Simona Gherghe a vorbit deschis despre una dintre provocările cu care se confruntă mulți părinți în zilele noastre: tendința de a face prea multe lucruri în locul copiilor. Prezentatoarea TV a adus în atenție fenomenul de „overparenting”, explicând că și ea se regăsește în anumite comportamente prin care, fără să își dea seama, le limitează celor mici posibilitatea de a deveni independenți.

Simona Gherghe este mama a doi copii, Ana și Vlad, iar experiența de părinte a făcut-o să reflecteze asupra modului în care îi crește și îi îndrumă. Deși își dorește să le ofere tot sprijinul de care au nevoie, Simona Gherghe consideră că există momente în care adulții trebuie să facă un pas în spate și să le permită celor mici să își rezolve singuri problemele.

Prezentatoarea emisiunii Mireasa, de la Antena 1, a abordat subiectul într-o postare publicată pe Instagram, unde a explicat că protecția excesivă poate deveni o piedică în dezvoltarea copiilor. Mai mult, aceasta a recunoscut că are propriile obiceiuri la care încearcă să renunțe.

Ce spune Simona Gherghe despre overparenting și greșelile pe care le face ca mamă

Simona Gherghe a explicat că, uneori, părinții ajung să preia responsabilități care ar trebui să le aparțină copiilor. În cazul său, prezentatoarea a recunoscut că încă îi ajută pe Ana și Vlad să se îmbrace, deși știe că se pot descurca fără ajutorul ei.

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De asemenea, obișnuiește să strângă lucrurile lăsate de cei mici, chiar dacă aceștia ar putea face singuri ordine.

Vedeta a vorbit și despre felul în care încearcă să gestioneze conflictele copiilor cu alți micuți. În loc să intervină imediat și să rezolve situația în locul lor, încearcă să îi învețe cum să își înțeleagă emoțiile și să găsească singuri soluții.

Ce schimbare a făcut Simona Gherghe la 49 de ani, după ce a fost încurajată de copiii săi

Ajunsă la vârsta de 49 de ani, Simona Gherghe a hotărât să acorde mai mult timp unei pasiuni pe care o abandonase în urmă cu aproape trei decenii.

Prezentatoarea TV a povestit că s-a întors la lecțiile de chitară, dorindu-și să redescopere o activitate care i-a făcut plăcere în trecut.

Decizia nu a venit întâmplător. Ana și Vlad, cei doi copii ai vedetei, au încurajat-o să își reia acest hobby și au determinat-o să facă un pas pe care îl amânase de multă vreme.

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