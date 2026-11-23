Gigi Becali și Bianca Drăgușanu au ajuns în mijlocul unei situații halucinante în instanță! Cei doi au fost luați în vizor de un bărbat condamnat definitiv pentru infracțiuni informatice, care a deschis o serie de procese în care solicită despăgubiri amețitoare, de ordinul sutelor de milioane de dolari.

Gigi Becali și Bianca Drăgușanu au fost dați în judecată de un bărbat condamnat definitiv pentru infracțiuni informatice, care solicită despăgubiri uriașe. Într-unul dintre procesele deschise recent, individul cere daune de câte 300 de milioane de dolari, invocând presupuse prejudicii ce i-ar fi fost cauzate atât de cele două vedete, cât și de mai mulți funcționari publici.



Alături Gigi Becali și Bianca Drăgușanu, pe lista pârâților chemați la bară se mai află funcționari publici, avocați de top, medici și chiar procurori. Potrivit SPYNEWS.ro, individul condamnat pentru fraude informatice susține că persoanele acționate în judecată i-ar fi provocat prejudicii uriașe. Drept urmare, într-unul dintre procese, reclamantul solicită daune de câte 300 de milioane de dolari de la fiecare pârât, printre cei vizați numărându-se atât Gigi Becali și Bianca Drăgușanu, cât și mai mulți funcționari ai statului.

Într-un al doilea dosar, același individ formulează pretenții financiare mai reduse, dar extinde lista pârâților: pe lângă cele două vedete, îi cheamă în fața judecătorilor pe mai mulți avocați cunoscuți, câțiva medici și doi procurori.



Condamnat pentru fraude informatice și acces ilegal la sisteme

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Cel care a declanșat această avalanșă de procese are la activ o condamnare definitivă pentru infracțiuni informatice. În dosarul penal respectiv, judecătorii au dispus executarea unei pedepse cu închisoarea, după ce bărbatul a fost găsit vinovat de operațiuni financiare frauduloase:

„Condamnă pe inculpatul Parte anonimizată, la: - 1 an şi 4 luni închisoare pentru infracţiunea de efectuarea de operaţiuni financiare în mod fraudulos, - 3 luni închisoare pentru infracţiunea de acces ilegal la un sistem informatic. Aplică inculpatului pedeapsa cea mai grea de 1 an şi 4 luni închisoare la care se adaugă un spor de o lună, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa de 1 an şi 5 luni închisoare. (...) Constată recuperat prejudiciul în cuantum de 5.000 lei cauzat părţii civile Parte anonimizată, domiciliat în municipiul .... . Respinge pretenţiile civile formulate de aceasta. Constată că Banca ... nu s-a constituit parte civilă în cauză. Constată că .... nu s-a constituit în cauză parte vătămată sau parte civilă. Obligă inculpatul la plata sumei de 1.000 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat. Suma de 868 lei, reprezentând onorariu asistenţă juridică din oficiu pentru faza de judecată, va fi avansată din fondurile Ministerului Justiţiei.”





Ulterior condamnării definitive, bărbatul a încercat să obțină anularea sentinței printr-o cale extraordinară de atac, însă magistrații i-au respins cererea: „Respinge ca inadmisibilă cererea de revizuire a sentinţei penale nr. 8... a Tribunalului .... pronunţată în dosarul nr...., definitivă prin decizia penală nr..... a Curţii de Apel ...., formulată de persoana condamnată M.... Alexandru. Obligă persoana condamnată la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare către stat.”