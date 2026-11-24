Crina, mama lui Claudio de la Mireasa, a făcut noi declarații despre noaptea petrecută de fiul său cu Anne. Ce crede despre intențiile acestuia și de ce consideră că nu își dorește o relație serioasă?

Crina, mama lui Claudio de la Mireasa, noi declarații despre noaptea petrecută de fiul ei cu Anne | Antena 1

Crina, mama lui Claudio, a revenit cu noi declarații despre apropierea dintre fiul său și Anne, după noaptea petrecută împreună. Femeia este de părere că tânărul nu își dorește o relație serioasă cu aceasta și consideră că el privește totul ca pe o aventură de-o noapte. Mai mult, doamna Crina a dezvăluit că fiul său nici nu a mai stat de vorbă cu ea după cele întâmplate și a criticat atitudinea lui față de Anne.

Crina, mama lui Claudio de la Mireasa, noi declarații despre noaptea petrecută de fiul ei cu Anne

Noaptea petrecută de Claudio alături de Anne continuă să provoace discuții în casa Mireasa. De această dată, mama concurentului a făcut noi declarații despre apropierea dintre cei doi și și-a spus părerea despre intențiile fiului său. Crina este de părere că tânărul nu își dorește o relație serioasă cu Anne și că privește totul mai degrabă ca pe o aventură de-o noapte.

Femeia a explicat că, în cadrul emisiunii Mireasa, concurenții au venit pentru a cunoaște persoane alături de care ar putea construi o relație. Din acest motiv, consideră că fiul său ar trebui să își clarifice intențiile și să nu îi ofere fetei speranțe dacă nu își dorește ceva serios.

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„E clară treaba că nu vrea nimic serios cu ea. El crede că e o aventură de-o noapte: Am găsit-o și eu pe una, dacă vrei să fii cu mine, ne iubim și noi în seara asta, dacă vrei să mai fii cu mine mâine, bine, dacă nu, nu”, a spus doamna Crina.

Crina, nemulțumită de atitudinea fiului său față de Anne

Mama lui Claudio a continuat cu explicațiile și a subliniat că lucrurile nu ar trebui să funcționeze astfel într-o emisiune în care scopul principal este formarea unui cuplu. Femeia consideră că fiul său trebuie să fie sincer și să nu se apropie de o fată doar atunci când își dorește acest lucru.

Crina a transmis că, dacă Claudio nu poate să ofere afecțiune și să își asume o relație, ar trebui să se retragă și să nu o mai țină pe Anne într-o situație neclară.

„Aici nu e așa. Toată lumea îi explică că nu e așa. Aici ai venit să cunoști o persoană, dacă nu poți să iubești o persoană, să îi dai iubire, retrage-te și vezi-ți de treaba ta: Nu o vreau, dar de fapt o vreau în patul meu”, a mai declarat mama concurentului.

Ce s-a întâmplat între Claudio și mama lui după noaptea cu Anne

Un alt detaliu dezvăluit de doamna Crina este legat de comunicarea cu fiul său. Aceasta a mărturisit că nu a mai avut ocazia să stea de vorbă cu el după cele întâmplate.

Declarația lasă să se înțeleagă că mama lui Claudio are mai multe lucruri să îi spună și că nu este de acord cu felul în care acesta gestionează apropierea de Anne.

„Nici nu a mai stat de vorbă cu mine”, a adăugat femeia.

Rămâne de văzut cum va evolua relația dintre Claudio și Anne și dacă tânărul va ține cont de sfaturile primite.

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