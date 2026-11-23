Chef Richard Abou Zaki a dezvăluit la Antena Stars ce surprize a pregătit odată cu lansarea cărții „Richard's Table”, dar și ce planuri are pentru 2027.

Chef Richard Abou Zaki a oferit un interviu în exclusivitate pentru Antena Stars, cu ocazia lansării noii sale cărți de bucate. „Richard's Table” este cel mai recent volum semnat de juratul de la Chefi la cuțite. Chef Richard a oferit câteva detalii despre proiectul său de suflet, dar și despre surprizele pe care le-a pregătit pentru cei de acasă.

Chef Richard Abou Zaki, surprize pentru cei de acasă după lansarea noii sale cărți

„Richard's Table este o emoție incredibilă. Sunt 50 de rețete pe care le puteți face împreună cu mine, acasă. Sunt rețete fine, elegante și frumoase, așa cum îmi place mie să spun. Unele dintre ele sunt printre preferatele mele, cele pe care le gătesc alături de familie și de prieteni. Abia aștept să ajungă, începând cu 23 noiembrie, în toată România și să vă murdăriți de sos de roșii, de ulei, de făină, de ce vreți voi.

Mai este și o surpriză frumoasă: la fiecare 1.000 de cărți există un Golden Ticket. Cel care îl câștigă va avea șansa să ajungă la Retroscena pentru o cină oferită de mine. Este ca în «Charlie și fabrica de ciocolată»!

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Această carte este pentru toată lumea. Nu sunt doar rețete fine dining, ci rețete de suflet, care pot fi pregătite acasă. Mi-am dorit o carte de bucate în stilul meu. În plus, avem trei rețete ale chefilor de la Chefi la cuțite, o altă mare surpriză din volum. Este adevărat că suntem într-o mare competiție, dar ce pot să spun este că ne vrem binele în afara muncii”, a declarat Chef Richard Abou Zaki.

Ce spune Chef Richard Abou Zaki despre noul sezon Chefi la cuțite

Noul sezon Chefi la cuțite a început, iar unul dintre cele mai urmărite show-uri culinare aduce noi surprize pentru telespectatori. Chef Richard și-a ales deja cuțitul de aur, iar audițiile sunt în toi pentru concurenții care își doresc să ajungă cât mai departe în competiție.

Juratul este încântat de nivelul celor care au venit să-și demonstreze talentul în bucătărie și spune că pasiunea este unul dintre cele mai importante ingrediente pentru reușită.

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„Eu deja mi-am luat cuțitul de aur. Este un sezon incredibil, magic, aș putea spune. Toți concurenții sunt foarte pasionați, iar asta contează cel mai mult în meseria asta: pasiunea și dedicarea”, a mărturisit Chef Richard în timpul interviului.

Emisiunea Chefi la cuțite poate fi urmărită la Antena 1 și pe AntenaPLAY duminica, de la ora 20:00, și luni, marți și miercuri, de la ora 20:30.

Ce planuri are Chef Richard Abou Zaki după lansarea cărții sale

Deși are un program extrem de aglomerat și numeroase proiecte în desfășurare, Chef Richard Abou Zaki recunoaște că simte nevoia unei pauze. După un an intens, juratul își dorește să petreacă mai mult timp alături de familie și să se bucure de momentele speciale departe de agitația profesională.

Mai mult, acesta are deja în plan o vacanță la munte, alături de fiica sa, o destinație pe care o îndrăgește și la care revine cu plăcere.

„Pentru mine, limita nu este scrisă nicăieri. Zi de zi îmi place să am provocări și să muncesc la cel mai înalt nivel. Am multe idei, dar acum vreau să-mi iau și eu o săptămână de vacanță, pentru că de un an nu mă mai opresc. A fost un an foarte intens pentru mine.

Ce pot să spun este că vreau să trăiesc aceste momente frumoase alături de cei dragi, alături de toată România, prin intermediul cărții mele, iar apoi să iau și eu o pauză după Anul Nou. În 2027 cred că o să-mi iau o vacanță la munte, cu fetița mea, să mergem să schiem, așa cum ne place mereu”, a mai spus juratul.

Lansarea volumului „Richard's Table” marchează astfel un nou capitol în cariera chef-ului, care își dorește să ducă pasiunea pentru gastronomie dincolo de platourile de filmare și să-i inspire pe cei de acasă să experimenteze în propria bucătărie.