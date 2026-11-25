Un cuplu din casa Mireasa intră astăzi live pe Facebook, unde va răspunde întrebărilor venite din partea telespectatorilor. Află de la ce oră îi poți urmări și cum poți interacționa cu cei doi.

Cuplul din casa Mireasa care intră azi, live pe Facebook | Antena 1

Surpriză pentru fanii emisiunii Mireasa! Unul dintre cuplurile din sezonul 14 va intra astăzi în direct pe pagina oficială de Facebook a emisiunii. Cei doi vor avea ocazia să discute cu telespectatorii, să răspundă curiozităților acestora și să vorbească despre experiența lor din casa Mireasa.

Claudia și Valentin de la Mireasa intră live pe Facebook

Telespectatorii care vor să afle mai multe despre povestea celor doi concurenți vor avea ocazia să îi urmărească într-o transmisiune specială pe Facebook.

Claudia și Valentin sunt primul cuplu logodit din sezonul 14 al emisiunii Mireasa, iar astăzi vor avea parte de o întâlnire virtuală cu cei care le urmăresc parcursul în competiție.

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„Primul cuplu logodit care intră live pe Facebook, Claudia și Valentin, azi la 16:30”, a fost anunțul făcut de Simona Gherghe.

Așadar, transmisiunea live cu Claudia și Valentin este programată astăzi, de la ora 16:30, pe Facebook.

Cei care vor să îi vadă pe cei doi concurenți și să afle mai multe despre experiența lor în casa Mireasa pot urmări pagina oficială a emisiunii. De asemenea, telespectatorii vor avea ocazia să interacționeze cu ei și să le adreseze întrebări în timpul transmisiunii.

Când va fi Marea Finală Mireasa: Regatul Inimii. Simona Gherghe a anunțat data la care se încheie sezonul 14

Sezonul 14 al emisiunii Mireasa: Regatul Inimii se apropie de final. Telespectatorii au aflat deja când vor putea urmări ultima ediție a competiției. Simona Gherghe a făcut anunțul în direct și a dezvăluit data la care va avea loc Marea Finală.

Fanii emisiunii de la Antena 1 trebuie să își noteze ziua de 18 decembrie. Finala sezonului 14 va fi difuzată începând cu ora 14:00.

În cadrul emisiunii, Simona Gherghe le-a dat telespectatorilor vestea mult așteptată. Prezentatoarea a dezvăluit când se va încheia sezonul 14, intitulat „Regatul Inimii”.

Astfel, Marea Finală Mireasa va avea loc pe 18 decembrie, de la ora 14:00.

„E momentul să aflăm când se va termina sezonul 14, Regatul Iubirii. Finala Mireasa, sezonul 14, va fi la ora 14, pe data de 18 decembrie”, a anunțat Simona Gherghe.

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