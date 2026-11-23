Alberto își dorește să revină în casa Mireasa, chiar dacă el și Paula nu mai au șanse la marele premiu. Ce planuri are pentru povestea lor de iubire.

Eliminarea din casa Mireasa nu l-a făcut pe Alberto să renunțe la planurile pe care le are alături de Paula. Fostul concurent spune că își dorește foarte mult să revină în emisiune și să își continue povestea de iubire acolo unde a început. Chiar dacă nu mai au șanse să câștige marele premiu, acesta visează să ajungă în tabloul final alături de Paula și să se căsătorească în cadrul emisiunii. Paula are, la rândul ei, o dorință clară: vrea să îl aibă pe Alberto lângă ea, indiferent dacă vor continua relația în casă sau în afara competiției.

Alberto vrea să se întoarcă în casa Mireasa pentru Paula. Ce a mărturisit despre premiu

Alberto nu renunță la dorința de a fi alături de Paula în casa Mireasa. Deși a fost eliminat din competiție, fostul concurent speră să se întoarcă în emisiune și să își continue povestea de iubire acolo unde a început.

Mai mult, acesta spune că și-ar dori să ajungă alături de Paula în finală și să se căsătorească în cadrul emisiunii, chiar dacă cei doi nu mai au șanse să câștige marele premiu.

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„Sincer, îmi doresc să fiu alături de ea. Îmi doresc să fiu lângă ea”, a spus Alberto în ediția de vineri, 20 noiembrie, a emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii.

Fostul concurent a fost pus și în situația de a se gândi la o alegere legată de parcursul Paulei în competiție. Din declarațiile sale reiese că nu și-ar dori ca aceasta să părăsească emisiunea.

Alberto vrea să se căsătorească cu Paula la Mireasa, chiar dacă nu mai au șanse la premiu

Un lucru este clar pentru Alberto: își dorește să revină în competiție, chiar dacă el și Paula nu mai pot câștiga marele premiu. Pentru fostul concurent, experiența de la Mireasa înseamnă mai mult decât o recompensă financiară.

Acesta visează să ajungă în finală alături de Paula și să facă pasul cel mare chiar în cadrul emisiunii. Spune că ar fi o experiență unică și că nu oricine are șansa să trăiască un astfel de moment.

„Mi-aș dori foarte mult să reintru în casă. Aici am început povestea, aici vreau să o terminăm. Vreau să fim și noi în tabloul final alături de ceilalți colegi ai noștri și să ne căsătorim aici. E ceva unic în viață. Nu oricine poate ajunge unde suntem noi”, a mărturisit Alberto.

Așadar, chiar dacă nu mai are șansa de a câștiga premiul cel mare, Alberto nu consideră că experiența sa în emisiune s-a încheiat. Își dorește să revină pentru Paula și să aibă parte de o finală pe care să și-o amintească toată viața.

Ce își dorește Paula în relația cu Alberto

Paula pare să aibă o dorință la fel de clară în ceea ce privește viitorul relației lor. Pentru ea, cel mai important nu este locul în care vor continua povestea de iubire, ci faptul că vor rămâne împreună.

Tânăra a spus că nu contează dacă vor fi în continuare în casa Mireasa sau dacă vor fi nevoiți să își construiască relația în afara emisiunii. Tot ce își dorește este să îl aibă pe Alberto aproape.

„Nu mă interesează dacă aici sau afară, îmi doresc să îl am lângă mine”, a spus Paula.