Cunoscută pentru stilul de viață echilibrat pe care îl promovează, vedeta obișnuiește să împărtășească pe rețelele de socializare experiențe personale și detalii din rutina sa. De această dată, Andreea Raicu a ales să vorbească despre modul în care organismul său reacționează după consumul anumitor alimente.
Fostul model a apărut într-o rochie albă, mulată, care i-a evidențiat abdomenul. Aspectul său a atras imediat atenția urmăritorilor, iar vedeta nu a întârziat să ofere explicații.
Ce se întâmplă cu Andreea Raicu după ce consumă gluten
Prezentatoarea TV a dezvăluit că se confruntă cu balonare atunci când consumă alimente care nu îi fac bine.
Printre acestea se numără și cele care conțin gluten, despre care a spus că îi provoacă o reacție vizibilă la nivelul abdomenului.
Andreea Raicu a abordat subiectul cu umor și a ținut să clarifice că imaginile în care apare cu burtica proeminentă nu ascund nicio veste legată de o posibilă sarcină. Mai mult, aceasta a glumit și pe seama rochiei alese, spunând că modelul ar putea fi potrivit inclusiv pentru viitoarele mămici.
Cu ce probleme se confruntă vedeta
În urmă cu câteva luni, Andreea Raicu a făcut o dezvăluire total neașteptată. Prezentatoarea a mărturisit că a aflat că este predispusă să facă diabet, lucru deloc plăcut.
Fostul model a explicat că este nevoit să fie extrem de atent la alimentație, astfel încât să nu se confrunte cu probleme de sănătate mai grave.
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