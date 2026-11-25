Părinții lui Anne de la Mireasa au luat o decizie neașteptată după ce tânăra a avut relații intime cu Claudio în casă. Ce au cerut la producție în legătură cu pachetul și scrisoarea care inițial fuseseră trimise pentru concurent.

Ce gest au făcut părinții lui Anne de la Mireasa după ce tânăra și-a petrecut noaptea cu Claudio | Antena 1

Un gest al părinților lui Anne a atras atenția la Mireasa, după ce concurenta și Claudio au petrecut o noapte împreună. Simona Gherghe a dezvăluit că familia tinerei trimisese inițial un pachet pentru Claudio, însă ulterior a revenit asupra deciziei. Părinții lui Anne ar fi cerut ca darul să îi fie oferit fiicei lor, iar scrisoarea care îl însoțea să nu mai ajungă la concurent.

Ce gest au făcut părinții lui Anne de la Mireasa după ce tânăra și-a petrecut noaptea cu Claudio

Momente neașteptate pentru Anne și Claudio, la Mireasa. După ce cei doi concurenți au avut relații intime în casa emisiunii, părinții tinerei ar fi luat o decizie neașteptată în privința lui Claudio.

Simona Gherghe a dezvăluit că familia lui Anne Mary trimisese inițial un pachet pentru tânăr, însă ulterior și-ar fi schimbat planurile.

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Mai exact, părinții lui Anne ar fi contactat producția și ar fi solicitat ca pachetul să fie redirecționat către fiica lor. În plus, aceștia nu și-ar mai fi dorit ca Claudio să primească scrisoarea care însoțea darul.

Schimbarea de decizie ar putea arăta că părinții nu au privit cu ochi buni ceea ce s-a întâmplat între Anne și Claudio în casa Mireasa.

Anne se aștepta ca părinții ei să fie supărați

Anne nu a părut surprinsă de posibilitatea ca părinții ei să fi reacționat negativ. Concurenta a spus că se aștepta ca familia să fie supărată după ce a văzut ce s-a întâmplat între ea și Claudio.

Rămâne de văzut ce discuții vor purta Anne și Claudio după ce au aflat ce au cerut părinții concurenti și dacă acest gest va influența relația dintre cei doi.

Ce o face pe Anne-Mary să rămână lângă Claudio, deși el nu vrea o relație cu ea nici după noaptea petrecută împreună

Deși Claudio a spus clar că nu își dorește să formeze un cuplu cu Anne Mary, ea petrece în continuare timp în compania lui. Concurenta a explicat de ce nu vrea să se îndepărteze de Claudio și ce înseamnă pentru ea prezența acestuia în casă.

Cei doi au petrecut o noapte împreună și au avut relații intime, însă acest lucru nu a schimbat decizia lui Claudio. Tânărul nu își dorește o relație cu Anne-Mary, iar concurenta știe că între ei nu există, în acest moment, perspectiva formării unui cuplu.

Cu toate acestea, Anne-Mary nu vrea să renunțe la compania lui.

„Am spus că nu putem să fim un cuplu și asta este, eu nu pot să stau aici singură. Am stat două luni singură. Eu știu ce înseamnă să stai singură în bucătărie și să plângi. Vreau să stau cu cineva și cu Claudio mă simt bine (...) Părinții mei nu sunt aici, nu trec prin ce trec eu aici și nu simt ce simt eu”, a mărturisit concurenta.

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