Fuente, dar reușita a fost imediat anulată pentru un fault în atac.

Min. 10: Mexic a fost o echipă cu inițiativă, dar fără a pune probleme portarului României. Posesia este de partea tricolorilor având 62%.

Min. 1: A început partida. Naționala României a început printr-o greșeală, iar Mexic a obținut un prim corner.

Update: Echipele de start

România U17: Coșa – Matei, Bencze, Paul, Corlat, Corduneanu – Precup, Goncear, Tripon – Silitra, Bodnar

Rezerve: Croitor, Kroes, Mănăilă, Loghin, Stancu, Aevoaei, Pădure, Niculcea, Muntean, Bota

Selecționer: Mircea Diaconescu

Mexic U17: Corona – Hernandez, Martinez, Godinez, Guttierez, Velazquez – De la Fuente, Reyes – Sanchez, Arana, Kimbrough

Rezerve: Avalos, Cuenca, Valdez, Rivera, Martinez Jr, Lugo, Cisneros, Orduno, Ruiz, Tejeda

Selecționer: Jurgen Castaneda

România, din nou la Mondiale

Pentru prima dată în acest secol, naționala României ajunge la un turneu final, iar echipa care a reușit această performanță este reprezentativa U17, condusă de Mircea Diaconescu.

Înaintea plecării spre Qatar, tricolorii au susținut o conferință de presă, în cadrul căreia atât jucătorii, cât și antrenorul au declarat că merg la acest turneu pentru a-l câștiga.

La aceste meciuri va fi prezent și Gică Hagi, selecționerul naționalei mari, care va urmări tinerele speranțe ale României în duelurile din grupă.

Lotul României pentru acest turneu final

PORTARI: Tudor COȘA (Universitatea Cluj), Victor KROES (Real Betis | Spania), Yanis CROITOR (Standard Liege | Belgia).

FUNDAȘI: Cosmin MATEI (CFR Cluj), Erik MĂNĂILĂ (FC Rapid), David LOGHIN (Universitatea Craiova), Robert CORDUNEANU (ACF Fiorentina | Italia), Eduardo CORLAT (Real Madrid CF | Spania), Claudiu STANCU (CSM Slatina), Lorand BENCZE (Puskas Akademia | Ungaria), Daniele PAUL (AS Roma | Italia).

MIJLOCAȘI: Matei PĂDURE (VfL Wolfsburg | Germania), Ioan PRECUP (Villarreal CF | Spania), Denys MUNTEAN (Universitatea Craiova), Andrei NICULCEA (FC Rapid), Darius TRIPON (Farul Constanța), Alexandru GONCEAR (Farul Constanța), Denis AEVOAEI (Venezia FC | Italia).

ATACANȚI: Eduardo BODNAR (Universitatea Cluj), Rareș SILITRĂ (Borussia Monchengladbach | Germania), Darius BOTA (AFK Csikszereda).

Poți urmări meciul live pe AntenaPLAY.

Citește și: Campionatul Mondial U17: România U17 debutează împotriva Mexicului, liveVIDEO pe Antena Play, de la ora 17:30!