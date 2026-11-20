Andrei Beleuț de la Mireasa a declarat că este deranjat de atitudinea lui Anne-Mary. Concurenta trece printr-o perioadă nu tocmai plăcută, după ce Claudio a decis să pună punct relației, după două săptămâni.

Andrei Beleuț de la Mireasa, deranjat de atitudinea lui Anne-Mary | Antena Stars

Anne-Mary de la Mireasa pare afectată, după ce Claudio a decis să pună punct relației, după două săptămâni. Între ea și Andrei Beleuț a izbucnit un conflict, înainte de ediția de vineri seară a emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii.

Andrei Beleuț de la Mireasa, deranjat de atitudinea lui Anne-Mary

La începutul ediției de vineri a emisiunii Mireasa - Capriciile iubirii, prezentatoarea Raluca Preda a declarat că nu pot fi reproduse cuvintele pe care Anne-Mary le-a folosit în momentul în care s-a certat cu Andrei Beleuț.

Totul a pornit de la ceva minor, însă Andrei Beleuț consideră reacțiile lui Anne-Mary exagerate. Concurentul a declarat că nu trebuie ca toată lumea să fie tristă dacă ea nu are o stare bună. Andrei Beleuț a spus că o va trata, de acum încolo, cu indiferență.

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De ce s-a despărțit Claudio de Anne-Mary

Claudio a recunoscut că este atras de Anne-Mary, însă nu consideră că este suficient pentru a avea o relație.

Concurentul susține că nu îl deranjează ceva anume din comportamentul ei, ci faptul că nu pot exista sentimente l-ar fi determinat să dea înapoi.

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