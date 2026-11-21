Andreea Raicu și-a surprins urmăritorii din mediul online după ce a publicat câteva imagini în care abdomenul său era vizibil umflat. Prezentatoarea TV a explicat ce se află în spatele acestei schimbări de aspect și a făcut haz de situație, nedorind să dea curs speculațiilor.

Andreea Raicu dezvăluie ce se întâmplă cu corpul ei după ce consumă gluten | Instagram

Cunoscută pentru stilul de viață echilibrat pe care îl promovează, vedeta obișnuiește să împărtășească pe rețelele de socializare experiențe personale și detalii din rutina sa. De această dată, Andreea Raicu a ales să vorbească despre modul în care organismul său reacționează după consumul anumitor alimente.

Fostul model a apărut într-o rochie albă, mulată, care i-a evidențiat abdomenul. Aspectul său a atras imediat atenția urmăritorilor, iar vedeta nu a întârziat să ofere explicații.

Ce se întâmplă cu Andreea Raicu după ce consumă gluten

Prezentatoarea TV a dezvăluit că se confruntă cu balonare atunci când consumă alimente care nu îi fac bine.

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Printre acestea se numără și cele care conțin gluten, despre care a spus că îi provoacă o reacție vizibilă la nivelul abdomenului.

Andreea Raicu a abordat subiectul cu umor și a ținut să clarifice că imaginile în care apare cu burtica proeminentă nu ascund nicio veste legată de o posibilă sarcină. Mai mult, aceasta a glumit și pe seama rochiei alese, spunând că modelul ar putea fi potrivit inclusiv pentru viitoarele mămici.

Cu ce probleme se confruntă vedeta

În urmă cu câteva luni, Andreea Raicu a făcut o dezvăluire total neașteptată. Prezentatoarea a mărturisit că a aflat că este predispusă să facă diabet, lucru deloc plăcut.

Fostul model a explicat că este nevoit să fie extrem de atent la alimentație, astfel încât să nu se confrunte cu probleme de sănătate mai grave.

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