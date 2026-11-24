Afaceriștii trimiși în judecată în dosarul tragediei de la Ferma Dacilor — incendiul devastator care a mistuit complexul turistic în urmă cu trei ani — se confruntă cu probleme financiare majore.

Datele oficiale arată un adevărat blocaj economic în jurul celor vizați de anchetă: executări silite pentru sume colosale, firme intrate pe mâna practicienilor în insolvență și datorii de sute de mii de lei. Potrivit informațiilor din evidențele oficiale, unul dintre patronii complexului este vizat de o executare silită pentru o datorie uriașă, care depășește 860.000 de lei.

Conform SPYNEWS.ro, nici partenera acestuia — trimisă, la rândul ei, în judecată în același dosar — nu stă mai bine din punct de vedere financiar. Femeia a pierdut controlul asupra afacerii pe care o administra, după ce societatea a fost preluată de un specialist în insolvență. Conform bilanțurilor, firma respectivă a acumulat datorii de peste 157.000 de lei și a înregistrat, anul trecut, pierderi de peste 80.000 de lei.

Totodată, o altă societate controlată de bărbații acuzați în acest caz apare pe anumite platforme de profil ca fiind radiată, însă verificările jurnaliștilor SPYNEWS.ro arată că firma ar fi raportat la ANAF atât profit, cât și datorii ce depășesc 377.000 de lei.

Proces blocat de un an în cameră preliminară

În plan penal, dosarul tragediei din localitatea Tohani, județul Prahova, bate pasul pe loc, aflându-se de un an în procedura de cameră preliminară. Cei doi afaceriști, iubita unuia dintre ei, precum și societatea pe care cei trei o administrau sunt trimiși în judecată sub acuzațiile de ucidere din culpă și distrugere.





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Bilanțul negru din 26 decembrie 2023 și neregulile din anchetă



Tragedia de la Ferma Dacilor s-a produs în dimineața zilei de 26 decembrie 2023, când opt persoane — cinci adulți și trei minori — și-au pierdut viața în flăcări. Printre victime s-a numărat și fiul cel mic al unuia dintre patroni, alături de apropiați ai familiei și tineri sportivi.



Ancheta penală a scos la iveală un lanț de ilegalități și deficiențe grave:

- Complexul funcționa fără aviz și fără autorizație de securitate la incendiu, deși pompierii de la ISU Prahova efectuaseră un control în 2019, aplicând atunci doar avertismente.

- Clădirea principală și mansarda unde erau cazate victimele fuseseră construite și extinse fără autorizație, fiind trecute ulterior în legalitate printr-un certificat de edificare eliberat fără verificările impuse de lege.

- Clădirea nu era dotată cu detectoare de fum funcționale, instalații de stingere sau căi de evacuare conforme, iar instalația electrică era subdimensionată — un scurtcircuit fiind indicat de specialiști drept cauza izbucnirii incendiului.