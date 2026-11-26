România a reușit să iasă în evidență la Miss Universe 2026, însă apariția reprezentantei noastre a stârnit și controverse.

Sabina Parmac a urcat pe podium într-o ținută spectaculoasă, inspirată de operele lui Constantin Brâncuși, dar un detaliu neobișnuit a atras imediat atenția: o replică tridimensională a Coloanei Infinitului, purtată la gât, atât de voluminoasă încât părea să-i îngreuneze deplasarea.

Controversă la Miss Universe 2026!

Momentul a avut loc în cadrul probei costumelor naționale, una dintre cele mai urmărite etape ale competiției. Reprezentanta României a purtat o rochie albă, completată de o mantie amplă, pe care au fost imprimate imagini cu alte două creații emblematice ale sculptorului: Masa Tăcerii și Poarta Sărutului. Astfel, întregul ansamblu monumental de la Târgu Jiu a fost adus, într-o formă reinterpretată, pe scena Miss Universe.

Coloana Infinitului, piesa care a atras toate privirile

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Cel mai spectaculos, dar și cel mai controversat element al costumului a fost accesoriul auriu inspirat de Coloana Infinitului. Acesta pornea de la baza gâtului și cobora până aproape de podea, având dimensiuni impresionante. În timpul defilării, piesa părea să-i limiteze libertatea de mișcare Sabinei Parmac, iar mersul pe podium nu părea deloc ușor.

Ținuta a fost completată de un accesoriu pentru cap inspirat de pasărea Măiastra și de un brâu în culorile tricolorului. Mantia albă, decorată cu reprezentări ale Mesei Tăcerii și Porții Sărutului, a întregit conceptul artistic.

Costumul a primit numele „România – Călătoria infinitului” și a fost gândit ca un omagiu adus lui Constantin Brâncuși, în anul în care se împlinesc 150 de ani de la nașterea marelui sculptor român.

Ce mesaj a transmis Sabina Parmac despre ținuta sa

Creația vestimentară a fost realizată de designerul Claudia Rawlings, în timp ce accesoriile pentru cap au fost semnate de Cristina Roșca. Sabina Parmac a explicat, într-o postare pe Instagram, că fiecare element al costumului are o semnificație aparte și spune o poveste despre identitatea și patrimoniul cultural al României.

„De la «Coloana fără sfârșit» la «Poarta Sărutului», «Masa Tăcerii» și mitica pasăre Măiastra, fiecare detaliu spune o poveste despre iubire, libertate și infinit”, a transmis reprezentanta țării noastre.

România, în competiția aniversară Miss Universe

Cea de-a 75-a ediție Miss Universe se desfășoară în San Juan, Puerto Rico, și reunește peste 100 de concurente din întreaga lume. România este reprezentată de Sabina Parmac, care a participat la probele preliminare, inclusiv la defilările în costum de baie, rochie de seară și costum național.

Marea finală și ceremonia de încoronare sunt programate pentru 24 noiembrie 2026, la Jose Miguel Agrelot Coliseum din San Juan. Ediția aniversară include și revenirea unor țări care nu au mai participat de zeci de ani, precum Iordania și Tunisia, dar și debutul unor noi reprezentante pe scena competiției.