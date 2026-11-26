Anne Mary a răbufnit la adresa mamelor concurenților de la Mireasa și le-a reproșat atitudinea acestora. Ce a spus în direct și cum a reacționat Simona Gherghe?

Discuție aprinsă în emisiunea Mireasa! Anne Mary și-a exprimat nemulțumirea față de comportamentul mamelor concurenților și a întrebat care este, de fapt, rolul acestora în emisiune.

Concurenta consideră că ar trebui să își susțină fiii, nu să le critice pe celelalte participante. Simona Gherghe a intervenit.

Anne Mary, nemulțumită de comportamentul mamelor de la Mireasa

Anne Mary a vorbit deschis despre ceea ce o deranjează în casa Mireasa. Concurenta a întrebat de ce mamele ajung să le critice pe fete și să își exprime constant nemulțumirile la adresa lor. În opinia sa, acestea ar trebui să aibă un alt rol în emisiune.

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Mai exact, Anne Mary consideră că mamele ar trebui să își susțină băieții și să fie aproape de ei pe parcursul competiției. În schimb, concurenta este deranjată de faptul că ajung să vorbească negativ despre fetele din casă.

„Care este rolul mamelor în această emisiune? Să ne facă pe noi cu ou și cu oțet? Și aici vorbesc de toate mamele. Care este rolul lor? Să ne susțină, să stea cu băieții lor, să ne facă pe noi cu ou și cu oțet toată ziua?”, a spus Anne Mary.

Cum a reacționat Simona Gherghe după declarațiile lui Anne Mary

Prezentatoarea emisiunii Mireasa, Simona Gherghe, a intervenit în discuție și a venit cu propria perspectivă asupra rolului pe care ar trebui să îl aibă mamele în emisiune. Prezentatoarea a explicat că acestea sunt prezente în competiție pentru a-și susține fiii, dar și să își exprime părerile despre fetele alături de care aceștia încearcă să își construiască o relație.

Astfel, Simona Gherghe a subliniat că mamele au un rol important în competiție și că opiniile lor fac parte din dinamica relațiilor dintre concurenți.

„Să stea cu băieții lor, să își dea cu părerea despre voi în fața băieților lor”, a spus Simona Gherghe.

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